الخارجية الصينية: بكين تدعو إلى الحفاظ على سيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
11:49 GMT
11 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:03 GMT
22 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
17:25 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
تحذير أممي من التصعيد في حضر موت والمهرة.. واجتماع طارئ للجامعة العربية لرفض الاعتراف الإسرائيلي بـ"أرض الصومال"
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
10:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في نيجيريا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
17:25 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251229/الخارجية-الصينية-بكين-تدعو-إلى-الحفاظ-على-سيادة-اليمن-ووحدته-وسلامة-أراضيه-1108681410.html
الخارجية الصينية: بكين تدعو إلى الحفاظ على سيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه
الخارجية الصينية: بكين تدعو إلى الحفاظ على سيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، أن بكين تتابع الوضع في جنوب اليمن، داعية إلى الحفاظ على سيادة البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وذلك على خلفية... 29.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-29T08:07+0000
2025-12-29T08:07+0000
العالم العربي
الصين
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104556/55/1045565538_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_01a70b4645f72f0eb1606f9814624f35.jpg
ونقلت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية عن متحدث الخارجية الصينية لين جيان، قوله ردًا على سؤال حول الوضع في جنوب اليمن "تتابع الصين الوضع في جنوب اليمن، وندعو إلى الحفاظ على سيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، ونأمل من الأطراف تغليب مصالح الشعب اليمني، والاستجابة لجهود السلام التي تبذلها دول المنطقة، بما في ذلك السعودية والإمارات والمجتمع الدولي، وحل الخلافات والنزاعات من خلال الحوار السياسي".أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، يوم السبت، "تقديره للجهود التي تبذلها دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة"، مؤكدًا أنها تسهم في إزالة التباينات ومعالجة التحديات القائمة.وأشار البيان إلى أن المجلس يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الأمني والسياسي، بما يخدم مصالح المواطنين ويسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
https://sarabic.ae/20251228/وزيرا-خارجية-إيران-وقطر-يؤكدان-أهمية-الحفاظ-على-وحدة-أراضي-اليمن-في-ظل-التطورات-الأخيرة-1108655480.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104556/55/1045565538_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c2c56dc1ebd907cdfcede8a637dd006f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الصين, العالم
العالم العربي, الصين, العالم

الخارجية الصينية: بكين تدعو إلى الحفاظ على سيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه

08:07 GMT 29.12.2025
© AP Photo / Andy Wongالمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Andy Wong
تابعنا عبر
أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، أن بكين تتابع الوضع في جنوب اليمن، داعية إلى الحفاظ على سيادة البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وذلك على خلفية التطورات الجارية في اليمن إثر سيطرة قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" اليمني - المطالب بانفصال الجنوب - على مناطق شرقي البلاد.
ونقلت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية عن متحدث الخارجية الصينية لين جيان، قوله ردًا على سؤال حول الوضع في جنوب اليمن "تتابع الصين الوضع في جنوب اليمن، وندعو إلى الحفاظ على سيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، ونأمل من الأطراف تغليب مصالح الشعب اليمني، والاستجابة لجهود السلام التي تبذلها دول المنطقة، بما في ذلك السعودية والإمارات والمجتمع الدولي، وحل الخلافات والنزاعات من خلال الحوار السياسي".

وأوضح أن الصين ستواصل تشجيع المحادثات من أجل السلام بطريقتها الخاصة، وستلعب دورًا بناءً من أجل التوصل إلى تسوية سياسية مبكرة للقضية اليمنية، لافتًا إلى أهمية إيجاد حل "يستوعب جميع الأطراف" والمخاوف المشروعة لهم، وتهيئة الظروف لاستعادة السلام والهدوء في اليمن.

المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
وزيرا خارجية إيران وقطر يؤكدان أهمية الحفاظ على وحدة أراضي اليمن في ظل التطورات الأخيرة
أمس, 07:34 GMT
أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، يوم السبت، "تقديره للجهود التي تبذلها دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة"، مؤكدًا أنها تسهم في إزالة التباينات ومعالجة التحديات القائمة.
وأكد المجلس، في بيان له، تجديد انفتاحه على أي ترتيبات من شأنها ضمان حماية الجنوب واستقراره، مشددًا على أهمية وحدة وسلامة أراضيه والحفاظ على أمنه.
وأشار البيان إلى أن المجلس يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الأمني والسياسي، بما يخدم مصالح المواطنين ويسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала