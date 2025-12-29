https://sarabic.ae/20251229/إعلام-زيلينسكي-يشعر-بالإحباط-من-تواضع-الاستقبال-الأمريكي-له-في-الولايات-المتحدة-1108710728.html
إعلام: زيلينسكي يشعر بالإحباط من تواضع الاستقبال الأمريكي له في الولايات المتحدة
ونقلت صحيفة "تليغراف" البريطانية عن مصادرها أن زيلينسكي شعر بالإحباط من الاستقبال المتواضع الذي حظي به عند وصوله إلى الولايات المتحدة قبل لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فلوريدا، مقارنة بالاستقبال البهي الذي قوبل به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أغسطس الماضي على نفس الأراضي الأمريكية.ووفق التقرير، فقد وصل زيلينسكي دون وجود سجادة حمراء أو استقبال رسمي حتى من موظف أمريكي عادي، في حين استقبل ترامب بوتين في ألاسكا بحفاوة كبيرة، ما أبرز ما وصفته الصحيفة بـ"التباين والهشاشة في العلاقات الأمريكية-الأوكرانية".وعقد اللقاء بين ترامب وزيلينسكي يوم الأحد في فلوريدا، حيث حث الرئيس الأمريكي أوكرانيا على التعجيل بالتوصل إلى اتفاق سلام لتجنب خسارة المزيد من الأراضي، وفق صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية التي لاحظت أيضًا أن آمال زيلينسكي من الاجتماع لم تتحقق بالكامل.يُذكر أن اجتماع ألاسكا في 15 أغسطس جمع بين بوتين وترامب، ووصف كلا الرئيسين اللقاء بالإيجابي، مع تأكيد بوتين على إمكانية الوصول إلى تسوية نهائية للصراع الأوكراني، مشددًا على أن روسيا تسعى إلى حل طويل الأمد.
