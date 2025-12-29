https://sarabic.ae/20251229/الخارجية-الصينية-بكين-تدعو-إلى-الحفاظ-على-سيادة-اليمن-ووحدته-وسلامة-أراضيه-1108681410.html
الخارجية الصينية: بكين تدعو إلى الحفاظ على سيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه
الخارجية الصينية: بكين تدعو إلى الحفاظ على سيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه
أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، أن بكين تتابع الوضع في جنوب اليمن، داعية إلى الحفاظ على سيادة البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وذلك على خلفية
ونقلت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية عن متحدث الخارجية الصينية لين جيان، قوله ردًا على سؤال حول الوضع في جنوب اليمن "تتابع الصين الوضع في جنوب اليمن، وندعو إلى الحفاظ على سيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، ونأمل من الأطراف تغليب مصالح الشعب اليمني، والاستجابة لجهود السلام التي تبذلها دول المنطقة، بما في ذلك السعودية والإمارات والمجتمع الدولي، وحل الخلافات والنزاعات من خلال الحوار السياسي".أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، يوم السبت، "تقديره للجهود التي تبذلها دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة"، مؤكدًا أنها تسهم في إزالة التباينات ومعالجة التحديات القائمة.وأشار البيان إلى أن المجلس يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الأمني والسياسي، بما يخدم مصالح المواطنين ويسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، أن بكين تتابع الوضع في جنوب اليمن، داعية إلى الحفاظ على سيادة البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وذلك على خلفية التطورات الجارية في اليمن إثر سيطرة قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" اليمني - المطالب بانفصال الجنوب - على مناطق شرقي البلاد.
ونقلت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية عن متحدث الخارجية الصينية لين جيان، قوله ردًا على سؤال حول الوضع في جنوب اليمن "تتابع الصين الوضع في جنوب اليمن، وندعو إلى الحفاظ على سيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، ونأمل من الأطراف تغليب مصالح الشعب اليمني، والاستجابة لجهود السلام التي تبذلها دول المنطقة، بما في ذلك السعودية والإمارات والمجتمع الدولي، وحل الخلافات والنزاعات من خلال الحوار السياسي".
وأوضح أن الصين ستواصل تشجيع المحادثات من أجل السلام بطريقتها الخاصة، وستلعب دورًا بناءً من أجل التوصل إلى تسوية سياسية مبكرة للقضية اليمنية، لافتًا إلى أهمية إيجاد حل "يستوعب جميع الأطراف" والمخاوف المشروعة لهم، وتهيئة الظروف لاستعادة السلام والهدوء في اليمن.
أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، يوم السبت، "تقديره للجهود التي تبذلها دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة"، مؤكدًا أنها تسهم في إزالة التباينات ومعالجة التحديات القائمة.
وأكد المجلس، في بيان له، تجديد انفتاحه على أي ترتيبات من شأنها ضمان حماية الجنوب واستقراره، مشددًا على أهمية وحدة وسلامة أراضيه والحفاظ على أمنه.
وأشار البيان إلى أن المجلس يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الأمني والسياسي، بما يخدم مصالح المواطنين ويسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.