النيابة العامة في كوريا الجنوبية تطالب بسجن الرئيس السابق للبلاد 10 أعوام

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
11:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
13:03 GMT
17 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب يستطيع وقف كل الإمدادات لنظام كييف وجعل أوروبا وحدها تواجه روسيا لكن هذا لم يحصل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:18 GMT
11 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
09:30 GMT
29 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:45 GMT
14 د
أمساليوم
بث مباشر
النيابة العامة في كوريا الجنوبية تطالب بسجن الرئيس السابق للبلاد 10 أعوام
النيابة العامة في كوريا الجنوبية تطالب بسجن الرئيس السابق للبلاد 10 أعوام
سبوتنيك عربي
طالبت النيابة العامة في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، بالسجن لمدة 10 أعوام بحق الرئيس السابق للبلاد يون سوك يول، على خلفية مخالفاته المتعلقة بمحاولته إعلان... 26.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-26T04:58+0000
2025-12-26T05:37+0000
كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية
رئاسة كوريا الجنوبية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/08/1098501742_0:0:1490:838_1920x0_80_0_0_35095cd1575882016adfe4608d3ed9b6.jpg
وطالبت النيابة في سيئول بعقوبة السجن 10 أعوام بحق يون، بتهم تشمل عرقلة العدالة، بعد أن استبعد يون أعضاء مجلس الوزراء من اجتماع حول الأحكام العرفية، وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، منع المحققين من اعتقاله. ومن المتوقع أن تصدر محكمة سيئول حكمها في القضية الشهر المقبل، وفقًا لوكالة "يونهاب" للأنباء.وكان يون، علّق لفترة وجيزة الحكم المدني في كوريا الجنوبية، لأول مرة منذ أكثر من 4 عقود، في 3 ديسمبر/ كانون الأول 2024، ما أثار احتجاجات واسعة ومواجهة في البرلمان.ومنذ عزله من منصبه، في أبريل/ نيسان الماضي، بقرار من المحكمة الدستورية في البلاد، يواجه يون محاكمات عدة تتعلق بأفعاله المرتبطة بإعلان الأحكام العرفية.وتشمل محاكماته الثلاث الأخرى اتهامات بقيادة تمرد، والتي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام إذا ثبُتت إدانته.
النيابة العامة في كوريا الجنوبية تطالب بسجن الرئيس السابق للبلاد 10 أعوام

طالبت النيابة العامة في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، بالسجن لمدة 10 أعوام بحق الرئيس السابق للبلاد يون سوك يول، على خلفية مخالفاته المتعلقة بمحاولته إعلان الأحكام العرفية في البلاد، العام الماضي.
وطالبت النيابة في سيئول بعقوبة السجن 10 أعوام بحق يون، بتهم تشمل عرقلة العدالة، بعد أن استبعد يون أعضاء مجلس الوزراء من اجتماع حول الأحكام العرفية، وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، منع المحققين من اعتقاله. ومن المتوقع أن تصدر محكمة سيئول حكمها في القضية الشهر المقبل، وفقًا لوكالة "يونهاب" للأنباء.
مشارك يقف خارج الجمعية الوطنية في سيئول، ويرتدي قناعا للرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، يحضر تجمعا للمطالبة بعزله من منصبه، كوريا الجنوبية، 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
مكتب تحقيقات الفساد في كوريا الجنوبية يستعد لاعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول والتحقيق معه
2 يناير, 06:34 GMT
وكان يون، علّق لفترة وجيزة الحكم المدني في كوريا الجنوبية، لأول مرة منذ أكثر من 4 عقود، في 3 ديسمبر/ كانون الأول 2024، ما أثار احتجاجات واسعة ومواجهة في البرلمان.
ومنذ عزله من منصبه، في أبريل/ نيسان الماضي، بقرار من المحكمة الدستورية في البلاد، يواجه يون محاكمات عدة تتعلق بأفعاله المرتبطة بإعلان الأحكام العرفية.

وفي وقت سابق، قال يون، إن قراره إعلان الأحكام العرفية كان مبررًا في مواجهة "الأنشطة المؤيدة للصين، والمؤيدة لكوريا الشمالية، والخيانة"، وفق تعبيره.

وتشمل محاكماته الثلاث الأخرى اتهامات بقيادة تمرد، والتي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام إذا ثبُتت إدانته.
