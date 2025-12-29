عربي
حادث قطار بالمكسيك يودي بحياة 13 شخصا على الأقل
حادث قطار بالمكسيك يودي بحياة 13 شخصا على الأقل
قالت السلطات ‍المكسيكية، أمس الأحد، إن 13 شخصا على الأقل لقوا حتفهم عندما خرج قطار ​يربط ‌بين المحيطين الأطلسي والهادي عن مساره في ولاية واهاكا الجنوبية. 29.12.2025, سبوتنيك عربي
حادث قطار بالمكسيك يودي بحياة 13 شخصا على الأقل

04:02 GMT 29.12.2025
© AP Photo / Matt Freedصورة أرشيفية.. خروج قطار عن مساره
صورة أرشيفية.. خروج قطار عن مساره - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Matt Freed
تابعنا عبر
قالت السلطات ‍المكسيكية، أمس الأحد، إن 13 شخصا على الأقل لقوا حتفهم عندما خرج قطار ​يربط ‌بين المحيطين الأطلسي والهادي عن مساره في ولاية واهاكا الجنوبية.
وقالت البحرية المكسيكية إن ‌القطار كان يقل 250 ​شخصا، بينهم تسعة من أفراد الطاقم و241 راكبا.
وأفادت الأنباء بأن 193 من ركاب القطار لم يتعرضوا لأذى، بينما أصيب 98 بجروح، من بينهم 36 يتلقون العلاج.
وقالت الرئيسة كلاوديا شينبوم، ​إن خمسة من المصابين في حالة حرجة، مشيرة إلى أنه تم إرسال مسؤولين كبار ​إلى موقع الحادث لتقديم الدعم لأسر الضحايا.
وقال الادعاء العام إنه فتح تحقيقا في الحادث.
ويُعد قطار ما بين المحيطين ‌الذي دُشّن عام 2023 في عهد ‌الرئيس السابق أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، جزءا من مشروع ‍الممر العابر للمحيطين الأوسع نطاقًا.
تحطم طائرة إغاثة أمريكية أثناء توجهها إلى جامايكا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
مصرع شخصين إثر تحطم طائرة تابعة للبحرية المكسيكية في ولاية تكساس الأمريكية
23 ديسمبر, 02:07 GMT
وهدفت هذه المبادرة ‌إلى تحديث خط السكك الحديدية الذي يربط بين المحيطين عبر برزخ تيوانتيبيك ليصل بين ميناء سالينا كروز المطل على المحيط الهادي وميناء كواتزاكوالكوس على ساحل خليج المكسيك.
وتسعى ​الحكومة المكسيكية إلى تطوير البرزخ ليصبح ممرا تجاريا استراتيجيا وذلك بتوسيع الموانئ والسكك الحديدية والبنية التحتية الصناعية بهدف إنشاء طريق ينافس قناة بنما.
وتُعدّ ​خدمة القطارات جزءا من مسعى أكبر لتوسيع شبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع في جنوب المكسيك، وتحفيز التنمية الاقتصادية في المنطقة.
