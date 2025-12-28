https://sarabic.ae/20251228/مستثمر-أمريكي-يعبر-عن-اهتمامه-بأصول-لوك-أويل-الروسية-للطاقة-1108652411.html
مستثمر أمريكي يعبر عن اهتمامه بأصول "لوك أويل" الروسية للطاقة
أعرب المستثمر الأمريكي الشهير جيم روجرز، في مقابلة مع "سبوتينك"، عن اهتمامه بأصول شركة الطاقة الروسية الكبرى "لوك أويل" الدولية. 28.12.2025, سبوتنيك عربي
وقال روجرز، ردًا على سؤال حول اهتمامه بأصول "لوك أويل" خارج روسيا: "نعم، أرغب في الاطّلاع عليها، لا أريد شراء أي شيء دون دراسة، لكنني بالتأكيد مهتم بالنظر في الأمر".وأضاف: "الأمر يعتمد على السعر".يُذكر أن الولايات المتحدة فرضت في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عقوبات على شركتي النفط الروسيتين الرائدتين "روسنفط" و"لوك أويل" وفروعهما.وفي أوائل ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصًا عامًا يسمح بإجراء معاملات مع "لوك أويل"، "اللازمة لتشغيل وتصفية محطات الوقود خارج روسيا"، حتى 29 أبريل/ نيسان 2026.
