خبير: رد موسكو لهجوم كييف على مقر إقامة بوتين سيكون قاسيا مهما كانت الاعتبارات والمواقف الدولية

خبير: رد موسكو لهجوم كييف على مقر إقامة بوتين سيكون قاسيا مهما كانت الاعتبارات والمواقف الدولية

سبوتنيك عربي

تطرق مؤسس مركز "بروجن" للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية من برلين، الدكتور رضوان قاسم، إلى تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بعد مهاجمة مقر إقامة... 30.12.2025

وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، وفي ما يتعلق بالرد على استهداف مقر الرئاسة الروسية، اعتبر قاسم أن " الرد الروسي سيكون كبيرا جدا، ولن يحمل صفة الردع وحسب، بل سيكون رسالة واضحة وصريحة لزيلينسكي وداعميه، بأن هذه الأمور لن تمر من دون رد مناسب".وعن مدى احتمال انسحاب روسيا من المفاوضات بعد الهجوم، رأى قاسم أن "روسيا لا تريد الانسحاب من المفاوضات، لكن ستغير قواعد اللعبة، لأنه لم يعد من الممكن البناء عليها"، مؤكدا أنه "بعد الاعتداء على القصر الرئاسي، سيكون الموقف الروسي حاد و حازم أكثر".وتابع: "الرد الروسي سيكون قاسيا مهما كانت الاعتبارات والمواقف الدولية"، لافتا إلى أن "عملا مثل هذا من الممكن أن يشعل حربا عالمية ثالثة"، موضحا أن "لقاء الرئيس بوتين مع القادة الميدانيين على الأرض والجبهات، رسالة واضحة جدا، لأنه عندما يقولون إنهم لا يريدون الوصول إلى سلام من خلال المفاوضات، فلا بد من استكمال هذا الصراع وتحقيق الأهداف عسكريا". وتحدث قاسم عن "قراءتين حول هذا الهجوم: الأولى "وجود طابور خامس للتصعيد، والثانية أن "زيلينسكي يريد أن يورط العالم في حرب عالمية ثالثة، ليُفشل ويغرق الدول الأوروبية في حرب لا نهاية لها حفاظا على موقعه".

