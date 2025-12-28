عربي
عواصف مطرية تضرب العراق مخلفة سيولا عارمة
ضربت عواصف مطرية خلفت سيولا العراق، اليوم الأحد، وقطعت الطرق الرابطة بين العاصمة بغداد والمحافظات الشمالية والطريق الذي يربط العراق وإيران. 28.12.2025
العالم العربي
تسببت سيول الأمطار في قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين بغمر الطريق البديل، وذلك بعد انهيار جزئي لجسر شمال غربي القضاء قبل أكثر من أسبوعين، الذي كان يشكل الطريق الرئيسي بين بغداد وكركوك، ما أدى إلى توقف حركة الشاحنات واحتجاز مئات المركبات في المنطقة، وفقا لمراسل "سبوتنيك".وكانت السيول التي شهدتها طوز خورماتو يوم 9 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تسببت بانهيار جزء من الجسر الواقع ضمن الحدود الجنوبية لطوز خورماتو على طريق كركوك – بغداد، الأمر الذي دفع السلطات حينها إلى تحويل مسار الشاحنات إلى "الطريق الحولي" للقضاء، إلا أن الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم تسببت بفيضان جديد أدى إلى غمر الطريق البديل بالكامل وتوقف حركة الشاحنات بشكل تام.
تابعنا عبر
ضربت عواصف مطرية خلفت سيولا العراق، اليوم الأحد، وقطعت الطرق الرابطة بين العاصمة بغداد والمحافظات الشمالية والطريق الذي يربط العراق وإيران.
تسببت سيول الأمطار في قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين بغمر الطريق البديل، وذلك بعد انهيار جزئي لجسر شمال غربي القضاء قبل أكثر من أسبوعين، الذي كان يشكل الطريق الرئيسي بين بغداد وكركوك، ما أدى إلى توقف حركة الشاحنات واحتجاز مئات المركبات في المنطقة، وفقا لمراسل "سبوتنيك".
وذكر سائقون أن سيول اليوم أعاقت حركة المرور على الطريق البديل، فيما طالبوا السلطات باتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة فتح الطريق وتأمين حركة المركبات.
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
السوداني يكشف عن مساع عراقية لإجراء لقاء ثنائي بين إيران وأمريكا في بغداد
06:57 GMT
وكانت السيول التي شهدتها طوز خورماتو يوم 9 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تسببت بانهيار جزء من الجسر الواقع ضمن الحدود الجنوبية لطوز خورماتو على طريق كركوك – بغداد، الأمر الذي دفع السلطات حينها إلى تحويل مسار الشاحنات إلى "الطريق الحولي" للقضاء، إلا أن الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم تسببت بفيضان جديد أدى إلى غمر الطريق البديل بالكامل وتوقف حركة الشاحنات بشكل تام.
