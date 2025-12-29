https://sarabic.ae/20251229/حادث-قطار-بالمكسيك-يودي-بحياة-13-شخصا-على-الأقل-1108679353.html
حادث قطار بالمكسيك يودي بحياة 13 شخصا على الأقل
قالت السلطات المكسيكية، أمس الأحد، إن 13 شخصا على الأقل لقوا حتفهم عندما خرج قطار يربط بين المحيطين الأطلسي والهادي عن مساره في ولاية واهاكا الجنوبية. 29.12.2025
وقالت البحرية المكسيكية إن القطار كان يقل 250 شخصا، بينهم تسعة من أفراد الطاقم و241 راكبا.وقالت الرئيسة كلاوديا شينبوم، إن خمسة من المصابين في حالة حرجة، مشيرة إلى أنه تم إرسال مسؤولين كبار إلى موقع الحادث لتقديم الدعم لأسر الضحايا.وقال الادعاء العام إنه فتح تحقيقا في الحادث.ويُعد قطار ما بين المحيطين الذي دُشّن عام 2023 في عهد الرئيس السابق أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، جزءا من مشروع الممر العابر للمحيطين الأوسع نطاقًا.وهدفت هذه المبادرة إلى تحديث خط السكك الحديدية الذي يربط بين المحيطين عبر برزخ تيوانتيبيك ليصل بين ميناء سالينا كروز المطل على المحيط الهادي وميناء كواتزاكوالكوس على ساحل خليج المكسيك.وتسعى الحكومة المكسيكية إلى تطوير البرزخ ليصبح ممرا تجاريا استراتيجيا وذلك بتوسيع الموانئ والسكك الحديدية والبنية التحتية الصناعية بهدف إنشاء طريق ينافس قناة بنما.وتُعدّ خدمة القطارات جزءا من مسعى أكبر لتوسيع شبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع في جنوب المكسيك، وتحفيز التنمية الاقتصادية في المنطقة.
المكسيك
