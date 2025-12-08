الأردن: تصريحات سموتريتش خرق فاضح للقانون الدولي والإنساني

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:46 GMT
13 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
12:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
مصر وقطر تؤكدان سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية بشأن غزة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الشعب السوري قوي ويستطيع أن يخرج من الأزمات بسهولة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما تقوم به إسرائيل لا يمكن أن يؤسس لسلام حقيقي لا في غزة ولا في المنطقة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
الأردن: تصريحات سموتريتش خرق فاضح للقانون الدولي والإنساني
الأردن: تصريحات سموتريتش خرق فاضح للقانون الدولي والإنساني
سبوتنيك عربي
أدانت وزارة الخارجية الأردنية، بأشد العبارات، تصريحات وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش بشأن رفض إقامة الدولة الفلسطينية، وذلك تزامنا مع إعلان خطة...
وأكدت الخارجية الأردنية، في بيان لها، أن "إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية"، مشددة على رفض المملكة المطلق وإدانتها القاطعة لاستمرار الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ خططها الاستيطانية وإطلاق مسؤوليها تصريحات تكرس الاحتلال والتوسع الاستيطاني.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، إن هذه الإجراءات والتصريحات تشكل انتهاكاً سافراً لقرارات الشرعية الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن 2334، الذي يُدين كافة التدابير الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الواقع الديمغرافي والقانوني والجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية.وحمّل المجتمع الدولي مسؤوليته الكاملة، داعياً إلى التدخل الفوري لإجبار إسرائيل على وقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها الأحادية غير القانونية، والتضييق الممنهج على الشعب الفلسطيني.وختم البيان بالتأكيد على أن السبيل الوحيد للسلام العادل والدائم في المنطقة هو تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة كافة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني.وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قرر تخصيص ميزانية ضخمة لتعزيز الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة، ووصفت هذه الخطة بأنها "تحول جذري" في سياسة حكومة الاحتلال تجاه تعزيز الاستيطان.كما أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إدراج 19 مستوطنة وقرية تعاونية زراعية "كيبوتز" جديدة على جدول تسليح المستوطنين.وأفادت القناة الإسرائيلية السابعة، مساء الأحد، بأن قرار بن غفير يقضي بمنح المستوطنين تراخيص جديدة لحمل سلاح شخصي، داخل 19 مستوطنة تقع ضمن نطاق ما يسمى بـ"مجلس ماتيه يهودا" بمدينة القدس.
الأردن: تصريحات سموتريتش خرق فاضح للقانون الدولي والإنساني

وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
أدانت وزارة الخارجية الأردنية، بأشد العبارات، تصريحات وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش بشأن رفض إقامة الدولة الفلسطينية، وذلك تزامنا مع إعلان خطة حكومية إسرائيلية لتوسيع وإنشاء مستوطنات غير شرعية في الضفة الغربية.
وأكدت الخارجية الأردنية، في بيان لها، أن "إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية"، مشددة على رفض المملكة المطلق وإدانتها القاطعة لاستمرار الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ خططها الاستيطانية وإطلاق مسؤوليها تصريحات تكرس الاحتلال والتوسع الاستيطاني.
الحدود بين إسرائيل إلى الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
إسرائيل تعلن البدء في بناء جدار على طول الحدود الأردنية
14:44 GMT
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، إن هذه الإجراءات والتصريحات تشكل انتهاكاً سافراً لقرارات الشرعية الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن 2334، الذي يُدين كافة التدابير الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الواقع الديمغرافي والقانوني والجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية.
كما استذكر المجالي، الرأي الاستشاري التاريخي لمحكمة العدل الدولية الذي أكد بطلان الاحتلال الإسرائيلي وبطلان المستوطنات وضم الأراضي.
وحمّل المجتمع الدولي مسؤوليته الكاملة، داعياً إلى التدخل الفوري لإجبار إسرائيل على وقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها الأحادية غير القانونية، والتضييق الممنهج على الشعب الفلسطيني.
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
العاهل الأردني يؤكد على الالتزام ببنود اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة
أمس, 15:53 GMT
وختم البيان بالتأكيد على أن السبيل الوحيد للسلام العادل والدائم في المنطقة هو تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة كافة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني.
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قرر تخصيص ميزانية ضخمة لتعزيز الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة، ووصفت هذه الخطة بأنها "تحول جذري" في سياسة حكومة الاحتلال تجاه تعزيز الاستيطان.
كما أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إدراج 19 مستوطنة وقرية تعاونية زراعية "كيبوتز" جديدة على جدول تسليح المستوطنين.
وأفادت القناة الإسرائيلية السابعة، مساء الأحد، بأن قرار بن غفير يقضي بمنح المستوطنين تراخيص جديدة لحمل سلاح شخصي، داخل 19 مستوطنة تقع ضمن نطاق ما يسمى بـ"مجلس ماتيه يهودا" بمدينة القدس.
