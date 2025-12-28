عربي
https://sarabic.ae/20251228/سوريا-3-قتلى-و60-جريحا-باشتباكات-في-اللاذقية--1108665516.html
سوريا... 3 قتلى و60 جريحا باشتباكات في اللاذقية
سوريا... 3 قتلى و60 جريحا باشتباكات في اللاذقية
سبوتنيك عربي
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 60 آخرون، جراء اشتباكات عنيفة شهدتها مدينة اللاذقية اليوم الأحد، إثر اعتداء مجموعات وصفتها السلطات بـ"فلول النظام السابق" على قوات... 28.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-28T14:29+0000
2025-12-28T14:29+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0b/1098574306_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_d94d4457c86e31a4b5a1b3ee00121c1c.jpg
وأفادت مديرية الصحة في اللاذقية، في تصريح خاص لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، بأن المشافي استقبلت إصابات متنوعة ناجمة عن استخدام السلاح الأبيض والحجارة وطلقات نارية، مشيرة إلى أن الاعتداءات طالت عناصر الأمن والمواطنين على حد سواء. وتأتي هذه الحادثة في سياق تصاعد التوترات الأمنية على الساحل السوري منذ رحيل الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، حيث برزت "مجموعات مرتبطة بالنظام السابق" تقوم -حسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا)- بالتحريض والدعوة إلى التظاهر تحت شعارات تقسيمية، بهدف إثارة العنف واستهداف قوات الأمن والممتلكات العامة تحت غطاء احتجاجي مدني.وتجمع متظاهرون في وقفات احتجاجية في وقت سابق من اليوم الأحد، في الساحل السوري، لا سيما في مدينتي اللاذقية وطرطوس وأريافهما، إضافة لبعض أحياء مدينة حمص وأرياف محافظة حماة، للمطالبة بنظام حكم فيدرالي ومطالب عدة أخرى منها الإفراج عن المعتقلين في السجون السورية.وأشار المرصد إلى أن "المناطق شهدت اعتداءات من قوى الأمن العام ولجان السلم الأهلي ومؤيدي السلطة الانتقالية على المتظاهرين، مع اعتقالات ومنع التوثيق، بينما خرج مؤيدو الحكومة في دوار الزراعة لحماية السلطة، وفق تعبيرهم، فيما أكد المتظاهرون استمرار الحراك السلمي رغم القمع".وتداول بعض الناشطين أنباء حول سقوط بعض الضحايا.وقالت قناة "الإخبارية" السورية إن "قوى الأمن الداخلي نفذت انتشارًا مكثفًا لتأمين المواقع"، مشيرة إلى أن "المتظاهرين تجمعوا في وقفة احتجاجية تنديدًا بالتفجير ومطالبة بالعدالة والإفراج عن المعتقلين، بينما عُقدت وقفة مماثلة على دوار الأزهري في اللاذقية برفع شعارات تطالب بحرياتهم".ودعا رئيس "المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر"، الشيخ غزال غزال، يوم أمس السبت، إلى "تحرك شعبي سلمي واسع"، اليوم الأحد، مطالبًا بما وصفه بـ"حلول سياسية جذرية" للأزمة المتفاقمة في البلاد، ومحذرًا من "مخاطر الانزلاق نحو اقتتال داخلي في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه".
https://sarabic.ae/20251228/الشيخ-غزال-غزال-يدعو-إلى-طوفان-بشري-سلمي-ويحذر-من-الانزلاق-نحو-اقتتال-داخلي-في-سوريا-1108653431.html
https://sarabic.ae/20251213/الشرع-يلتقي-وجهاء-وأعيان-من-محافظتي-اللاذقية-وطرطوس-1108135353.html
https://sarabic.ae/20250909/الخارجية-السورية-تعلق-على-غارات-إسرائيلية-استهدفت-حمص-واللاذقية-1104645592.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0b/1098574306_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2bc5f359df183ed1e720711113175518.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

سوريا... 3 قتلى و60 جريحا باشتباكات في اللاذقية

14:29 GMT 28.12.2025
© AP Photoمدينة جبلة بمحافظة اللاذقية التي شهدت أحداث الساحل السوري
مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية التي شهدت أحداث الساحل السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
© AP Photo
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 60 آخرون، جراء اشتباكات عنيفة شهدتها مدينة اللاذقية اليوم الأحد، إثر اعتداء مجموعات وصفتها السلطات بـ"فلول النظام السابق" على قوات الأمن الداخلي ومدنيين خلال احتجاجات جرت في المدينة.
