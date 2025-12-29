https://sarabic.ae/20251229/الرئيس-اللبناني-الجيش-يبقى-المؤسسة-التي-لا-تساوم-على-السيادة-ولا-تنحاز-إلا-للوطن-1108690897.html

الرئيس اللبناني: الجيش يبقى المؤسسة التي لا تساوم على السيادة ولا تنحاز إلا للوطن

الرئيس اللبناني: الجيش يبقى المؤسسة التي لا تساوم على السيادة ولا تنحاز إلا للوطن

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن المؤسسات العسكرية والأمنية تشكل خط الدفاع الأول عن لبنان. 29.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-29T14:08+0000

2025-12-29T14:08+0000

2025-12-29T14:08+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106508154_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b13f37e127d4f743d8d0fbbbb45a6ac4.jpg

وشدد عون على "الدور المحوري الذي تقوم به في حماية البلاد والحفاظ على أمنها واستقرارها"، مؤكدا على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف المؤسسات العسكرية والأمنية، بما يضمن تثبيت الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات التي تمر بها البلاد.كما أكد ضرورة أن تبقى الوحدة الوطنية ومصلحة لبنان فوق كل اعتبار، داعيًا إلى تغليب المصلحة العامة والعمل المشترك بعيدًا عن الخلافات، بما يخدم استقرار الدولة ومؤسساتها.ودعا الرئيس اللبناني إلى العمل على ترسيخ الاستقرار وتعزيز دولة القانون والمؤسسات، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء دولة قوية وقادرة على تلبية تطلعات اللبنانيين.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.

https://sarabic.ae/20251229/مصر--اتصالات-مصرية-مكثفة-لتهدئة-التصعيد-في-لبنان-1108686138.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي