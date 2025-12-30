https://sarabic.ae/20251230/انقطاع-الكهرباء-عن-170-ألف-مشترك-في-زابوروجيه-عقب-هجوم-أوكراني-بالمسيرات-1108751860.html
انقطاع الكهرباء عن 170 ألف مشترك في زابوروجيه عقب هجوم أوكراني بالمسيرات
انقطاع الكهرباء عن 170 ألف مشترك في زابوروجيه عقب هجوم أوكراني بالمسيرات
سبوتنيك عربي
أفاد حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، فجر اليوم الأربعاء، بانقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 170 ألف مشترك في المقاطعة عقب هجوم أوكراني مكثف بالطائرات... 30.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-30T23:39+0000
2025-12-30T23:39+0000
2025-12-30T23:39+0000
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/11/1091847214_0:26:1472:854_1920x0_80_0_0_48c0c1c74a08871f7b27099d6ff229f7.jpg
وكتب باليتسكي في قناته على "تليغرام": "عقدتُ اجتماعًا ميدانيًا لمناقشة وضع إمدادات الطاقة في مقاطعة زابوروجيه. ونتيجة لهجوم جوي مكثف شنته طائرات مسيرة معادية على منشآت الطاقة في المقاطعة، انقطعت الكهرباء. وقد أثر هذا الانقطاع على حوالي 170 ألف مشترك".وحثّ باليتسكي السكان على التزام الهدوء والوثوق فقط بالمصادر الرسمية للمعلومات، مؤكدا أن المنطقة تمتلك كافة الإمكانيات والموارد اللازمة لاحتواء الوضع الراهن بسرعة.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصراً وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
https://sarabic.ae/20251228/مديرة-اتصالات-المحطة-الوضع-في-زابوروجيه-مستقر-وتحت-السيطرة-1108663120.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/11/1091847214_164:0:1472:981_1920x0_80_0_0_7b70f4c9759f3b579c422d9b510c5700.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
انقطاع الكهرباء عن 170 ألف مشترك في زابوروجيه عقب هجوم أوكراني بالمسيرات
أفاد حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، فجر اليوم الأربعاء، بانقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 170 ألف مشترك في المقاطعة عقب هجوم أوكراني مكثف بالطائرات المسيرة على منشآت الطاقة.
وكتب باليتسكي في قناته على "تليغرام": "عقدتُ اجتماعًا ميدانيًا لمناقشة وضع إمدادات الطاقة في مقاطعة زابوروجيه. ونتيجة لهجوم جوي مكثف شنته طائرات مسيرة معادية على منشآت الطاقة في المقاطعة، انقطعت الكهرباء. وقد أثر هذا الانقطاع على حوالي 170 ألف مشترك".
وحثّ باليتسكي السكان على التزام الهدوء والوثوق فقط بالمصادر الرسمية للمعلومات، مؤكدا أن المنطقة تمتلك كافة الإمكانيات والموارد
اللازمة لاحتواء الوضع الراهن بسرعة.
وتابع قائلا: "أتفهم أن الصعوبات الناجمة عن هجوم النظام النازي الأوكراني ستستمر لبعض الوقت، ولكن سيتم إنجاز جميع المهام التي تواجه المنطقة".
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصراً وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.