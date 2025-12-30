https://sarabic.ae/20251230/بيان-مصري-بشأن-التطورات-في-اليمن-1108737708.html

بيان مصري بشأن التطورات في اليمن

بيان مصري بشأن التطورات في اليمن

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، متابعتها باهتمام بالغ التطورات في اليمن، مثمنة التعامل البناء من جانب السعودية والإمارات. 30.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-30T19:00+0000

2025-12-30T19:00+0000

2025-12-30T19:00+0000

مصر

السعودية

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101629/77/1016297776_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_e520c7cacc9027dcbeb0aa42f16e1f85.jpg

ونشرت الوزارة المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، بيانا أفادت من خلاله بأن القاهرة تتابع باهتمام بالغ الأوضاع الأخيرة على الساحة اليمنية، وذلك من خلال الاتصالات المكثفة التي تجريها على أعلى المستويات وعلى مدار الساعة مع كافة الأطراف المعنية.وجاء في بيان الخارجية المصرية أن "القاهرة جددت ثقتها التامة في حرص الأشقاء في كل من المملكة والإمارات على التعامل بحكمة مع التطورات الحالية في اليمن، وذلك في اطار إعلاء قيم الأخوة بين البلدين الشقيقين وصون وحدة الصف والمصير العربي المشترك في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها اليمن الشقيق والمنطقة".وأعربت مصر عن تقديرها البالغ لحكمة القيادتين السعودية والإماراتية في التعامل البناء مع تطورات الأوضاع الجارية في اليمن، وكذلك حرص القاهرة على تحقيق الاستقرار في اليمن والحفاظ على سيادته ومصالح شعبه الشقيق.وشددت وزارة الخارجية المصرية في بيانها على أنها "لن تألو جهدا في مواصلة اتصالاتها المستمرة مع الأشقاء في السعودية والإمارات ومع الجانب اليمني وباقي الأطراف الإقليمية والدولية المعنية للعمل على خفض التصعيد، وبما يمهد إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة في اليمن تحقق طموحات وتطلعات الشعب اليمني في تحقيق مستقبل آمن ومزدهر وتدعم الأمن والاستقرار في المنطقة".وكان مجلس القيادة الرئاسي اليمني قد أعلن، في وقت سابق اليوم، فرض حظر جوي وبحري وبري شامل في عموم الأراضي اليمنية لمدة 72 ساعة، في إطار إجراءات استثنائية تهدف إلى احتواء التصعيد وحماية السلم الأهلي.كما أقر المجلس إعلان حالة الطوارئ في اليمن لمدة 90 يومًا قابلة للتمديد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتطورات الأمنية المتسارعة، وما تشهده بعض المحافظات من تحركات عسكرية خارجة عن إطار الدولة، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".وقرر مجلس القيادة الرئاسي إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات، مطالبًا بخروج كافة القوات الإماراتية من الأراضي اليمنية خلال مدة أقصاها 24 ساعة.وأعلن "تحالف دعم الشرعية" في اليمن، في وقت سابق اليوم، أنه رصد دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة في الإمارات إلى ميناء المكلا اليمني، حيث تم إنزال كمية من الأسلحة والعربات القتالية، ما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة في البلاد.وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، بأنه "في يومي السبت والأحد، الموافق (27 - 28 ديسمبر 2025م)، تم دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، حيث قام طاقم السفينتين بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن (حضرموت، المهرة) بهدف تأجيج الصراع، مما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحلٍ سلمي، وكذلك انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015م".ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.

https://sarabic.ae/20251230/الإمارات-ننفي-الادعاءات-الموجهة-إلينا-بشأن-اليمن-ونؤكد-حرصنا-على-أمن-السعودية-1108726846.html

https://sarabic.ae/20251230/الإمارات-ننفي-الادعاءات-الموجهة-إلينا-بشأن-اليمن-ونؤكد-حرصنا-على-أمن-السعودية-1108726846.html

مصر

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, السعودية, العالم العربي, الأخبار