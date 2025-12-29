الصين تجري غدا مناورات "مهمة العدالة - 2025" حول تايوان

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
11:49 GMT
11 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:03 GMT
22 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
17:25 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
تحذير أممي من التصعيد في حضر موت والمهرة.. واجتماع طارئ للجامعة العربية لرفض الاعتراف الإسرائيلي بـ"أرض الصومال"
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
10:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في نيجيريا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
17:25 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251229/الصين-تجري-غدا-مناورات-مهمة-العدالة---2025-حول-تايوان-1108679948.html
الصين تجري غدا مناورات "مهمة العدالة - 2025" حول تايوان
الصين تجري غدا مناورات "مهمة العدالة - 2025" حول تايوان
سبوتنيك عربي
أعلن جيش التحرير الشعبي الصيني، اليوم الإثنين، أنه سيجري غدا الثلاثاء، مناورات عسكرية واسعة النطاق بالذخيرة الحية حول جزيرة تايوان تحت اسم "مهمة العدالة–2025"،... 29.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-29T04:47+0000
2025-12-29T05:10+0000
الصين
العالم
أخبار تايوان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/1e/1070691522_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_56717ff8063270a8092799d27fdc4882.jpg
أعلن جيش التحرير الشعبي الصيني، اليوم الإثنين، أنه سيجري غدا الثلاثاء، مناورات عسكرية واسعة النطاق بالذخيرة الحية حول جزيرة تايوان تحت اسم "مهمة العدالة–2025"، وفق ما أفادت به قيادة المنطقة الشرقية للعمليات القتالية في الجيش الصيني يوم الاثنين.ونشرت القيادة إحداثيات خمس مناطق تحيط بالجزيرة، ودعت السفن والطائرات المدنية التي لا علاقة لها بالمناورات إلى تجنب دخول تلك المناطق البحرية والجوية طوال فترة التدريبات.وأوضح المتحدث الرسمي باسم قيادة المنطقة الشرقية، شي يي، أن "قيادة المنطقة الشرقية لجيش التحرير الشعبي، اعتبارًا من 29 ديسمبر، تقوم بنشر القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الصواريخ لإجراء مناورات عسكرية مشتركة تحمل الاسم الرمزي "مهمة العدالة–2025" في مضيق تايوان وفي المناطق الواقعة شمال الجزيرة وجنوبها الغربي وجنوبها الشرقي وشرقها".وتعود جذور الخلاف بين بكين وتايبيه إلى عام 1949، حين انقطعت العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية ومقاطعتها الجزيرة تايوان، بعد انتقال قوات حزب الكومينتانغ بقيادة تشيانغ كاي شيك إلى الجزيرة عقب هزيمتها في الحرب الأهلية أمام الحزب الشيوعي الصيني. واستؤنفت الاتصالات التجارية وغير الرسمية بين البر الرئيسي الصيني وتايوان في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، بينما بدأت منذ مطلع التسعينيات اتصالات عبر منظمات غير حكومية، من بينها "جمعية تنمية العلاقات عبر مضيق تايوان" في بكين و"مؤسسة التبادل عبر المضيق" في تايبيه.
https://sarabic.ae/20251111/1106962226.html
الصين
أخبار تايوان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/1e/1070691522_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d64c0d1435565e7291cf635770dd0a71.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, العالم, أخبار تايوان
الصين, العالم, أخبار تايوان

الصين تجري غدا مناورات "مهمة العدالة - 2025" حول تايوان

04:47 GMT 29.12.2025 (تم التحديث: 05:10 GMT 29.12.2025)
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالجيش الصيني يستعرض قدراته النووي خلال عرض عسكري يشمل صواريخ نووية
الجيش الصيني يستعرض قدراته النووي خلال عرض عسكري يشمل صواريخ نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
تابعنا عبر
أعلن جيش التحرير الشعبي الصيني، اليوم الإثنين، أنه سيجري غدا الثلاثاء، مناورات عسكرية واسعة النطاق بالذخيرة الحية حول جزيرة تايوان تحت اسم "مهمة العدالة–2025"، وفق ما أفادت به قيادة المنطقة الشرقية للعمليات القتالية في الجيش الصيني يوم الاثنين.
وجاء في بيان نُشر على الحساب الرسمي لقيادة المنطقة الشرقية على منصة "وي تشات"، أن "قيادة المنطقة الشرقية ستنفذ في 30 ديسمبر/ كانون الأول، من الساعة الثامنة صباحًا حتى السادسة مساءً بالتوقيت المحلي، مناورات عسكرية واسعة في المناطق البحرية والجوية ذات الصلة، سيتم خلالها تنظيم عمليات إطلاق نار حي".
ونشرت القيادة إحداثيات خمس مناطق تحيط بالجزيرة، ودعت السفن والطائرات المدنية التي لا علاقة لها بالمناورات إلى تجنب دخول تلك المناطق البحرية والجوية طوال فترة التدريبات.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم قيادة المنطقة الشرقية، شي يي، أن "قيادة المنطقة الشرقية لجيش التحرير الشعبي، اعتبارًا من 29 ديسمبر، تقوم بنشر القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الصواريخ لإجراء مناورات عسكرية مشتركة تحمل الاسم الرمزي "مهمة العدالة–2025" في مضيق تايوان وفي المناطق الواقعة شمال الجزيرة وجنوبها الغربي وجنوبها الشرقي وشرقها".
Пилот истребителя J-10 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
صور مذهلة للقوات الجوية في الجيش الصيني
11 نوفمبر, 09:22 GMT
وتعود جذور الخلاف بين بكين وتايبيه إلى عام 1949، حين انقطعت العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية ومقاطعتها الجزيرة تايوان، بعد انتقال قوات حزب الكومينتانغ بقيادة تشيانغ كاي شيك إلى الجزيرة عقب هزيمتها في الحرب الأهلية أمام الحزب الشيوعي الصيني.
واستؤنفت الاتصالات التجارية وغير الرسمية بين البر الرئيسي الصيني وتايوان في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، بينما بدأت منذ مطلع التسعينيات اتصالات عبر منظمات غير حكومية، من بينها "جمعية تنمية العلاقات عبر مضيق تايوان" في بكين و"مؤسسة التبادل عبر المضيق" في تايبيه.
