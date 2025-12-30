"سبوتنيك" تشهد توقيع اتفاقية بين روسيا و"بيفا" تؤسس لحدث عالمي لدول "بريكس"
وقّع التحالف الدولي لكرة القدم لدول "بريكس" (بيفا) مذكرة تعاون مع الحكومة الروسية وحاكم إقليم كالينينغراد، أليكسي بيسبروزفانيخ، بحضور "سبوتنيك"، وذلك عبر تقنية الفيديو.
وقال رئيس "بيفا"، سالم حميد المزيني، في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "على هامش القمة العالمية الرياضية التي تعقد لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقعنا اليوم مع الحكومة الفيدرالية الروسية، ومع عمدة كالينينغراد، اتفاقية تعاون مشترك بعد زيارتنا الناجحة لكالينينغراد، حيث شرحنا لهم عن مشروع "بيفا" وأبدوا اهتمامهم بأن تكون المدينة الروسية الأولى التي توقع الاتفاقية".
وأضاف المزيني: "ننظر لهذه الاتفاقية بأن تكون شاملة ومستمرة في مقاطعات ومدن ثانية في روسيا، ونسعى لتحقيق ذلك في زيارتنا المقبلة لروسيا"، وتابع: "هذه الاتفاقية هي اتفاقية تعاون رياضي وثقافي ومجتمعي ما بين دول "بريكس".
وأوضح رئيس "بيفا"، أنه بناء على هذه الاتفاقية "سنقوم بالتنفيذ السريع لمشروعنا المقبل الذي سيكون حجر الأساس لحدث عالمي خاص بدول "بريكس" في التعاونات الرياضية".
وأردف المزيني: "بناء على الاتفاقيات التي حصلت في البرازيل مع "بيفا" والاتفاقيات التي حصلت مع وزارات الرياضة في دول "بريكس"، أصبح لدينا اتفاقية جوهرية ومهمة في التعاون الرياضي ونحن نعمل عليها منذ ثلاث سنوات".
وختم المزيني بالقول: "أقول لشعوب العالم وشعوب "بريكس" ومدنها، إننا قادمون لمشاريع وأحداث رياضية قريبة نكوّن فيها لحمة، ونكوّن فيها كرنفالات تظهر كل ما لدينا من ثقافات وأطياف وألوان في السياحة والثقافة والرياضة"، متمنيا سنة سعيدة مليئة بالحب والاحترام والتقدير والسلام والوئام"، وأضاف: " نتمنى أن يكون عام 2026 مشرقا لدولنا والعالم ولجميع الشعوب".