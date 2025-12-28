https://sarabic.ae/20251228/الشيخ-غزال-غزال-يدعو-إلى-طوفان-بشري-سلمي-ويحذر-من-الانزلاق-نحو-اقتتال-داخلي-في-سوريا-1108653431.html
الشيخ غزال غزال يدعو إلى "طوفان بشري سلمي" ويحذر من الانزلاق نحو اقتتال داخلي في سوريا
الشيخ غزال غزال يدعو إلى "طوفان بشري سلمي" ويحذر من الانزلاق نحو اقتتال داخلي في سوريا
سبوتنيك عربي
دعا رئيس "المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر"، الشيخ غزال غزال، أمس السبت، إلى "تحرك شعبي سلمي واسع"، اليوم الأحد، مطالبًا بما وصفه بـ"حلول سياسية... 28.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-28T05:32+0000
2025-12-28T05:32+0000
2025-12-28T05:32+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1c/1108653267_0:0:1140:641_1920x0_80_0_0_56ed8253b7cf32fe93889f12c24d8bf6.jpg
وقال غزال، في بيان مصور، إن "التحرك المرتقب سيكون طوفانًا بشريًا سلميًا يمتد من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الخامسة مساءً"، داعيًا مختلف المكونات السورية إلى المشاركة والوقوف إلى جانب ما اعتبرها "مطالب عادلة" تهدف إلى "وقف العنف ومنع تفكك المجتمع".وأكد أن الدعوة "لا تهدف إلى إشعال حرب أهلية"، مشددًا على أن الطرح يتمثل في "فيدرالية سياسية تضمن حقوق المكونات المختلفة".وحذّر رئيس "المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر"، من أن استمرار الصمت إزاء ما وصفها بـ"الانتهاكات" لن يؤدي إلا إلى تصاعد أعمال العنف وتفاقم حالة الانهيار، داعيًا إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة، من بينها البحث في آليات حماية دولية، لمنع مزيد من التصعيد".وكان غزال، قد حذّر في بيان سابق، من "اقتتال وشيك"، محمّلًا السلطات في دمشق مسؤولية ما وصفه بـ"انتهاكات تطال أبناء الطائفة العلوية"، في وقت تتزايد فيه الدعوات المحلية والدولية إلى تهدئة الأوضاع وفتح مسارات سياسية تحول دون انزلاق البلاد إلى مرحلة جديدة من عدم الاستقرار.احتجاجات واسعة في الساحل السوري... ودمشق تعلق
https://sarabic.ae/20251226/قتلى-وجرحى-في-انفجار-داخل-مسجد-بمدينة-حمص-وسط-سوريا-1108595820.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1c/1108653267_143:0:998:641_1920x0_80_0_0_5eebf99d562b9ec152719ad3ce7925c9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
الشيخ غزال غزال يدعو إلى "طوفان بشري سلمي" ويحذر من الانزلاق نحو اقتتال داخلي في سوريا
دعا رئيس "المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر"، الشيخ غزال غزال، أمس السبت، إلى "تحرك شعبي سلمي واسع"، اليوم الأحد، مطالبًا بما وصفه بـ"حلول سياسية جذرية" للأزمة المتفاقمة في البلاد، ومحذرًا من "مخاطر الانزلاق نحو اقتتال داخلي في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه".
وقال غزال، في بيان مصور، إن "التحرك المرتقب سيكون طوفانًا بشريًا سلميًا يمتد من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الخامسة مساءً"، داعيًا مختلف المكونات السورية إلى المشاركة والوقوف إلى جانب ما اعتبرها "مطالب عادلة" تهدف إلى "وقف العنف ومنع تفكك المجتمع".
وأكد أن الدعوة "لا تهدف إلى إشعال حرب أهلية"، مشددًا على أن الطرح يتمثل في "فيدرالية سياسية تضمن حقوق المكونات المختلفة".
واعتبر غزال أن "ما يجري حاليًا ليس صراعًا سياسيًا بين أطراف متنازعة، بل عمليات قتل على أساس الهوية، تهدف إلى كسر الإرادة وفرض الخضوع بالقوة"، على حد تعبيره.
وحذّر رئيس "المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر"، من أن استمرار الصمت إزاء ما وصفها بـ"الانتهاكات" لن يؤدي إلا إلى تصاعد أعمال العنف وتفاقم حالة الانهيار، داعيًا إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة، من بينها البحث في آليات حماية دولية، لمنع مزيد من التصعيد".
وتأتي تصريحات الشيخ غزال، في ظل توتر أمني متزايد تشهده مناطق سورية عدة، عقب سلسلة من الحوادث الدامية، كان آخرها التفجير الذي استهدف المصلين في مسجد "الإمام علي" بمدينة حمص وسط سوريا، ما أعاد إلى الواجهة المخاوف من تصاعد العنف الطائفي واتساع رقعة الاحتقان المجتمعي في البلاد.
وكان غزال، قد حذّر في بيان سابق، من "اقتتال وشيك"، محمّلًا السلطات في دمشق مسؤولية ما وصفه بـ"انتهاكات تطال أبناء الطائفة العلوية"، في وقت تتزايد فيه الدعوات المحلية والدولية إلى تهدئة الأوضاع وفتح مسارات سياسية تحول دون انزلاق البلاد إلى مرحلة جديدة من عدم الاستقرار.