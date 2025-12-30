https://sarabic.ae/20251230/أوجلان-يدعو-إلى-تنفيذ-اتفاق-10-مارس-ويشدد-على-دور-تركيا-في-التسوية-السورية-1108721209.html

أوجلان يدعو إلى تنفيذ اتفاق 10 مارس ويشدد على دور تركيا في التسوية السورية

أوجلان يدعو إلى تنفيذ اتفاق 10 مارس ويشدد على دور تركيا في التسوية السورية

أكد زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان على أهمية الالتزام بتنفيذ اتفاق 10 مارس بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية، مشيرًا إلى أن ذلك سيسهم في...

وشدد أوجلان، على ضرورة أن تضطلع تركيا بدور ميسر وبنّاء ومنفتح في تنفيذ الاتفاق، مؤكدًا أن هذه الخطوة حيوية لتحقيق السلام الإقليمي والداخلي في سوريا.وأضاف أن "المسؤولية الأساسية للفترة المقبلة تكمن في منع نشوب صراع جديد على المدى القصير وتفادي العواقب غير القابلة للاسترجاع".وأكد قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول، التوصل إلى "تفاهم مشترك يتماشى مع المصلحة العامة، بشأن دمج قواتنا ضمن الجيش السوري"، بحسب وسائل إعلامية كردية.ونقلت تلك الوسائل عن قائد "قسد"، قوله إن "هذا التفاهم يأتي في إطار الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وبما يحقق الاستقرار الأمني والسياسي"، مشيرًا إلى أن "المشاورات لا تزال مستمرة لوضع الآليات العملية لتنفيذ عملية الدمج".وأضاف عبدي، أن "أي خطوات مقبلة ستتم بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما يضمن حقوق جميع المكونات، ويخدم مصلحة سوريا ككل".وأفاد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في وقت سابق، بأن "الحكومة السورية لم تلمس من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إرادة أو مبادرة لتنفيذ اتفاق 10 آذار/ مارس، الذي يقضي باندماجها داخل المؤسسات السورية، وإنما جرت مماطلة من جانب "قسد" في التنفيذ".

