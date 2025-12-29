https://sarabic.ae/20251229/رئيس-كوريا-الجنوبية-يعلن-عن-تحسن-مرتقب-في-العلاقات-مع-روسيا--1108688084.html
رئيس كوريا الجنوبية يعلن عن تحسن مرتقب في العلاقات مع روسيا
رئيس كوريا الجنوبية يعلن عن تحسن مرتقب في العلاقات مع روسيا
صرح الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي، خلال اجتماع مع صحفيين في مقر الرئاسة، بأن العلاقات بين كوريا الجنوبية وروسيا قد تشهد تحسناً قريبا. 29.12.2025, سبوتنيك عربي
وقال لي جاي ميونغ لمراسل وكالة "سبوتنيك": "يبدو أن العلاقات مع روسيا ستشهد تحسنا قريبا".وسبق أن أُعلن أن مقر الرئاسة الكورية الجنوبية عاد رسميا إلى مجمع تشيونغ وا داي (البيت الأزرق) التاريخي في قلب سيول القديمة، منتصف ليل 29 ديسمبر/كانون الأول.وسبق أن صرحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في مناسبات عديدة بأنها تُبقي على "التواصل اللازم" مع روسيا، بشكل أساسي عبر سفير جمهورية كوريا لدى روسيا، لي سيوك باي.
رئيس كوريا الجنوبية يعلن عن تحسن مرتقب في العلاقات مع روسيا
صرح الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي، خلال اجتماع مع صحفيين في مقر الرئاسة، بأن العلاقات بين كوريا الجنوبية وروسيا قد تشهد تحسناً قريبا.
وقال لي جاي ميونغ لمراسل وكالة "سبوتنيك": "يبدو أن العلاقات مع روسيا ستشهد تحسنا قريبا".
وفي أول يوم له في منصبه، زار الرئيس المركز الصحفي الذي يعمل فيه الصحفيون المعتمدون.
وسبق أن أُعلن أن مقر الرئاسة الكورية الجنوبية عاد رسميا إلى مجمع تشيونغ وا داي (البيت الأزرق) التاريخي في قلب سيول القديمة، منتصف ليل 29 ديسمبر/كانون الأول.
وتأتي هذه العودة بعد نحو ثلاث سنوات وسبعة أشهر من نقل مكتبه إلى مجمع وزارة الدفاع في يونغسان في مايو/أيار 2022، في عهد الرئيس السابق يون سيوك يول.
وسبق أن صرحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في مناسبات عديدة بأنها تُبقي على "التواصل اللازم" مع روسيا، بشكل أساسي عبر سفير جمهورية كوريا لدى روسيا، لي سيوك باي.