الرئيس اللبناني: الجيش يبقى المؤسسة التي لا تساوم على السيادة ولا تنحاز إلا للوطن

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
11:49 GMT
11 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:03 GMT
22 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
17:25 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
تحذير أممي من التصعيد في حضر موت والمهرة.. واجتماع طارئ للجامعة العربية لرفض الاعتراف الإسرائيلي بـ"أرض الصومال"
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
10:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
17:25 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: مفاوضات ترامب-زيلينسكي جرت بصعوبة والأمور المهمة ما زالت عالقة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الرئيس اللبناني: الجيش يبقى المؤسسة التي لا تساوم على السيادة ولا تنحاز إلا للوطن
الرئيس اللبناني: الجيش يبقى المؤسسة التي لا تساوم على السيادة ولا تنحاز إلا للوطن
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن المؤسسات العسكرية والأمنية تشكل خط الدفاع الأول عن لبنان.
وشدد عون على "الدور المحوري الذي تقوم به في حماية البلاد والحفاظ على أمنها واستقرارها"، مؤكدا على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف المؤسسات العسكرية والأمنية، بما يضمن تثبيت الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات التي تمر بها البلاد.
كما أكد ضرورة أن تبقى الوحدة الوطنية ومصلحة لبنان فوق كل اعتبار، داعيًا إلى تغليب المصلحة العامة والعمل المشترك بعيدًا عن الخلافات، بما يخدم استقرار الدولة ومؤسساتها.
قصف إسرائيلي على لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
مصر: اتصالات مصرية مكثفة لتهدئة التصعيد في لبنان
11:01 GMT
ودعا الرئيس اللبناني إلى العمل على ترسيخ الاستقرار وتعزيز دولة القانون والمؤسسات، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء دولة قوية وقادرة على تلبية تطلعات اللبنانيين.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
