سوريا... 3 قتلى و60 جريحا باشتباكات في اللاذقية

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 60 آخرون، جراء اشتباكات عنيفة شهدتها مدينة اللاذقية اليوم الأحد، إثر اعتداء مجموعات وصفتها السلطات بـ"فلول النظام السابق" على قوات... 28.12.2025, سبوتنيك عربي

وأفادت مديرية الصحة في اللاذقية، في تصريح خاص لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، بأن المشافي استقبلت إصابات متنوعة ناجمة عن استخدام السلاح الأبيض والحجارة وطلقات نارية، مشيرة إلى أن الاعتداءات طالت عناصر الأمن والمواطنين على حد سواء. وتأتي هذه الحادثة في سياق تصاعد التوترات الأمنية على الساحل السوري منذ رحيل الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، حيث برزت "مجموعات مرتبطة بالنظام السابق" تقوم -حسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا)- بالتحريض والدعوة إلى التظاهر تحت شعارات تقسيمية، بهدف إثارة العنف واستهداف قوات الأمن والممتلكات العامة تحت غطاء احتجاجي مدني.وتجمع متظاهرون في وقفات احتجاجية في وقت سابق من اليوم الأحد، في الساحل السوري، لا سيما في مدينتي اللاذقية وطرطوس وأريافهما، إضافة لبعض أحياء مدينة حمص وأرياف محافظة حماة، للمطالبة بنظام حكم فيدرالي ومطالب عدة أخرى منها الإفراج عن المعتقلين في السجون السورية.وأشار المرصد إلى أن "المناطق شهدت اعتداءات من قوى الأمن العام ولجان السلم الأهلي ومؤيدي السلطة الانتقالية على المتظاهرين، مع اعتقالات ومنع التوثيق، بينما خرج مؤيدو الحكومة في دوار الزراعة لحماية السلطة، وفق تعبيرهم، فيما أكد المتظاهرون استمرار الحراك السلمي رغم القمع".وتداول بعض الناشطين أنباء حول سقوط بعض الضحايا.وقالت قناة "الإخبارية" السورية إن "قوى الأمن الداخلي نفذت انتشارًا مكثفًا لتأمين المواقع"، مشيرة إلى أن "المتظاهرين تجمعوا في وقفة احتجاجية تنديدًا بالتفجير ومطالبة بالعدالة والإفراج عن المعتقلين، بينما عُقدت وقفة مماثلة على دوار الأزهري في اللاذقية برفع شعارات تطالب بحرياتهم".ودعا رئيس "المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر"، الشيخ غزال غزال، يوم أمس السبت، إلى "تحرك شعبي سلمي واسع"، اليوم الأحد، مطالبًا بما وصفه بـ"حلول سياسية جذرية" للأزمة المتفاقمة في البلاد، ومحذرًا من "مخاطر الانزلاق نحو اقتتال داخلي في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه".

