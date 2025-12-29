رئيس كوريا الجنوبية يعلن عن تحسن مرتقب في العلاقات مع روسيا

عربي
بوتين يعقد اجتماعا لبحث الوضع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
11:49 GMT
11 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:03 GMT
22 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
17:25 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
تحذير أممي من التصعيد في حضر موت والمهرة.. واجتماع طارئ للجامعة العربية لرفض الاعتراف الإسرائيلي بـ"أرض الصومال"
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
10:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
17:25 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251229/رئيس-كوريا-الجنوبية-يعلن-عن-تحسن-مرتقب-في-العلاقات-مع-روسيا--1108688084.html
رئيس كوريا الجنوبية يعلن عن تحسن مرتقب في العلاقات مع روسيا
رئيس كوريا الجنوبية يعلن عن تحسن مرتقب في العلاقات مع روسيا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي، خلال اجتماع مع صحفيين في مقر الرئاسة، بأن العلاقات بين كوريا الجنوبية وروسيا قد تشهد تحسناً قريبا. 29.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-29T12:28+0000
2025-12-29T12:28+0000
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/04/1101291504_0:0:2326:1308_1920x0_80_0_0_f4a16d440c33a2d0ec6648e8e4fb9efe.jpg
وقال لي جاي ميونغ لمراسل وكالة "سبوتنيك": "يبدو أن العلاقات مع روسيا ستشهد تحسنا قريبا".وسبق أن أُعلن أن مقر الرئاسة الكورية الجنوبية عاد رسميا إلى مجمع تشيونغ وا داي (البيت الأزرق) التاريخي في قلب سيول القديمة، منتصف ليل 29 ديسمبر/كانون الأول.وسبق أن صرحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في مناسبات عديدة بأنها تُبقي على "التواصل اللازم" مع روسيا، بشكل أساسي عبر سفير جمهورية كوريا لدى روسيا، لي سيوك باي.
https://sarabic.ae/20251226/الادعاء-في-كوريا-الجنوبية-يطالب-بسجن-الرئيس-السابق-10-أعوام-1108588048.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/04/1101291504_168:0:2236:1551_1920x0_80_0_0_d62d794025eb029fee7588ab437be8d4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا
العالم, روسيا

رئيس كوريا الجنوبية يعلن عن تحسن مرتقب في العلاقات مع روسيا

12:28 GMT 29.12.2025
© AP Photoالرئيس الكوري الجنوبي الجديد لي جاي-ميونغ
الرئيس الكوري الجنوبي الجديد لي جاي-ميونغ - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
صرح الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي، خلال اجتماع مع صحفيين في مقر الرئاسة، بأن العلاقات بين كوريا الجنوبية وروسيا قد تشهد تحسناً قريبا.
وقال لي جاي ميونغ لمراسل وكالة "سبوتنيك": "يبدو أن العلاقات مع روسيا ستشهد تحسنا قريبا".
وفي أول يوم له في منصبه، زار الرئيس المركز الصحفي الذي يعمل فيه الصحفيون المعتمدون.
وسبق أن أُعلن أن مقر الرئاسة الكورية الجنوبية عاد رسميا إلى مجمع تشيونغ وا داي (البيت الأزرق) التاريخي في قلب سيول القديمة، منتصف ليل 29 ديسمبر/كانون الأول.
رئيس كوريا الجنوبية المعزول، يون سوك يول، يلوح لأنصاره أثناء خروجه من مركز احتجاز في أويوانج بكوريا الجنوبية، 8 مارس/ آذار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
النيابة العامة في كوريا الجنوبية تطالب بسجن الرئيس السابق للبلاد 10 أعوام
26 ديسمبر, 04:58 GMT

وتأتي هذه العودة بعد نحو ثلاث سنوات وسبعة أشهر من نقل مكتبه إلى مجمع وزارة الدفاع في يونغسان في مايو/أيار 2022، في عهد الرئيس السابق يون سيوك يول.

وسبق أن صرحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في مناسبات عديدة بأنها تُبقي على "التواصل اللازم" مع روسيا، بشكل أساسي عبر سفير جمهورية كوريا لدى روسيا، لي سيوك باي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала