https://sarabic.ae/20251228/وفاة-أسطورة-السينما-الفرنسية-بريجيت-باردو-عن-عمر-91-عاما-1108659261.html

وفاة أسطورة السينما الفرنسية بريجيت باردو عن عمر 91 عاما

وفاة أسطورة السينما الفرنسية بريجيت باردو عن عمر 91 عاما

سبوتنيك عربي

أعلنت مؤسسة "بريجيت باردو" الفرنسية، اليوم الأحد، وفاة أسطورة السينما الفرنسية بريجيت باردو، عن عمر 91 عاما. 28.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-28T11:18+0000

2025-12-28T11:18+0000

2025-12-28T11:18+0000

العالم

أخبار فن

بريجيت باردو

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102930/05/1029300586_0:10:3010:1703_1920x0_80_0_0_e93ac101b4d70bbab717b256677e1124.jpg

وذكرت المؤسسة، في بيان: "تعلن مؤسسة بريجيت باردو، بحزن عميق عن وفاة مؤسستها ورئيستها بريجيت باردو، الممثلة والمغنية الشهيرة عالميًا، التي اختارت ترك حياتها المهنية اللامعة لتكريس حياتها وطاقتها لرعاية الحيوانات ولعملها في مؤسستها".ولدت النجمة باردو في العاصمة الفرنسية باريس في 28 سبتمبر/ أيلول عام 1934، وفي سن الـ18 عاما صنعت ضجة كبيرة في فيلمها "وخلق الله المرأة"، الذي أخرجه زوجها آنذاك، روجر فاديم.وفي عام 1959، تزوجت باردو من الممثل جاك شاريير، وأنجبت منه ابنًا، وفي عام 1967، تزوجت من الملياردير الألماني غونتر ساكس. وفي عام 1992 تزوجت من الصناعي برنارد دورمال، صديق ومستشار زعيم الجبهة الوطنية الفرنسية جان - ماري لو بن.وفي عام 1973، قررت الأسطورة باردو، اعتزال السينما لتكرّس نفسها لحماية الحيوانات، بعد مشاهدة فيلم وثائقي عن صيد الفقمات، لتؤسس في عام 1986، مؤسسة "بريجيت باردو"، التي تعنى بحماية الحيوانات.وفي عام 1996، بدأت باردو بنشر مذكراتها، التي تكوّنت من جزأين، والتي حققت نجاحًا كبيرًا وانتهت من إعدادها عام 1999.

https://sarabic.ae/20251028/السينما-الروسية-تثير-العواطف-في-مهرجان-مصري-جسور-ثقافية-تتجاوز-الحدود-1106496172.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار فن, بريجيت باردو