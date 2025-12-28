عربي
https://sarabic.ae/20251228/الشيخ-غزال-غزال-يدعو-إلى-طوفان-بشري-سلمي-ويحذر-من-الانزلاق-نحو-اقتتال-داخلي-في-سوريا-1108653431.html
الشيخ غزال غزال يدعو إلى "طوفان بشري سلمي" ويحذر من الانزلاق نحو اقتتال داخلي في سوريا
الشيخ غزال غزال يدعو إلى "طوفان بشري سلمي" ويحذر من الانزلاق نحو اقتتال داخلي في سوريا
سبوتنيك عربي
دعا رئيس "المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر"، الشيخ غزال غزال، أمس السبت، إلى "تحرك شعبي سلمي واسع"، اليوم الأحد، مطالبًا بما وصفه بـ"حلول سياسية... 28.12.2025
2025-12-28T05:32+0000
2025-12-28T05:32+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1c/1108653267_0:0:1140:641_1920x0_80_0_0_56ed8253b7cf32fe93889f12c24d8bf6.jpg
وقال غزال، في بيان مصور، إن "التحرك المرتقب سيكون طوفانًا بشريًا سلميًا يمتد من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الخامسة مساءً"، داعيًا مختلف المكونات السورية إلى المشاركة والوقوف إلى جانب ما اعتبرها "مطالب عادلة" تهدف إلى "وقف العنف ومنع تفكك المجتمع".وأكد أن الدعوة "لا تهدف إلى إشعال حرب أهلية"، مشددًا على أن الطرح يتمثل في "فيدرالية سياسية تضمن حقوق المكونات المختلفة".وحذّر رئيس "المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر"، من أن استمرار الصمت إزاء ما وصفها بـ"الانتهاكات" لن يؤدي إلا إلى تصاعد أعمال العنف وتفاقم حالة الانهيار، داعيًا إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة، من بينها البحث في آليات حماية دولية، لمنع مزيد من التصعيد".وكان غزال، قد حذّر في بيان سابق، من "اقتتال وشيك"، محمّلًا السلطات في دمشق مسؤولية ما وصفه بـ"انتهاكات تطال أبناء الطائفة العلوية"، في وقت تتزايد فيه الدعوات المحلية والدولية إلى تهدئة الأوضاع وفتح مسارات سياسية تحول دون انزلاق البلاد إلى مرحلة جديدة من عدم الاستقرار.احتجاجات واسعة في الساحل السوري... ودمشق تعلق
https://sarabic.ae/20251226/قتلى-وجرحى-في-انفجار-داخل-مسجد-بمدينة-حمص-وسط-سوريا-1108595820.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1c/1108653267_143:0:998:641_1920x0_80_0_0_5eebf99d562b9ec152719ad3ce7925c9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

الشيخ غزال غزال يدعو إلى "طوفان بشري سلمي" ويحذر من الانزلاق نحو اقتتال داخلي في سوريا

05:32 GMT 28.12.2025
الشيخ غزال غزال
الشيخ غزال غزال - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
© Photo / ويكيبيديا
تابعنا عبر
دعا رئيس "المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر"، الشيخ غزال غزال، أمس السبت، إلى "تحرك شعبي سلمي واسع"، اليوم الأحد، مطالبًا بما وصفه بـ"حلول سياسية جذرية" للأزمة المتفاقمة في البلاد، ومحذرًا من "مخاطر الانزلاق نحو اقتتال داخلي في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه".
وقال غزال، في بيان مصور، إن "التحرك المرتقب سيكون طوفانًا بشريًا سلميًا يمتد من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الخامسة مساءً"، داعيًا مختلف المكونات السورية إلى المشاركة والوقوف إلى جانب ما اعتبرها "مطالب عادلة" تهدف إلى "وقف العنف ومنع تفكك المجتمع".
وأكد أن الدعوة "لا تهدف إلى إشعال حرب أهلية"، مشددًا على أن الطرح يتمثل في "فيدرالية سياسية تضمن حقوق المكونات المختلفة".

واعتبر غزال أن "ما يجري حاليًا ليس صراعًا سياسيًا بين أطراف متنازعة، بل عمليات قتل على أساس الهوية، تهدف إلى كسر الإرادة وفرض الخضوع بالقوة"، على حد تعبيره.

انفجار في حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
قتلى وجرحى في انفجار إرهابي داخل مسجد بمدينة حمص وسط سوريا
26 ديسمبر, 10:16 GMT
وحذّر رئيس "المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر"، من أن استمرار الصمت إزاء ما وصفها بـ"الانتهاكات" لن يؤدي إلا إلى تصاعد أعمال العنف وتفاقم حالة الانهيار، داعيًا إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة، من بينها البحث في آليات حماية دولية، لمنع مزيد من التصعيد".

وتأتي تصريحات الشيخ غزال، في ظل توتر أمني متزايد تشهده مناطق سورية عدة، عقب سلسلة من الحوادث الدامية، كان آخرها التفجير الذي استهدف المصلين في مسجد "الإمام علي" بمدينة حمص وسط سوريا، ما أعاد إلى الواجهة المخاوف من تصاعد العنف الطائفي واتساع رقعة الاحتقان المجتمعي في البلاد.

وكان غزال، قد حذّر في بيان سابق، من "اقتتال وشيك"، محمّلًا السلطات في دمشق مسؤولية ما وصفه بـ"انتهاكات تطال أبناء الطائفة العلوية"، في وقت تتزايد فيه الدعوات المحلية والدولية إلى تهدئة الأوضاع وفتح مسارات سياسية تحول دون انزلاق البلاد إلى مرحلة جديدة من عدم الاستقرار.
