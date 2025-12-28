عربي
مدار الليل والنهار
وفاة أسطورة السينما الفرنسية بريجيت باردو عن عمر 91 عاما
وفاة أسطورة السينما الفرنسية بريجيت باردو عن عمر 91 عاما
سبوتنيك عربي
أعلنت مؤسسة "بريجيت باردو" الفرنسية، اليوم الأحد، وفاة أسطورة السينما الفرنسية بريجيت باردو، عن عمر 91 عاما. 28.12.2025, سبوتنيك عربي
وفاة أسطورة السينما الفرنسية بريجيت باردو عن عمر 91 عاما

11:18 GMT 28.12.2025
© AP Photo / Duclosالممثلة الفرنسية بريجيت باردو
الممثلة الفرنسية بريجيت باردو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Duclos
تابعنا عبر
أعلنت مؤسسة "بريجيت باردو" الفرنسية، اليوم الأحد، وفاة أسطورة السينما الفرنسية بريجيت باردو، عن عمر 91 عاما.
وذكرت المؤسسة، في بيان: "تعلن مؤسسة بريجيت باردو، بحزن عميق عن وفاة مؤسستها ورئيستها بريجيت باردو، الممثلة والمغنية الشهيرة عالميًا، التي اختارت ترك حياتها المهنية اللامعة لتكريس حياتها وطاقتها لرعاية الحيوانات ولعملها في مؤسستها".

وأصبحت باردو نجمة عالمية بعد ظهورها في فيلم "وخلق الله المرأة" عام 1956، ثم ظهرت في نحو 50 فيلمًا آخر قبل أن تتخلى عن التمثيل لتكرّس نفسها للدفاع عن حقوق الحيوانات.

ولدت النجمة باردو في العاصمة الفرنسية باريس في 28 سبتمبر/ أيلول عام 1934، وفي سن الـ18 عاما صنعت ضجة كبيرة في فيلمها "وخلق الله المرأة"، الذي أخرجه زوجها آنذاك، روجر فاديم.
وفي عام 1959، تزوجت باردو من الممثل جاك شاريير، وأنجبت منه ابنًا، وفي عام 1967، تزوجت من الملياردير الألماني غونتر ساكس. وفي عام 1992 تزوجت من الصناعي برنارد دورمال، صديق ومستشار زعيم الجبهة الوطنية الفرنسية جان - ماري لو بن.

وخلال مسيرتها الفنية سجّلت باردو أغنية "بوب" لها بعنوان "سيدوني"، كما شاركت في فيلم "الازدراء" للمخرج جان- لوك غودار، الذي نال إعجاب النقاد.

وفي عام 1973، قررت الأسطورة باردو، اعتزال السينما لتكرّس نفسها لحماية الحيوانات، بعد مشاهدة فيلم وثائقي عن صيد الفقمات، لتؤسس في عام 1986، مؤسسة "بريجيت باردو"، التي تعنى بحماية الحيوانات.
وفي عام 1996، بدأت باردو بنشر مذكراتها، التي تكوّنت من جزأين، والتي حققت نجاحًا كبيرًا وانتهت من إعدادها عام 1999.
