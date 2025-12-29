عربي
https://sarabic.ae/20251229/إسرائيل-تناقش-قانونا-لحظر-الآذان-بمكبرات-صوت-المساجد-1108680588.html
إسرائيل تناقش قانونا لحظر الآذان بمكبرات "صوت المساجد"
إسرائيل تناقش قانونا لحظر الآذان بمكبرات "صوت المساجد"
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حزب "عوتسما يهوديت" الإسرائيلي قد أعلن عن تقديم مشروع قانون لحظر الآذان بمكبرات "صوت المساجد". 29.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-29T07:00+0000
2025-12-29T07:00+0000
الكنيست الإسرائيلي
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103076/27/1030762777_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_d5a9b22bac2265825f187d7d6ef3ba58.jpg
وأفادت القناة السابعة الإسرائيلية، مساء الأحد، بأن مشروع القانون الإسرائيلي يحظر تشغيل أنظمة الإذاعة في المساجد كقاعدة أساسية، مشروطا بتصريح رسمي يقيم شدة الضجيج وقربه من المناطق السكنية. وأكدت القناة أن كلا من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ورئيس لجنة الأمن الوطني في الكنيست زفيكا فوغل، قد قدما مشروع القانون إلى الكنيست.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن "المشروع يفرض ترخيصا ومراقبة منظمة، ويهدف إلى إعادة الهدوء وجودة الحياة، بخلاف المشاريع السابقة ذات الاستثناءات الواسعة"، على حد زعمها.وبموجب نص مشروع القرار المقترح، يُحظر إنشاء أو تشغيل أي منظومة صوتية في مسجد دون الحصول على تصريح مسبق، يخضع لسلسلة من المعايير تشمل مستوى شدة الصوت، ووجود وسائل لتقليل الضجيج، وموقع المسجد، ومدى قربه من مناطق سكنية، وتأثير الصوت على السكان المحيطين.ونقلت القناة عن بن غفير: "في كثير من الأماكن، يعد صوت المؤذن مزعجا للغاية، ويؤثر سلبا على جودة حياة السكان وصحتهم. هذه ظاهرة لا يمكن التسامح معها. ستتخذ الشرطة الإسرائيلية إجراءات حازمة لفرض هذا القانون"، على حد زعمه.
إسرائيل تناقش قانونا لحظر الآذان بمكبرات "صوت المساجد"

07:00 GMT 29.12.2025
CC BY-SA 2.0 / Itzik Edri / Knesset Israel 61 yearsالكنيست
الكنيست - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
CC BY-SA 2.0 / Itzik Edri / Knesset Israel 61 years
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حزب "عوتسما يهوديت" الإسرائيلي قد أعلن عن تقديم مشروع قانون لحظر الآذان بمكبرات "صوت المساجد".
وأفادت القناة السابعة الإسرائيلية، مساء الأحد، بأن مشروع القانون الإسرائيلي يحظر تشغيل أنظمة الإذاعة في المساجد كقاعدة أساسية، مشروطا بتصريح رسمي يقيم شدة الضجيج وقربه من المناطق السكنية.
مشنقة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
"حماس" تعلق على مصادقة الكنيست على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
3 نوفمبر, 10:42 GMT
وأكدت القناة أن كلا من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ورئيس لجنة الأمن الوطني في الكنيست زفيكا فوغل، قد قدما مشروع القانون إلى الكنيست.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن "المشروع يفرض ترخيصا ومراقبة منظمة، ويهدف إلى إعادة الهدوء وجودة الحياة، بخلاف المشاريع السابقة ذات الاستثناءات الواسعة"، على حد زعمها.
وبموجب نص مشروع القرار المقترح، يُحظر إنشاء أو تشغيل أي منظومة صوتية في مسجد دون الحصول على تصريح مسبق، يخضع لسلسلة من المعايير تشمل مستوى شدة الصوت، ووجود وسائل لتقليل الضجيج، وموقع المسجد، ومدى قربه من مناطق سكنية، وتأثير الصوت على السكان المحيطين.
ونقلت القناة عن بن غفير: "في كثير من الأماكن، يعد صوت المؤذن مزعجا للغاية، ويؤثر سلبا على جودة حياة السكان وصحتهم. هذه ظاهرة لا يمكن التسامح معها. ستتخذ الشرطة الإسرائيلية إجراءات حازمة لفرض هذا القانون"، على حد زعمه.
