"سبوتنيك" تشهد توقيع اتفاقية بين روسيا و"بيفا" تؤسس لحدث عالمي لدول "بريكس"

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
10:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
17:25 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: مفاوضات ترامب-زيلينسكي جرت بصعوبة والأمور المهمة ما زالت عالقة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
129 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
17:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبير: وجود قوات الأمم المتحدة في مرتفعات الجولان يثير تساؤلات حول جدوى دورها الفاصل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
"سبوتنيك" تشهد توقيع اتفاقية بين روسيا و"بيفا" تؤسس لحدث عالمي لدول "بريكس"
"سبوتنيك" تشهد توقيع اتفاقية بين روسيا و"بيفا" تؤسس لحدث عالمي لدول "بريكس"

حصري
وقّع التحالف الدولي لكرة القدم لدول "بريكس" (بيفا) مذكرة تعاون مع الحكومة الروسية وحاكم إقليم كالينينغراد، أليكسي بيسبروزفانيخ، بحضور "سبوتنيك"، وذلك عبر تقنية الفيديو.
وقال رئيس "بيفا"، سالم حميد المزيني، في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "على هامش القمة العالمية الرياضية التي تعقد لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقعنا اليوم مع الحكومة الفيدرالية الروسية، ومع عمدة كالينينغراد، اتفاقية تعاون مشترك بعد زيارتنا الناجحة لكالينينغراد، حيث شرحنا لهم عن مشروع "بيفا" وأبدوا اهتمامهم بأن تكون المدينة الروسية الأولى التي توقع الاتفاقية".
وأضاف المزيني: "ننظر لهذه الاتفاقية بأن تكون شاملة ومستمرة في مقاطعات ومدن ثانية في روسيا، ونسعى لتحقيق ذلك في زيارتنا المقبلة لروسيا"، وتابع: "هذه الاتفاقية هي اتفاقية تعاون رياضي وثقافي ومجتمعي ما بين دول "بريكس".
© Sputnik"سبوتنيك" تشهد توقيع اتفاقية بين "بيفا" وروسيا تؤسس لحدث عالمي لدول "بريكس"
سبوتنيك تشهد توقيع اتفاقية بين بيفا وروسيا تؤسس لحدث عالمي لدول بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
"سبوتنيك" تشهد توقيع اتفاقية بين "بيفا" وروسيا تؤسس لحدث عالمي لدول "بريكس"
© Sputnik
وأوضح رئيس "بيفا"، أنه بناء على هذه الاتفاقية "سنقوم بالتنفيذ السريع لمشروعنا المقبل الذي سيكون حجر الأساس لحدث عالمي خاص بدول "بريكس" في التعاونات الرياضية".
© Sputnik"سبوتنيك" تشهد توقيع اتفاقية بين "بيفا" وروسيا تؤسس لحدث عالمي لدول "بريكس"
سبوتنيك تشهد توقيع اتفاقية بين بيفا وروسيا تؤسس لحدث عالمي لدول بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
"سبوتنيك" تشهد توقيع اتفاقية بين "بيفا" وروسيا تؤسس لحدث عالمي لدول "بريكس"
© Sputnik
وأردف المزيني: "بناء على الاتفاقيات التي حصلت في البرازيل مع "بيفا" والاتفاقيات التي حصلت مع وزارات الرياضة في دول "بريكس"، أصبح لدينا اتفاقية جوهرية ومهمة في التعاون الرياضي ونحن نعمل عليها منذ ثلاث سنوات".
وختم المزيني بالقول: "أقول لشعوب العالم وشعوب "بريكس" ومدنها، إننا قادمون لمشاريع وأحداث رياضية قريبة نكوّن فيها لحمة، ونكوّن فيها كرنفالات تظهر كل ما لدينا من ثقافات وأطياف وألوان في السياحة والثقافة والرياضة"، متمنيا سنة سعيدة مليئة بالحب والاحترام والتقدير والسلام والوئام"، وأضاف: " نتمنى أن يكون عام 2026 مشرقا لدولنا والعالم ولجميع الشعوب".
