الصين تجري غدا مناورات "مهمة العدالة - 2025" حول تايوان
04:47 GMT 29.12.2025 (تم التحديث: 05:10 GMT 29.12.2025)
أعلن جيش التحرير الشعبي الصيني، اليوم الإثنين، أنه سيجري غدا الثلاثاء، مناورات عسكرية واسعة النطاق بالذخيرة الحية حول جزيرة تايوان تحت اسم "مهمة العدالة–2025"، وفق ما أفادت به قيادة المنطقة الشرقية للعمليات القتالية في الجيش الصيني يوم الاثنين.
وجاء في بيان نُشر على الحساب الرسمي لقيادة المنطقة الشرقية على منصة "وي تشات"، أن "قيادة المنطقة الشرقية ستنفذ في 30 ديسمبر/ كانون الأول، من الساعة الثامنة صباحًا حتى السادسة مساءً بالتوقيت المحلي، مناورات عسكرية واسعة في المناطق البحرية والجوية ذات الصلة، سيتم خلالها تنظيم عمليات إطلاق نار حي".
ونشرت القيادة إحداثيات خمس مناطق تحيط بالجزيرة
، ودعت السفن والطائرات المدنية التي لا علاقة لها بالمناورات إلى تجنب دخول تلك المناطق البحرية والجوية طوال فترة التدريبات.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم قيادة المنطقة الشرقية، شي يي، أن "قيادة المنطقة الشرقية لجيش التحرير الشعبي، اعتبارًا من 29 ديسمبر، تقوم بنشر القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الصواريخ لإجراء مناورات عسكرية مشتركة تحمل الاسم الرمزي "مهمة العدالة–2025" في مضيق تايوان وفي المناطق الواقعة شمال الجزيرة وجنوبها الغربي وجنوبها الشرقي وشرقها".
وتعود جذور الخلاف بين بكين وتايبيه إلى عام 1949، حين انقطعت العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية ومقاطعتها الجزيرة تايوان، بعد انتقال قوات حزب الكومينتانغ بقيادة تشيانغ كاي شيك إلى الجزيرة عقب هزيمتها في الحرب الأهلية أمام الحزب الشيوعي الصيني.
واستؤنفت الاتصالات التجارية وغير الرسمية بين البر الرئيسي الصيني وتايوان في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، بينما بدأت منذ مطلع التسعينيات اتصالات عبر منظمات غير حكومية، من بينها "جمعية تنمية العلاقات عبر مضيق تايوان" في بكين و"مؤسسة التبادل عبر المضيق" في تايبيه.