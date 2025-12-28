https://sarabic.ae/20251228/مدرب-السودان-الحرب-أثرت-علينا-لكننا-سنقاتل-من-أجل-الاستمرار-في-كأس-أفريقيا---1108666566.html

مدرب السودان: الحرب أثرت علينا.. لكننا سنقاتل من أجل الاستمرار في كأس أفريقيا

سبوتنيك عربي

أكد جيمس كواسي أبياه، المدير الفني لمنتخب السودان، أن فريقه مصمم على تحقيق انتصاره الأول في كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حالياً في المغرب، عندما يواجه غينيا... 28.12.2025, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1d/1099053837_0:59:1898:1127_1920x0_80_0_0_8673040f5b2e54ee073a778af5a2dbf1.jpg

وتُقام المباراة على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في مواجهة تجمع بين فريقين يبحثان عن نقاطهما الأولى بعد خسارتهما في الجولة الافتتاحية؛ حيث سقط "صقور الجديان" أمام الجزائر بنتيجة 3-0، بينما خسرت غينيا الاستوائية أمام بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف. وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس السبت، قبل ساعات من اللقاء، قال أبياه -المدرب الغاني السابق لمنتخب بلاده: "شاهدت مباراة غينيا الاستوائية أمام بوركينا فاسو، وهي فريق قوي ومنظم، لكننا درسنا نقاط قوتهم وضعفهم جيداً، وسنقاتل بكل قوة من أجل الفوز"، بحسب ما ذكرت قناة "العربية". وأضاف أبياه، الذي يقود "صقور الجديان" في عودتهم للبطولة بعد غياب: "الخسارة أمام الجزائر كانت قاسية، لكننا تعلمنا منها دروساً مهمة. في كرة القدم كل شيء ممكن، والهدف الآن هو العودة بقوة واستعادة توازننا". وختم تصريحاته بالتأكيد على طموح الفريق: "نريد الحفاظ على آمالنا في التأهل إلى الأدوار الإقصائية من خلال الفوز اليوم، ثم سنركز على الجولة الثالثة والحاسمة أمام بوركينا فاسو يوم 31 ديسمبر. لن ندخر جهداً للعودة بقوة إلى أجواء البطولة".وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