وأفادت مديرية الصحة في اللاذقية، في تصريح خاص لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، بأن المشافي استقبلت إصابات متنوعة ناجمة عن استخدام السلاح الأبيض والحجارة وطلقات نارية، مشيرة إلى أن الاعتداءات طالت عناصر الأمن والمواطنين على حد سواء.
الشيخ غزال غزال - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
الشيخ غزال غزال يدعو إلى "طوفان بشري سلمي" ويحذر من الانزلاق نحو اقتتال داخلي في سوريا
05:32 GMT
كما أوضحت المديرية أن سيارتي إسعاف خرجتا عن الخدمة بعد تعرضهما للاعتداء وتكسيرهما أثناء تأدية مهامهما، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار الكوادر الطبية في تقديم الإسعافات اللازمة وتأمين حالات الطوارئ دون توقف.
وتأتي هذه الحادثة في سياق تصاعد التوترات الأمنية على الساحل السوري منذ رحيل الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، حيث برزت "مجموعات مرتبطة بالنظام السابق" تقوم -حسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا)- بالتحريض والدعوة إلى التظاهر تحت شعارات تقسيمية، بهدف إثارة العنف واستهداف قوات الأمن والممتلكات العامة تحت غطاء احتجاجي مدني.
الشرع يلتقي وجهاء وأعيان من محافظتي اللاذقية وطرطوس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
الشرع يلتقي وجهاء وأعيان من محافظتي اللاذقية وطرطوس
13 ديسمبر, 19:25 GMT
وتجمع متظاهرون في وقفات احتجاجية في وقت سابق من اليوم الأحد، في الساحل السوري، لا سيما في مدينتي اللاذقية وطرطوس وأريافهما، إضافة لبعض أحياء مدينة حمص وأرياف محافظة حماة، للمطالبة بنظام حكم فيدرالي ومطالب عدة أخرى منها الإفراج عن المعتقلين في السجون السورية.
وصرح "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، بأن "عشرات المتظاهرين نظموا مظاهرات سلمية في الساحل السوري، تلبية لدعوة الشيخ غزال غزال، مطالبين بالفيدرالية والحقوق المدنية والسياسية، وسط تشديد أمني وتفتيش دقيق".
وأشار المرصد إلى أن "المناطق شهدت اعتداءات من قوى الأمن العام ولجان السلم الأهلي ومؤيدي السلطة الانتقالية على المتظاهرين، مع اعتقالات ومنع التوثيق، بينما خرج مؤيدو الحكومة في دوار الزراعة لحماية السلطة، وفق تعبيرهم، فيما أكد المتظاهرون استمرار الحراك السلمي رغم القمع".
مقاتلة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
الخارجية السورية تعلق على غارات إسرائيلية استهدفت حمص واللاذقية
9 سبتمبر, 08:29 GMT
وتداول بعض الناشطين أنباء حول سقوط بعض الضحايا.
وبحسب منصات التواصل الاجتماعي المحلية، شهد حي "القصور" بمدينة بانياس ودوار الزراعة باللاذقية ومدينة جبلة ومدينة حمص، "اعتداءات على المتظاهرين السلميين من قبل مؤيدين للسلطة الانتقالية وعناصر جهاز الأمن العام ومجموعات تابعة لما يسمى بلجان السلم الأهلي، في محاولة لمنعهم من التجمع والتظاهر".
وقالت قناة "الإخبارية" السورية إن "قوى الأمن الداخلي نفذت انتشارًا مكثفًا لتأمين المواقع"، مشيرة إلى أن "المتظاهرين تجمعوا في وقفة احتجاجية تنديدًا بالتفجير ومطالبة بالعدالة والإفراج عن المعتقلين، بينما عُقدت وقفة مماثلة على دوار الأزهري في اللاذقية برفع شعارات تطالب بحرياتهم".
ودعا رئيس "المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر"، الشيخ غزال غزال، يوم أمس السبت، إلى "تحرك شعبي سلمي واسع"، اليوم الأحد، مطالبًا بما وصفه بـ"حلول سياسية جذرية" للأزمة المتفاقمة في البلاد، ومحذرًا من "مخاطر الانزلاق نحو اقتتال داخلي في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه".
