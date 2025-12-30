https://sarabic.ae/20251230/باحث-سياسي-هجوم-كييف-يشكل-هجوما-أوروبيا-مبطنا-يهدف-إلى-إنهاء-المفاوضات-قبل-أن-تبدأ--1108749369.html

باحث سياسي: هجوم كييف يشكل هجوما أوروبيا مبطنا يهدف إلى إنهاء المفاوضات قبل أن تبدأ

باحث سياسي: هجوم كييف يشكل هجوما أوروبيا مبطنا يهدف إلى إنهاء المفاوضات قبل أن تبدأ

سبوتنيك عربي

تناول الباحث السياسي والخبير في الاقتصاد الدولي، الدكتور محمد موسى، هجوم كييف الإرهابي على مقر الرئاسة الروسية، مشيرا إلى أن "هذا الهجوم يحمل رسالة سياسية... 30.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-30T21:17+0000

2025-12-30T21:17+0000

2025-12-30T21:57+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

كييف

أخبار العالم الآن

العالم

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0a/10/1050447764_0:47:3079:1779_1920x0_80_0_0_4f936466522860dae25a04f468421c66.jpg

وأوضح موسى، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنه "بعيدا عن خطورة الحدث وضخامة، فإن المستهدف شكليا هو الرئيس بوتين، أما الهدف الحقيقي فهو مسار المفاوضات القائم، ورؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وإمكانية إحلال السلام في هذه المنطقة".ورأى أن "المسألة تتمحور حاليا حول إصرار الروس على منطق الأراضي والسيادة، ورفض الضمانات الأمنية المفتوحة لكييف، وبالتالي الإبقاء على منع وقف إطلاق النار إلى حين الوصول إلى تسوية تحمي المصالح التي تسعى إليها موسكو".وأكد أن "الدبلوماسية الروسية معنية بالحل وليس بالرد، وبقراءة الرسائل السياسية وإحباطها وتفخيخها وإعادتها إلى أصحابها مع الشكر، من دون الانجرار إلى المسارات التي تسعى إليها القارة الأوروبية، التي تخشى اليوم التقارب الروسي-الأميركي".وأوضح الخبير في الاقتصاد الدولي أن "روسيا معنية اليوم برسم الخرائط أكثر من الرد عبر عملية عسكرية، رغم خطورة ما جرى، وذلك من خلال التوجه نحو معركة التفاوض، ونزع الشرعية عن زيلينسكي ومن يقف خلفه"، معتبرا أن "الرئيس ترامب يخوض معركة ترويض حلفائه للوصول الى حلول واقعية". كما أشار موسى إلى أن قيام روسيا بنشر صواريخ "أوريشنك" متوسطة المدى في بيلاروسيا، يندرج في إطار توجيه رسائل تتعلق بتوسيع عمق الردع، واستخدامها كورقة ضغط على الأوروبيين، وتنظيم تحالفاتها، فضلا عن كونها إضافة إلى قدراتها العسكرية".

https://sarabic.ae/20251230/ترامب-يعرب-عن-غضبه-إزاء-محاولة-كييف-مهاجمة-مقر-بوتين-وموسكو-تؤكد-التزامها-بالسلام-1108731759.html

https://sarabic.ae/20251230/بيزشكيان-يدين-الهجوم-الذي-شنته-كييف-على-مقر-الرئاسة-الروسية-في-مقاطعة-نوفغورود-1108728913.html

كييف

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, كييف, أخبار العالم الآن, العالم, تقارير سبوتنيك, حصري