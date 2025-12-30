https://sarabic.ae/20251230/خبير-رد-موسكو-لهجوم-كييف-على-مقر-إقامة-بوتين-سيكون-قاسيا-مهما-كانت-الاعتبارات-والمواقف-الدولية--1108716720.html
سبوتنيك عربي
2025-12-30T08:18+0000
2025-12-30T08:18+0000
2025-12-30T08:18+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/15/1079279605_0:100:1238:796_1920x0_80_0_0_1e3e3e2b82893a8925f945a27fc3d787.jpg
وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، وفي ما يتعلق بالرد على استهداف مقر الرئاسة الروسية، اعتبر قاسم أن " الرد الروسي سيكون كبيرا جدا، ولن يحمل صفة الردع وحسب، بل سيكون رسالة واضحة وصريحة لزيلينسكي وداعميه، بأن هذه الأمور لن تمر من دون رد مناسب".وعن مدى احتمال انسحاب روسيا من المفاوضات بعد الهجوم، رأى قاسم أن "روسيا لا تريد الانسحاب من المفاوضات، لكن ستغير قواعد اللعبة، لأنه لم يعد من الممكن البناء عليها"، مؤكدا أنه "بعد الاعتداء على القصر الرئاسي، سيكون الموقف الروسي حاد و حازم أكثر".وتابع: "الرد الروسي سيكون قاسيا مهما كانت الاعتبارات والمواقف الدولية"، لافتا إلى أن "عملا مثل هذا من الممكن أن يشعل حربا عالمية ثالثة"، موضحا أن "لقاء الرئيس بوتين مع القادة الميدانيين على الأرض والجبهات، رسالة واضحة جدا، لأنه عندما يقولون إنهم لا يريدون الوصول إلى سلام من خلال المفاوضات، فلا بد من استكمال هذا الصراع وتحقيق الأهداف عسكريا". وتحدث قاسم عن "قراءتين حول هذا الهجوم: الأولى "وجود طابور خامس للتصعيد، والثانية أن "زيلينسكي يريد أن يورط العالم في حرب عالمية ثالثة، ليُفشل ويغرق الدول الأوروبية في حرب لا نهاية لها حفاظا على موقعه".
تطرق مؤسس مركز "بروجن" للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية من برلين، الدكتور رضوان قاسم، إلى تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بعد مهاجمة مقر إقامة الرئيس الروسي، حيث وصف قاسم الهجوم بالعمل "الخطير جدا"، قائلا إن "هذا يدل على عدم مصداقية زيلينسكي ومن يدعمه بالذهاب الى المفاوضات".
وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، وفي ما يتعلق بالرد على استهداف مقر
الرئاسة الروسية، اعتبر قاسم أن " الرد الروسي سيكون كبيرا جدا، ولن يحمل صفة الردع وحسب، بل سيكون رسالة واضحة وصريحة لزيلينسكي وداعميه، بأن هذه الأمور لن تمر من دون رد مناسب".
ورأى قاسم أنه "على الإدارة الأمريكية وترامب اتخاذ موقف حاسم، إما أن يعلن الرئيس الأمريكي من الذين يريدون إعاقة هذه المفاوضات ويعلن انسحابه من المفاوضات، أو أن يتخذ موقفا بما حصل ليتبين الخيط الأبيض من الأسود"، قائلا: "لا يمكن أن يبقى الموقف الأمريكي غامضا".
وعن مدى احتمال انسحاب روسيا من المفاوضات بعد الهجوم، رأى قاسم أن "روسيا لا تريد الانسحاب من المفاوضات، لكن ستغير قواعد اللعبة، لأنه لم يعد من الممكن البناء عليها"، مؤكدا أنه "بعد الاعتداء على القصر الرئاسي، سيكون الموقف الروسي حاد و حازم أكثر".
كما اعتبر قاسم أن "لهذا الهجوم الخطير رسائل عدة، منها أن زيلينسكي يقول لحلفائه الأوروبيين إنه قادر على ضرب العمق الروسي وعليهم مساعدته والبقاء معه، ومن ناحية أخرى يعرف تماما أن الرد الروسي سيأتي قاسي ليقول: "إنني أريد الذهاب إلى المفاوضات لكن روسيا لا تريد وهي تقوم بالتصعيد".
وتابع: "الرد الروسي سيكون قاسيا مهما كانت الاعتبارات والمواقف الدولية"، لافتا إلى أن "عملا مثل هذا من الممكن أن يشعل حربا عالمية ثالثة"، موضحا أن "لقاء الرئيس بوتين مع القادة الميدانيين على الأرض والجبهات، رسالة واضحة جدا، لأنه عندما يقولون إنهم لا يريدون الوصول إلى سلام من خلال المفاوضات، فلا بد من استكمال هذا الصراع وتحقيق الأهداف عسكريا".
ورأى قاسم أن "كلام لافروف عن أن الأوروبيين يريدون التصعيد وليس الاتفاق، هذا يعني أن الروس يقرأون السياسة الأوروبية وسياسة زيلينسكي"، مشددا على أن "شروط روسيا ستكون أكبر، بعد الاستهداف، كما أن احتمالية التصعيد ستكون أكبر"، مضيفا: أن "مثل هذا العمل لا يهدف إلى الوصول إلى اتفاق بل إلى التصعيد وعرقلة لكل المفاوضات والمساعي الأمريكية"، مؤكدا أن "استهداف مقر الرئاسة الروسية أخطر من عمل إرهابي".
وتحدث قاسم عن "قراءتين حول هذا الهجوم: الأولى "وجود طابور خامس للتصعيد، والثانية أن "زيلينسكي يريد أن يورط العالم في حرب عالمية ثالثة، ليُفشل ويغرق الدول الأوروبية في حرب لا نهاية لها حفاظا على موقعه".