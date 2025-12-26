https://sarabic.ae/20251226/ارتفاع-حصيلة-المواجهات-بين-المجلس-الانتقالي-وقبليين-شرقي-اليمن-إلى-22-قتيلا-وجريحا-1108586081.html

ارتفاع حصيلة المواجهات بين "المجلس الانتقالي" وقبليين شرقي اليمن إلى 22 قتيلا وجريحا

ارتفاع حصيلة المواجهات بين "المجلس الانتقالي" وقبليين شرقي اليمن إلى 22 قتيلا وجريحا

سبوتنيك عربي

ارتفعت حصيلة المواجهات بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بانفصال جنوب اليمن، ومسلحين تابعين لمكون قبلي في محافظة حضرموت (شرقي اليمن) إلى 22 قتيلاً... 26.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-26T00:39+0000

2025-12-26T00:39+0000

2025-12-26T00:39+0000

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

المجلس الانتقالي

المجلس الانتقالي

المجلس الانتقالي في حضرموت

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103958947_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_a28081f468c603b68bfb372b0543a4d6.jpg

وأفاد مصدر عسكري في محافظة حضرموت لـ "سبوتنيك" بأن حصيلة كمين نصبه قوة تتبع "حلف قبائل حضرموت" لرتل عسكري للمجلس الانتقالي في منطقة خرد بجبال العيص شمالي مديرية الشحر (62 كم شرقي مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت)، وما أعقبته من اشتباكات بين الطرفين، ارتفعت إلى 10 قتلى؛ 7 جنود وثلاثة مسلحين قبليين، فيما أصيب 15 من الجانبين جرى نقلهم إلى مستشفى الشحر العام، في حين لا يزال جنديان مفقودين.وأضاف أن تعزيزات كبيرة تابعة لقوات المجلس الانتقالي اقتحمت مناطق في وادي نحب بمديرية غيل بن يمين شمال شرقي مدينة المكلا، عقب اشتباكات مع "حلف قبائل حضرموت".وكان مصدر في السلطة المحلية بحضرموت قد أفاد لـ "سبوتنيك"، مساء الخميس، بأن 8 قتلى وجرحى سقطوا إثر اشتباكات بين قوة للمجلس الانتقالي الجنوبي وأخرى لـ "حلف قبائل حضرموت" شمالي مديرية الشحر في الجهة الشرقية لمدينة المكلا.وجاءت التطورات في حضرموت عشية إصدار وزارة الخارجية السعودية بياناً أكدت فيه أن "التحركات العسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة التي قام بها مؤخرًا المجلس الانتقالي الجنوبي تمت بشكل أحادي دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة التحالف؛ مما أدى إلى التصعيد غير المبرر الذي أضر بمصالح الشعب اليمني بمختلف فئاته والقضية الجنوبية وجهود التحالف"، داعية المجلس الانتقالي إلى "أن يبادر بإنهاء التصعيد وخروج قواته بسلاسة وبشكل عاجل من المحافظتين".ويشهد مجلس القيادة اليمني، منذ مطلع ديسمبر الجاري، أزمة بين رئيسه رشاد العليمي وعضو المجلس عيدروس الزبيدي الذي يقود المجلس الانتقالي الجنوبي، على خلفية سيطرة الأخير على مناطق شرقي اليمن ضمن تحركاته لاستعادة الدولة التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من البلاد قبل تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990.وفي الثالث من ديسمبر الجاري، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظة حضرموت عقب هجوم على الجيش اليمني الذي أعلن مقتل وإصابة 77 من ضباطه وجنوده إثر ذلك، قبل أن تتقدم قوات المجلس إلى محافظة المهرة الحدودية مع عمان وتستولي عليها دون قتال.ويطالب المجلس الانتقالي الجنوبي باستعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من اليمن، وتوحدت مع شماله في 22 مايو 1990 مكونة الجمهورية اليمنية، مبرراً ذلك بتعرض أبناء المحافظات الجنوبية إلى ظلم واضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994.ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة أنصار الله منذ سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية في 26 مارس 2015 عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن حتى أواخر 2021 بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.

https://sarabic.ae/20251213/الجيش-اليمني-يعلن-مقتل-وإصابة-77-من-ضباطه-وجنوده-بهجوم-للمجلس-الانتقالي-شرقي-البلاد-1108102787.html

https://sarabic.ae/20251225/الجامعة-العربية-تدعو-الانتقالي-الجنوبي-إلى-التزام-خفض-التصعيد-وحماية-وحدة-اليمن-1108585240.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, المجلس الانتقالي, المجلس الانتقالي, المجلس الانتقالي في حضرموت