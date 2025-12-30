https://sarabic.ae/20251230/باكستان-الهجوم-على-مقر-بوتين-يشكل-تهديدا-خطيرا-للسلام-1108714387.html
باكستان: الهجوم على مقر بوتين يشكل تهديدا خطيرا للسلام
صرح رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، اليوم الثلاثاء، أن الهجوم على مقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشكل تهديداً خطيراً للسلام والأمن والاستقرار.
وكتب شريف على منصة "إكس": "باكستان تدين الاستهداف المعلن لمقر سعادة فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية".وأضاف: "إن مثل هذا الفعل الشنيع يشكل تهديداً جسيماً للسلام والأمن والاستقرار، لا سيما في وقت تُبذل فيه جهود لتحقيق السلام. باكستان تعرب عن تضامنها مع الرئيس الروسي، ومع حكومة وشعب روسيا، وتؤكد رفضها القاطع لكل أشكال العنف والأفعال التي تهدف إلى تقويض الأمن وتهديد السلام".وفي وقت سابق، أمس الاثنين، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن أوكرانيا شنت هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت جميع الطائرات المسيرة التي هاجمت مقر الرئاسة.وقال لافروف للصحفيين: "في ليلة 28-29 ديسمبر/كانون الأول 2025، شن نظام كييف هجوما إرهابيا باستخدام 91 طائرة مسيرة بعيدة المدى على مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود".
