أمساليوم
بث مباشر
انقطاع الكهرباء عن 170 ألف مشترك في زابوروجيه عقب هجوم أوكراني بالمسيرات
انقطاع الكهرباء عن 170 ألف مشترك في زابوروجيه عقب هجوم أوكراني بالمسيرات

أفاد حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، فجر اليوم الأربعاء، بانقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 170 ألف مشترك في المقاطعة عقب هجوم أوكراني مكثف بالطائرات المسيرة على منشآت الطاقة.
وكتب باليتسكي في قناته على "تليغرام": "عقدتُ اجتماعًا ميدانيًا لمناقشة وضع إمدادات الطاقة في مقاطعة زابوروجيه. ونتيجة لهجوم جوي مكثف شنته طائرات مسيرة معادية على منشآت الطاقة في المقاطعة، انقطعت الكهرباء. وقد أثر هذا الانقطاع على حوالي 170 ألف مشترك".
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
مديرة اتصالات المحطة: الوضع في زابوروجيه مستقر وتحت السيطرة
28 ديسمبر, 13:26 GMT
وحثّ باليتسكي السكان على التزام الهدوء والوثوق فقط بالمصادر الرسمية للمعلومات، مؤكدا أن المنطقة تمتلك كافة الإمكانيات والموارد اللازمة لاحتواء الوضع الراهن بسرعة.
وتابع قائلا: "أتفهم أن الصعوبات الناجمة عن هجوم النظام النازي الأوكراني ستستمر لبعض الوقت، ولكن سيتم إنجاز جميع المهام التي تواجه المنطقة".
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصراً وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
