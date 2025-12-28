عربي
حاكم مصرف سوريا المركزي: جميع أرصدة المصارف منذ بداية العام القادم ستكون بالليرة الجديدة
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، اليوم الأحد، أن "العملة السورية الجديدة تمثل بداية جديدة لمستقبل الاقتصاد السوري". 28.12.2025
وأشار حصرية، في مؤتمر صحفي، إلى أنه "اعتبارًا من 1 يناير/ كانون الثاني 2026، سيتم التعامل رسميا بالعملة السورية الجديدة في جميع المعاملات".وأوضح أن "المصرف المركزي حدّد نقاطًا محددة في مختلف مناطق سوريا لاستبدال العملة القديمة بالجديدة، وهي خدمة مجانية بالكامل"، مؤكدًا أن "جميع أرصدة المصارف، منذ بداية العام القادم، ستكون محسوبة بالليرة السورية الجديدة".وكان عبد القادر حصرية، صرح في وقت سابق، بأن "البنك يعمل على تطوير آليات جديدة لاحتساب تقديرات دقيقة للناتج المحلي"، معتبرًا أن "تقدير البنك الدولي لنمو الاقتصاد السوري بنسبة 1%، لا يعكس الإمكانات الحقيقية للاقتصاد".وأضاف أن "العملة السورية الجديدة ستكون مكوّنة من 8 فئات"، لافتًا إلى "عقد اجتماعات مع شركة "فيزا" ضمن خطة لإطلاق أنظمة دفع رقمية جديدة بالتعاون مع "ماستر كارد".وأشار حصرية إلى أن "البنك يجري منذ نيسان/ أبريل 2025، محادثات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، شملت استراتيجية تطوير العملة وأنظمة الدفع والسياسة النقدية والاستقرار المالي والمالية العامة"، مؤكدًا أن "صندوق النقد سيقدم دعمًا فنيًا في عدة مبادرات، دون التوصل حتى الآن إلى برنامج كامل بين الجانبين".
حاكم مصرف سوريا المركزي: جميع أرصدة المصارف منذ بداية العام القادم ستكون بالليرة الجديدة

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، اليوم الأحد، أن "العملة السورية الجديدة تمثل بداية جديدة لمستقبل الاقتصاد السوري".
وأشار حصرية، في مؤتمر صحفي، إلى أنه "اعتبارًا من 1 يناير/ كانون الثاني 2026، سيتم التعامل رسميا بالعملة السورية الجديدة في جميع المعاملات".
وأوضح أن "المصرف المركزي حدّد نقاطًا محددة في مختلف مناطق سوريا لاستبدال العملة القديمة بالجديدة، وهي خدمة مجانية بالكامل"، مؤكدًا أن "جميع أرصدة المصارف، منذ بداية العام القادم، ستكون محسوبة بالليرة السورية الجديدة".
وكان عبد القادر حصرية، صرح في وقت سابق، بأن "البنك يعمل على تطوير آليات جديدة لاحتساب تقديرات دقيقة للناتج المحلي"، معتبرًا أن "تقدير البنك الدولي لنمو الاقتصاد السوري بنسبة 1%، لا يعكس الإمكانات الحقيقية للاقتصاد".

وأكد "تسجيل تراجع كبير في معدلات التضخم"، وفقا لوسائل إعلام غربية.

وأضاف أن "العملة السورية الجديدة ستكون مكوّنة من 8 فئات"، لافتًا إلى "عقد اجتماعات مع شركة "فيزا" ضمن خطة لإطلاق أنظمة دفع رقمية جديدة بالتعاون مع "ماستر كارد".
وأوضح محافظ البنك المركزي السوري أن "أولويات البنك حاليًا هي استقرار العملة وتعزيز السياسة النقدية"، واصفًا مسار رفع العقوبات بأنه "معجزة".
وأشار حصرية إلى أن "البنك يجري منذ نيسان/ أبريل 2025، محادثات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، شملت استراتيجية تطوير العملة وأنظمة الدفع والسياسة النقدية والاستقرار المالي والمالية العامة"، مؤكدًا أن "صندوق النقد سيقدم دعمًا فنيًا في عدة مبادرات، دون التوصل حتى الآن إلى برنامج كامل بين الجانبين".
