الشيخ غزال غزال يدعو إلى "طوفان بشري سلمي" ويحذر من الانزلاق نحو اقتتال داخلي في سوريا

الشيخ غزال غزال يدعو إلى "طوفان بشري سلمي" ويحذر من الانزلاق نحو اقتتال داخلي في سوريا

دعا رئيس "المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر"، الشيخ غزال غزال، أمس السبت، إلى "تحرك شعبي سلمي واسع"، اليوم الأحد، مطالبًا بما وصفه بـ"حلول سياسية... 28.12.2025

وقال غزال، في بيان مصور، إن "التحرك المرتقب سيكون طوفانًا بشريًا سلميًا يمتد من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الخامسة مساءً"، داعيًا مختلف المكونات السورية إلى المشاركة والوقوف إلى جانب ما اعتبرها "مطالب عادلة" تهدف إلى "وقف العنف ومنع تفكك المجتمع".وأكد أن الدعوة "لا تهدف إلى إشعال حرب أهلية"، مشددًا على أن الطرح يتمثل في "فيدرالية سياسية تضمن حقوق المكونات المختلفة".وحذّر رئيس "المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر"، من أن استمرار الصمت إزاء ما وصفها بـ"الانتهاكات" لن يؤدي إلا إلى تصاعد أعمال العنف وتفاقم حالة الانهيار، داعيًا إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة، من بينها البحث في آليات حماية دولية، لمنع مزيد من التصعيد".وكان غزال، قد حذّر في بيان سابق، من "اقتتال وشيك"، محمّلًا السلطات في دمشق مسؤولية ما وصفه بـ"انتهاكات تطال أبناء الطائفة العلوية"، في وقت تتزايد فيه الدعوات المحلية والدولية إلى تهدئة الأوضاع وفتح مسارات سياسية تحول دون انزلاق البلاد إلى مرحلة جديدة من عدم الاستقرار.احتجاجات واسعة في الساحل السوري... ودمشق تعلق

