https://sarabic.ae/20251228/وزيرا-خارجية-إيران-وقطر-يؤكدان-أهمية-الحفاظ-على-وحدة-أراضي-اليمن-في-ظل-التطورات-الأخيرة-1108655480.html

وزيرا خارجية إيران وقطر يؤكدان أهمية الحفاظ على وحدة أراضي اليمن في ظل التطورات الأخيرة

وزيرا خارجية إيران وقطر يؤكدان أهمية الحفاظ على وحدة أراضي اليمن في ظل التطورات الأخيرة

سبوتنيك عربي

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحثا خلاله مستجدات الأوضاع... 28.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-28T07:34+0000

2025-12-28T07:34+0000

2025-12-28T07:34+0000

قطر

أخبار قطر اليوم

أخبار إيران

إيران

أخبار اليمن الأن

الحرب على اليمن

غزة

قطاع غزة

لبنان

أخبار لبنان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103959167_0:119:3203:1921_1920x0_80_0_0_edb902e46b1599e6ef4aa50d9e67ec3f.jpg

وأعرب الجانبان، عن "بالغ القلق إزاء التطورات في فلسطين ولبنان، في ظل استمرار الانتهاكات لاتفاقيات وقف إطلاق النار، وتصاعد الاعتداءات على قطاع غزة ولبنان، وما يرافقها من استهداف للمدنيين"، مؤكدين ضرورة تحرك المجتمع الدولي للضغط من أجل الالتزام الكامل بالاتفاقيات الموقّعة ووقف سياسات الاحتلال والتوسّع.كما تناول الاتصال آخر المستجدات المتعلقة بالوضع في اليمن، حيث شدد الوزيران على أهمية الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، ودعم الجهود الرامية إلى استقرار البلاد.وأعلنت قيادة القوات المشتركة لـ"تحالف دعم الشرعية" في اليمن، أمس السبت، أنها "ستتعامل مع التحركات العسكرية المخالفة لجهود خفض التصعيد، بهدف حماية المدنيين في مدينة حضرموت اليمنية، نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة من قبل العناصر المسلّحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي".وأكد اللواء المالكي على "استمرار موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم والثابت للحكومة اليمنية الشرعية، كما أنها تهيب بالجميع تحمل المسؤولية الوطنية وضبط النفس والاستجابة لجهود الحلول السلمية لحفظ الأمن والاستقرار".ويوم الخميس الماضي، ارتفعت حصيلة المواجهات بين قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" المطالب بانفصال جنوب اليمن، ومسلحين تابعين لمكوّن قبلي في محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، إلى 22 قتيلًا وجريحًا.ويشهد مجلس القيادة اليمني، منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أزمة بين رئيسه رشاد العليمي، وعضو المجلس عيدروس الزبيدي، الذي يقود "المجلس الانتقالي الجنوبي"، على خلفية سيطرة الأخير على مناطق شرقي اليمن، ضمن تحركاته لاستعادة الدولة، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من البلاد، قبل تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو/ أيار 1990.وبإحكام قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" قبضتها على محافظتي حضرموت والمُهرة، يكون المجلس قد فرض سيطرته فعليًا على 6 محافظات، بالإضافة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوبي البلاد).ويشهد اليمن، منذ أكثر من 10 أعوام، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية، تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.

https://sarabic.ae/20251216/ما-تداعيات-ومخاطر-خطوط-إسرائيل-الأمنية-في-سوريا-ولبنان-وغزة-1108249139.html

https://sarabic.ae/20251227/المبعوث-الأممي-لليمن-يحذر-من-التصعيد-ويدعو-للحوار-وضبط-النفس-1108641106.html

https://sarabic.ae/20251227/المجلس-الانتقالي-الجنوبي-نجدد-انفتاحنا-على-أي-ترتيبات-تضمن-حماية-الجنوب-اليمني-واستقراره-1108640324.html

قطر

أخبار إيران

إيران

غزة

قطاع غزة

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, غزة, قطاع غزة, لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم