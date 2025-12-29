https://sarabic.ae/20251229/إعلام-سوري-دوي-انفجار-قرب-منطقة-المزة-في-العاصمة-دمشق-1108681583.html
إعلام سوري: دوي انفجار قرب منطقة المزة في العاصمة دمشق
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلامية رسمية سورية، اليوم الإثنبن، بسماع دوي انفجار مجهول في محيط منطقة المزة بدمشق. 29.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-29T08:51+0000
وقالت صفحات إخبارية عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن الانفجار مجهول السبب حتى اللحظة، فيما ذكرت وسائل إعلامية أخرى، أن ترجيحات أولية تشير إلى أن صوت الانفجار ناجم عن تدريبات عسكرية، دون ورود معلومات عن إصابات أو أضرار حتى الآن.
08:23 GMT 29.12.2025 (تم التحديث: 08:51 GMT 29.12.2025)
أفادت وسائل إعلامية رسمية سورية، اليوم الإثنبن، بسماع دوي انفجار مجهول في محيط منطقة المزة بدمشق.
وقالت صفحات إخبارية عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن الانفجار مجهول السبب حتى اللحظة، فيما ذكرت وسائل إعلامية أخرى، أن ترجيحات أولية تشير إلى أن صوت الانفجار ناجم عن تدريبات عسكرية، دون ورود معلومات عن إصابات أو أضرار حتى الآن.
وأفادت مصادر محلية لـ"سبوتنيك"، يوم الجمعة، بوقوع انفجار داخل أحد المساجد بحي "وادي الذهب" في مدينة حمص وسط سوريا.
وقالت المصادر: "هناك عدد من القتلى والجرحى جراء الانفجار، الذي ضرب مسجد "الإمام علي بن أبي طالب" بحي "وادي الذهب" بمدينة حمص وسط سوريا، أثناء أداء صلاة الجمعة".
وبحسب المعلومات الأولية، فإن "انتحاريا قام بتفجير نفسه بحزام ناسف داخل المسجد"، ولم تؤكد السلطات حتى اللحظة سبب الانفجار، ما إذا كان ناتجًا عن هجوم انتحاري أو عبوات ناسفة.
وأشارت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إلى معلومات أولية تفيد بمقتل 3 أشخاص وإصابة 5 جراء الانفجار داخل في المسجد.