مستثمر أمريكي يعبر عن اهتمامه بأصول "لوك أويل" الروسية للطاقة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:16 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو : تحديد مواعيد نهائية مصطنعة لن يساعد في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
11:49 GMT
11 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:03 GMT
22 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
17:25 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251228/مستثمر-أمريكي-يعبر-عن-اهتمامه-بأصول-لوك-أويل-الروسية-للطاقة-1108652411.html
مستثمر أمريكي يعبر عن اهتمامه بأصول "لوك أويل" الروسية للطاقة
مستثمر أمريكي يعبر عن اهتمامه بأصول "لوك أويل" الروسية للطاقة
سبوتنيك عربي
أعرب المستثمر الأمريكي الشهير جيم روجرز، في مقابلة مع "سبوتينك"، عن اهتمامه بأصول شركة الطاقة الروسية الكبرى "لوك أويل" الدولية. 28.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-28T04:37+0000
2025-12-28T04:59+0000
لوك أويل
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101406/07/1014060732_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ea477453731b2427f86448a61047962e.jpg
وقال روجرز، ردًا على سؤال حول اهتمامه بأصول "لوك أويل" خارج روسيا: "نعم، أرغب في الاطّلاع عليها، لا أريد شراء أي شيء دون دراسة، لكنني بالتأكيد مهتم بالنظر في الأمر".وأضاف: "الأمر يعتمد على السعر".يُذكر أن الولايات المتحدة فرضت في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عقوبات على شركتي النفط الروسيتين الرائدتين "روسنفط" و"لوك أويل" وفروعهما.وفي أوائل ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصًا عامًا يسمح بإجراء معاملات مع "لوك أويل"، "اللازمة لتشغيل وتصفية محطات الوقود خارج روسيا"، حتى 29 أبريل/ نيسان 2026.
https://sarabic.ae/20251119/نوفاك-العقوبات-ضد-شركتي-لوك-أويل-وروسنفط-لم-تؤثر-على-إنتاج-النفط-في-روسيا-1107289504.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101406/07/1014060732_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c3a858acd7d723160ac15090e9305072.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لوك أويل, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد
لوك أويل, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد

مستثمر أمريكي يعبر عن اهتمامه بأصول "لوك أويل" الروسية للطاقة

04:37 GMT 28.12.2025 (تم التحديث: 04:59 GMT 28.12.2025)
© Sputnik . Igor Zaremboجهاز حفر بحري تابع لشركة "لوك أويل"
جهاز حفر بحري تابع لشركة لوك أويل - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
© Sputnik . Igor Zarembo
تابعنا عبر
أعرب المستثمر الأمريكي الشهير جيم روجرز، في مقابلة مع "سبوتينك"، عن اهتمامه بأصول شركة الطاقة الروسية الكبرى "لوك أويل" الدولية.
وقال روجرز، ردًا على سؤال حول اهتمامه بأصول "لوك أويل" خارج روسيا: "نعم، أرغب في الاطّلاع عليها، لا أريد شراء أي شيء دون دراسة، لكنني بالتأكيد مهتم بالنظر في الأمر".
وأضاف: "الأمر يعتمد على السعر".
يُذكر أن الولايات المتحدة فرضت في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عقوبات على شركتي النفط الروسيتين الرائدتين "روسنفط" و"لوك أويل" وفروعهما.
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
نوفاك: العقوبات ضد شركتي "لوك أويل" و"روسنفط" لم تؤثر على إنتاج النفط في روسيا
19 نوفمبر, 14:53 GMT
وفي أوائل ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصًا عامًا يسمح بإجراء معاملات مع "لوك أويل"، "اللازمة لتشغيل وتصفية محطات الوقود خارج روسيا"، حتى 29 أبريل/ نيسان 2026.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала