خبير: رد موسكو لهجوم كييف على مقر إقامة بوتين سيكون قاسيا مهما كانت الاعتبارات والمواقف الدولية

عربي
الكرملين: محاولة كييف مهاجمة مقر إقامة بوتين عمل إرهابي يهدف إلى تعطيل عملية التفاوض
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
10:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
17:25 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: مفاوضات ترامب-زيلينسكي جرت بصعوبة والأمور المهمة ما زالت عالقة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
129 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في نيجيريا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
17:03 GMT
56 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251230/خبير-رد-موسكو-لهجوم-كييف-على-مقر-إقامة-بوتين-سيكون-قاسيا-مهما-كانت-الاعتبارات-والمواقف-الدولية--1108716720.html
خبير: رد موسكو لهجوم كييف على مقر إقامة بوتين سيكون قاسيا مهما كانت الاعتبارات والمواقف الدولية
خبير: رد موسكو لهجوم كييف على مقر إقامة بوتين سيكون قاسيا مهما كانت الاعتبارات والمواقف الدولية
سبوتنيك عربي
تطرق مؤسس مركز "بروجن" للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية من برلين، الدكتور رضوان قاسم، إلى تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بعد مهاجمة مقر إقامة... 30.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-30T08:18+0000
2025-12-30T08:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار العالم الآن
روسيا
أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/15/1079279605_0:100:1238:796_1920x0_80_0_0_1e3e3e2b82893a8925f945a27fc3d787.jpg
وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، وفي ما يتعلق بالرد على استهداف مقر الرئاسة الروسية، اعتبر قاسم أن " الرد الروسي سيكون كبيرا جدا، ولن يحمل صفة الردع وحسب، بل سيكون رسالة واضحة وصريحة لزيلينسكي وداعميه، بأن هذه الأمور لن تمر من دون رد مناسب".وعن مدى احتمال انسحاب روسيا من المفاوضات بعد الهجوم، رأى قاسم أن "روسيا لا تريد الانسحاب من المفاوضات، لكن ستغير قواعد اللعبة، لأنه لم يعد من الممكن البناء عليها"، مؤكدا أنه "بعد الاعتداء على القصر الرئاسي، سيكون الموقف الروسي حاد و حازم أكثر".وتابع: "الرد الروسي سيكون قاسيا مهما كانت الاعتبارات والمواقف الدولية"، لافتا إلى أن "عملا مثل هذا من الممكن أن يشعل حربا عالمية ثالثة"، موضحا أن "لقاء الرئيس بوتين مع القادة الميدانيين على الأرض والجبهات، رسالة واضحة جدا، لأنه عندما يقولون إنهم لا يريدون الوصول إلى سلام من خلال المفاوضات، فلا بد من استكمال هذا الصراع وتحقيق الأهداف عسكريا". وتحدث قاسم عن "قراءتين حول هذا الهجوم: الأولى "وجود طابور خامس للتصعيد، والثانية أن "زيلينسكي يريد أن يورط العالم في حرب عالمية ثالثة، ليُفشل ويغرق الدول الأوروبية في حرب لا نهاية لها حفاظا على موقعه".
https://sarabic.ae/20251229/خبير-دولي-لـسبوتنيك-استهداف-أوكرانيا-لمقر-بوتين-جريمة-تهدف-إلى-تخريب-المفاوضات-وإحراج-ترامب-1108705445.html
https://sarabic.ae/20251230/باكستان-الهجوم-على-مقر-بوتين-يشكل-تهديدا-خطيرا-للسلام-1108714387.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/15/1079279605_5:0:1066:796_1920x0_80_0_0_087628c3c0dc1fa27fe00c735f5cf720.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, حصري, تقارير سبوتنيك

خبير: رد موسكو لهجوم كييف على مقر إقامة بوتين سيكون قاسيا مهما كانت الاعتبارات والمواقف الدولية

08:18 GMT 30.12.2025
© Photo / Russian Ministry of Defenseصواريخ روسية تنطلق من سفن رحبية روسية في البحر الأسود
صواريخ روسية تنطلق من سفن رحبية روسية في البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
© Photo / Russian Ministry of Defense
تابعنا عبر
حصري
تطرق مؤسس مركز "بروجن" للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية من برلين، الدكتور رضوان قاسم، إلى تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بعد مهاجمة مقر إقامة الرئيس الروسي، حيث وصف قاسم الهجوم بالعمل "الخطير جدا"، قائلا إن "هذا يدل على عدم مصداقية زيلينسكي ومن يدعمه بالذهاب الى المفاوضات".
وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، وفي ما يتعلق بالرد على استهداف مقر الرئاسة الروسية، اعتبر قاسم أن " الرد الروسي سيكون كبيرا جدا، ولن يحمل صفة الردع وحسب، بل سيكون رسالة واضحة وصريحة لزيلينسكي وداعميه، بأن هذه الأمور لن تمر من دون رد مناسب".

ورأى قاسم أنه "على الإدارة الأمريكية وترامب اتخاذ موقف حاسم، إما أن يعلن الرئيس الأمريكي من الذين يريدون إعاقة هذه المفاوضات ويعلن انسحابه من المفاوضات، أو أن يتخذ موقفا بما حصل ليتبين الخيط الأبيض من الأسود"، قائلا: "لا يمكن أن يبقى الموقف الأمريكي غامضا".

الدكتور، محمد محمود مهران، الخبير المصري في القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
خبير دولي لـ"سبوتنيك": استهداف أوكرانيا لمقر بوتين جريمة تهدف إلى تخريب المفاوضات وإحراج ترامب
أمس, 19:10 GMT
وعن مدى احتمال انسحاب روسيا من المفاوضات بعد الهجوم، رأى قاسم أن "روسيا لا تريد الانسحاب من المفاوضات، لكن ستغير قواعد اللعبة، لأنه لم يعد من الممكن البناء عليها"، مؤكدا أنه "بعد الاعتداء على القصر الرئاسي، سيكون الموقف الروسي حاد و حازم أكثر".

كما اعتبر قاسم أن "لهذا الهجوم الخطير رسائل عدة، منها أن زيلينسكي يقول لحلفائه الأوروبيين إنه قادر على ضرب العمق الروسي وعليهم مساعدته والبقاء معه، ومن ناحية أخرى يعرف تماما أن الرد الروسي سيأتي قاسي ليقول: "إنني أريد الذهاب إلى المفاوضات لكن روسيا لا تريد وهي تقوم بالتصعيد".

رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
باكستان: الهجوم على مقر بوتين يشكل تهديدا خطيرا للسلام
05:30 GMT
وتابع: "الرد الروسي سيكون قاسيا مهما كانت الاعتبارات والمواقف الدولية"، لافتا إلى أن "عملا مثل هذا من الممكن أن يشعل حربا عالمية ثالثة"، موضحا أن "لقاء الرئيس بوتين مع القادة الميدانيين على الأرض والجبهات، رسالة واضحة جدا، لأنه عندما يقولون إنهم لا يريدون الوصول إلى سلام من خلال المفاوضات، فلا بد من استكمال هذا الصراع وتحقيق الأهداف عسكريا".

ورأى قاسم أن "كلام لافروف عن أن الأوروبيين يريدون التصعيد وليس الاتفاق، هذا يعني أن الروس يقرأون السياسة الأوروبية وسياسة زيلينسكي"، مشددا على أن "شروط روسيا ستكون أكبر، بعد الاستهداف، كما أن احتمالية التصعيد ستكون أكبر"، مضيفا: أن "مثل هذا العمل لا يهدف إلى الوصول إلى اتفاق بل إلى التصعيد وعرقلة لكل المفاوضات والمساعي الأمريكية"، مؤكدا أن "استهداف مقر الرئاسة الروسية أخطر من عمل إرهابي".

وتحدث قاسم عن "قراءتين حول هذا الهجوم: الأولى "وجود طابور خامس للتصعيد، والثانية أن "زيلينسكي يريد أن يورط العالم في حرب عالمية ثالثة، ليُفشل ويغرق الدول الأوروبية في حرب لا نهاية لها حفاظا على موقعه".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала