الرئيس اللبناني: الجيش يبقى المؤسسة التي لا تساوم على السيادة ولا تنحاز إلا للوطن
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن المؤسسات العسكرية والأمنية تشكل خط الدفاع الأول عن لبنان. 29.12.2025, سبوتنيك عربي
وشدد عون على "الدور المحوري الذي تقوم به في حماية البلاد والحفاظ على أمنها واستقرارها"، مؤكدا على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف المؤسسات العسكرية والأمنية، بما يضمن تثبيت الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات التي تمر بها البلاد.كما أكد ضرورة أن تبقى الوحدة الوطنية ومصلحة لبنان فوق كل اعتبار، داعيًا إلى تغليب المصلحة العامة والعمل المشترك بعيدًا عن الخلافات، بما يخدم استقرار الدولة ومؤسساتها.ودعا الرئيس اللبناني إلى العمل على ترسيخ الاستقرار وتعزيز دولة القانون والمؤسسات، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء دولة قوية وقادرة على تلبية تطلعات اللبنانيين.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
وشدد عون على "الدور المحوري الذي تقوم به في حماية البلاد والحفاظ على أمنها واستقرارها"، مؤكدا على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف المؤسسات العسكرية والأمنية، بما يضمن تثبيت الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات التي تمر بها البلاد.
كما أكد ضرورة أن تبقى الوحدة الوطنية ومصلحة لبنان فوق كل اعتبار، داعيًا إلى تغليب المصلحة العامة والعمل المشترك بعيدًا عن الخلافات، بما يخدم استقرار الدولة ومؤسساتها.
ودعا الرئيس اللبناني إلى العمل على ترسيخ الاستقرار وتعزيز دولة القانون والمؤسسات، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء دولة قوية وقادرة على تلبية تطلعات اللبنانيين.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية
ويطالب بوقفها.