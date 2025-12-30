باحث سياسي: هجوم كييف يشكل هجوما أوروبيا مبطنا يهدف إلى إنهاء المفاوضات قبل أن تبدأ

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
10:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
17:25 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: مفاوضات ترامب-زيلينسكي جرت بصعوبة والأمور المهمة ما زالت عالقة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
129 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
17:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبير: وجود قوات الأمم المتحدة في مرتفعات الجولان يثير تساؤلات حول جدوى دورها الفاصل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
باحث سياسي: هجوم كييف يشكل هجوما أوروبيا مبطنا يهدف إلى إنهاء المفاوضات قبل أن تبدأ
باحث سياسي: هجوم كييف يشكل هجوما أوروبيا مبطنا يهدف إلى إنهاء المفاوضات قبل أن تبدأ
سبوتنيك عربي
تناول الباحث السياسي والخبير في الاقتصاد الدولي، الدكتور محمد موسى، هجوم كييف الإرهابي على مقر الرئاسة الروسية، مشيرا إلى أن "هذا الهجوم يحمل رسالة سياسية... 30.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-30T21:17+0000
2025-12-30T21:57+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
كييف
أخبار العالم الآن
العالم
تقارير سبوتنيك
حصري
وأوضح موسى، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنه "بعيدا عن خطورة الحدث وضخامة، فإن المستهدف شكليا هو الرئيس بوتين، أما الهدف الحقيقي فهو مسار المفاوضات القائم، ورؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وإمكانية إحلال السلام في هذه المنطقة".ورأى أن "المسألة تتمحور حاليا حول إصرار الروس على منطق الأراضي والسيادة، ورفض الضمانات الأمنية المفتوحة لكييف، وبالتالي الإبقاء على منع وقف إطلاق النار إلى حين الوصول إلى تسوية تحمي المصالح التي تسعى إليها موسكو".وأكد أن "الدبلوماسية الروسية معنية بالحل وليس بالرد، وبقراءة الرسائل السياسية وإحباطها وتفخيخها وإعادتها إلى أصحابها مع الشكر، من دون الانجرار إلى المسارات التي تسعى إليها القارة الأوروبية، التي تخشى اليوم التقارب الروسي-الأميركي".وأوضح الخبير في الاقتصاد الدولي أن "روسيا معنية اليوم برسم الخرائط أكثر من الرد عبر عملية عسكرية، رغم خطورة ما جرى، وذلك من خلال التوجه نحو معركة التفاوض، ونزع الشرعية عن زيلينسكي ومن يقف خلفه"، معتبرا أن "الرئيس ترامب يخوض معركة ترويض حلفائه للوصول الى حلول واقعية". كما أشار موسى إلى أن قيام روسيا بنشر صواريخ "أوريشنك" متوسطة المدى في بيلاروسيا، يندرج في إطار توجيه رسائل تتعلق بتوسيع عمق الردع، واستخدامها كورقة ضغط على الأوروبيين، وتنظيم تحالفاتها، فضلا عن كونها إضافة إلى قدراتها العسكرية".
كييف
باحث سياسي: هجوم كييف يشكل هجوما أوروبيا مبطنا يهدف إلى إنهاء المفاوضات قبل أن تبدأ

21:17 GMT 30.12.2025 (تم التحديث: 21:57 GMT 30.12.2025)
حصري
تناول الباحث السياسي والخبير في الاقتصاد الدولي، الدكتور محمد موسى، هجوم كييف الإرهابي على مقر الرئاسة الروسية، مشيرا إلى أن "هذا الهجوم يحمل رسالة سياسية بقالب أمني، هدفها الأساسي تعطيل المفاوضات التي تسعى إليها الولايات المتحدة، كما يشكل هجوما أوروبيا مبطنا يهدف إلى إنهاء هذه المفاوضات قبل أن تبدأ".
وأوضح موسى، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنه "بعيدا عن خطورة الحدث وضخامة، فإن المستهدف شكليا هو الرئيس بوتين، أما الهدف الحقيقي فهو مسار المفاوضات القائم، ورؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وإمكانية إحلال السلام في هذه المنطقة".

وحول الرد الروسي، أشار الباحث السياسي إلى أن "العقل الروسي البارد لا ينظر إلى خطورة الاستهداف، بل إلى الأهداف الكامنة خلفه"، لافتا إلى أن "روسيا تمتلك زمام المبادرة ميدانيا، وتتصرف بحضور الرئيس ترامب منعا لإفشال التسوية أو إنهائها، ولأنها معنية اليوم بالحل أكثر من التصعيد".

ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
راديو
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
15:57 GMT
ورأى أن "المسألة تتمحور حاليا حول إصرار الروس على منطق الأراضي والسيادة، ورفض الضمانات الأمنية المفتوحة لكييف، وبالتالي الإبقاء على منع وقف إطلاق النار إلى حين الوصول إلى تسوية تحمي المصالح التي تسعى إليها موسكو".

ولفت موسى الى أن "روسيا لا تتعاطى مباشرة مع أوكرانيا وزيلينسكي، لأنها تنكر شرعيته، وتريد إجراء الانتخابات قبل أي شيء، وتتعاطى مباشرة مع الرئيس الأميركي وتريد منه تطويع الأوروبي لا الأوكراني".

وأكد أن "الدبلوماسية الروسية معنية بالحل وليس بالرد، وبقراءة الرسائل السياسية وإحباطها وتفخيخها وإعادتها إلى أصحابها مع الشكر، من دون الانجرار إلى المسارات التي تسعى إليها القارة الأوروبية، التي تخشى اليوم التقارب الروسي-الأميركي".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في العاصمة التركمانستانية عشق آباد - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
بيزشكيان يدين الهجوم الذي شنته كييف على مقر الرئاسة الروسية في مقاطعة نوفغورود
14:09 GMT
وأوضح الخبير في الاقتصاد الدولي أن "روسيا معنية اليوم برسم الخرائط أكثر من الرد عبر عملية عسكرية، رغم خطورة ما جرى، وذلك من خلال التوجه نحو معركة التفاوض، ونزع الشرعية عن زيلينسكي ومن يقف خلفه"، معتبرا أن "الرئيس ترامب يخوض معركة ترويض حلفائه للوصول الى حلول واقعية".
وختم بالقول إن "الولايات المتحدة، بقدر ما تمارس الضغط على الأوروبيين، فإن أمد الوصول إلى حل للأزمة قد يكون قصيرا، لأن الأوروبيين لا يقرأون الواقع الميداني، على عكس ترامب الذي يشكل وجوده أرضية لقراءة واقعية للحلول، ويسعى إلى صفقة تحفظ ماء وجه جميع الأطراف".
كما أشار موسى إلى أن قيام روسيا بنشر صواريخ "أوريشنك" متوسطة المدى في بيلاروسيا، يندرج في إطار توجيه رسائل تتعلق بتوسيع عمق الردع، واستخدامها كورقة ضغط على الأوروبيين، وتنظيم تحالفاتها، فضلا عن كونها إضافة إلى قدراتها العسكرية".
