مديرة اتصالات المحطة: الوضع في زابوروجيه مستقر وتحت السيطرة
مديرة اتصالات المحطة: الوضع في زابوروجيه مستقر وتحت السيطرة
تابعنا عبر
صرحت مديرة الاتصالات في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، يفغينيا ياشينا، اليوم الأحد، بأن أعمال الإصلاح في محيط المحطة ستسمح بإعادة تشغيل خط التغذية الاحتياطي للمحطة "فيروسبلافنايا-1"، الذي كان قد فصل بسبب قصف القوات المسلحة الأوكرانية، مؤكدة أن الوضع في المحطة تحت السيطرة.
وقالت ياشينا في تصريح لـ"سبوتنيك": "تتواصل أعمال الإصلاح وإعادة التأهيل، وإن إنجازها بنجاح سيسمح بإدخال خط التغذية الاحتياطي عالي الجهد للمحطة، (فيروسبلافنايا-1)، إلى الخدمة، الذي كان مفصولًا بسبب قصف القوات المسلحة الأوكرانية".
وأضافت: "الوضع في المحطة النووية تحت السيطرة الكاملة، ويتم تأمين إمدادات الطاقة للاحتياجات الذاتية للمحطة عبر خط (دنيبروفسكايا)".

وأكدت ياشينا أن حدود وشروط التشغيل الآمن لوحدات الطاقة في المحطة لم تنتهك.

منظر لمباني وحدات الطاقة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انقطاع خط الطاقة الرئيسي في محطة زابوروجيه النووية
15 نوفمبر, 14:13 GMT
وأضافت أن مستوى الإشعاع ضمن المعدلات الطبيعية ويتوافق مع القيم الطبيعية.
وأفاد مدير محطة زابوروجيه للطاقة النووية يوري تشيرنيتشوك، اليوم الأحد، بأن موظفي المحطة يتلقون بانتظام تهديدات بالقتل من الجانب الأوكراني.
