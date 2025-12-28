منظمة أمريكية تطالب بالكشف عن اتصالات سرية للخدمة السرية بعد ثغرات أمنية في حماية ترامب

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:18 GMT
11 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
09:30 GMT
29 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
وزير الدفاع الإسرائيلي: إسرائيل لن تنسحب من غزة، قائد "قسد" يعلن التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن دمج قواته في الجيش السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:16 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو : تحديد مواعيد نهائية مصطنعة لن يساعد في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
منظمة أمريكية تطالب بالكشف عن اتصالات سرية للخدمة السرية بعد ثغرات أمنية في حماية ترامب
منظمة أمريكية تطالب بالكشف عن اتصالات سرية للخدمة السرية بعد ثغرات أمنية في حماية ترامب
سبوتنيك عربي
قالت تقارير إن المنظمة الأمريكية المحافظة "Judicial Watch" رفعت دعوى قضائية تطالب بالكشف عن الاتصالات الداخلية للخدمة السرية الأمريكية، للتحقيق في الثغرات... 28.12.2025, سبوتنيك عربي
وأوضحت التقارير: أن المنظمة تسعى للحصول على هذه المعلومات لفحص الثغرات التي أدت إلى محاولتي اغتيال ضد ترامب، بالإضافة إلى حادثة تعرضه لمواجهة مع نشطاء خلال خروجه في سبتمبر إلى مطعم برفقة نائب الرئيس ج. د. فانس، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ووزير الخارجية ماركو روبيو.وتطالب المنظمة بالحصول على جميع الرسائل النصية والبريدية الداخلية لموظفي وحدة حماية الرئيس في الخدمة السرية المتعلقة بتواجد محتجي "Code Pink" في المطعم، بالإضافة إلى المستندات المتعلقة بمحاولات الاغتيال.وسجلت محاولتا اغتيال لترامب، الأولى خلال خطاب حملته في بنسلفانيا في 13 يوليو 2024، حيث أصيب ترامب بطلق في الأذن، وقتل أحد الحضور وأصيب اثنان آخران.وأعلنت الخدمة السرية الأمريكية أنها قتلت المشتبه به، توماس ماثيو كروكس البالغ من العمر 20 عامًا، الذي أطلق عدة رصاصات نحو المنصة وكان مختبئًا على سطح مبنى صناعي على بعد حوالي 100 متر خارج منطقة الفعالية.أما المحاولة الثانية فكانت في 15 سبتمبر من العام نفسه بنادي ترامب للجولف في فلوريدا، والمشتبه به رايان روث يُعتقد أنه مهووس بالصراع في أوكرانيا، وقد أكدت القوات الأوكرانية محاولاته المتكررة للانضمام إليها.
منظمة أمريكية تطالب بالكشف عن اتصالات سرية للخدمة السرية بعد ثغرات أمنية في حماية ترامب

03:15 GMT 28.12.2025
محاولة اغتيال ترامب الأولى خلال خطاب حملته في بنسلفانيا في 13 يوليو 2024
محاولة اغتيال ترامب الأولى خلال خطاب حملته في بنسلفانيا في 13 يوليو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
قالت تقارير إن المنظمة الأمريكية المحافظة "Judicial Watch" رفعت دعوى قضائية تطالب بالكشف عن الاتصالات الداخلية للخدمة السرية الأمريكية، للتحقيق في الثغرات الأمنية التي تعرّض لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأوضحت التقارير: أن المنظمة تسعى للحصول على هذه المعلومات لفحص الثغرات التي أدت إلى محاولتي اغتيال ضد ترامب، بالإضافة إلى حادثة تعرضه لمواجهة مع نشطاء خلال خروجه في سبتمبر إلى مطعم برفقة نائب الرئيس ج. د. فانس، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ووزير الخارجية ماركو روبيو.
وأشارت التقارير إلى أن ترامب كان يتناول العشاء في مطعم بالعاصمة واشنطن لتسليط الضوء على فعالية سياساته في ضمان سلامة الشوارع، لكنه اضطر لمواجهة محتجين غاضبين.
وتطالب المنظمة بالحصول على جميع الرسائل النصية والبريدية الداخلية لموظفي وحدة حماية الرئيس في الخدمة السرية المتعلقة بتواجد محتجي "Code Pink" في المطعم، بالإضافة إلى المستندات المتعلقة بمحاولات الاغتيال.
وسجلت محاولتا اغتيال لترامب، الأولى خلال خطاب حملته في بنسلفانيا في 13 يوليو 2024، حيث أصيب ترامب بطلق في الأذن، وقتل أحد الحضور وأصيب اثنان آخران.
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
إعلام: ترامب يوجه تحذيرا لزيلينسكي قبيل محادثات فلوريدا
أمس, 10:59 GMT
وأعلنت الخدمة السرية الأمريكية أنها قتلت المشتبه به، توماس ماثيو كروكس البالغ من العمر 20 عامًا، الذي أطلق عدة رصاصات نحو المنصة وكان مختبئًا على سطح مبنى صناعي على بعد حوالي 100 متر خارج منطقة الفعالية.
أما المحاولة الثانية فكانت في 15 سبتمبر من العام نفسه بنادي ترامب للجولف في فلوريدا، والمشتبه به رايان روث يُعتقد أنه مهووس بالصراع في أوكرانيا، وقد أكدت القوات الأوكرانية محاولاته المتكررة للانضمام إليها.
