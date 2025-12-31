https://sarabic.ae/20251231/أكاديمي-مصري-يوضح-لـسبوتنيك-الآثار-السلبية-لما-يحدث-في-جنوب-اليمن-على-المنطقة-والبحر-الأحمر-1108777959.html

أكاديمي مصري يوضح لـ"سبوتنيك" الآثار السلبية لما يحدث في جنوب اليمن على المنطقة والبحر الأحمر

وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "لا يمكن الفصل بين ما يحدث في جنوب اليمن ومسألة الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال (صوماليلاند)، نلاحظ أن التوقيتات متشابهة، وبالتالي أعتقد أن هناك نوع من التأثير العكسي الذي يحاك بالمنطقة العربية ويحاك بأمن شرق القارة الإفريقية، وكذلك الحال أيضا يحاك بالمسألة الخاصة باليمن".وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن هناك مسألة هامة جدا وهي مسألة المضايق البحرية ومضيق باب المندب، وسيكون هناك تأثير سلبي على المضايق الدولية، كل هذه الأمور تعيدنا إلى المسألة الخاصة بـ (صوماليلاند) لاحظ الأهمية الجغرافية للمنطقتين، نلاحظ أن المنطقتين المنطقتين المتجاورتين يفصل بينهما البحر الأحمر أو باب المندب تحديدا.وقال إسماعيل: "ما أراه اليوم أن هناك عبث كبير بأمن البحر الأحمر والقرن الإفريقي وشرق القارة الإفريقية، إضافة إلى أمن جنوب اليمن، وكلها أمور تتلازم معا، وبالتالي المسألة هنا تصبح سيناريوهاتها كثيرة، السيناريو الأول هو ضرورة التكاتف من أجل الوصول إلى حل سلمي، بالتالي انتهاء هذه المسألة الخلافية".واستطرد: "الجانب الآخر أو السيناريو الثاني، يتمثل في تصعيد سياسي وعسكري لأمن البحر الأحمر وأرض الصومال، وبالتالي المسألة هنا ربما تخرج عن السيطرة، لو افترضنا جدلا أن هناك قوة خارجية تغذي هذا الصراع العسكري".توقع أستاذ العلوم السياسية، أن السيناريو الثالث في تلك الأزمة ربما يتمثل في سمة تدخل دولي من جانب الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية التي تبحث حتى الآن عن نصر سياسي، نلاحظ أنه خلال العام 2025 لم يستطع ترامب لم يستطع دونالد ترامب استحداث أي اتفاقية ويقدر لها النجاح والصمود، حتى اتفاق غزة الذي تم توقيعه في أكتوبر/تشرين أول 2025، الذي دشن في شرم الشيخ، وإلى الآن لم يثبت نجاحا بشكل قاطع.ولفت إسماعيل، إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب يبحث عن أي نجاح سياسي يقدمه حتى للناخب الأمريكي، كل هذه الأمور توصلنا في النهاية، إلى أن هناك بالفعل تهديدات للأمن القومي العربي و لأمن مجلس التعاون الخليجي و أمن شرق القارة الإفريقية، وكذلك أمن القرن الأفريقي ومنطقة البحر الأحمر ومنطقة الملاحة البحرية في مضيق باب المندب.وكان مجلس القيادة الرئاسي اليمني قد أعلن، في وقت سابق أمس، فرض حظر جوي وبحري وبري شامل في عموم الأراضي اليمنية لمدة 72 ساعة، في إطار إجراءات استثنائية تهدف إلى احتواء التصعيد وحماية السلم الأهلي.كما أقر المجلس إعلان حالة الطوارئ في اليمن لمدة 90 يوما قابلة للتمديد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتطورات الأمنية المتسارعة، وما تشهده بعض المحافظات من تحركات عسكرية خارجة عن إطار الدولة، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".وقرر مجلس القيادة الرئاسي إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات، مطالبًا بخروج كافة القوات الإماراتية من الأراضي اليمنية خلال مدة أقصاها 24 ساعة.وأعلن "تحالف دعم الشرعية" في اليمن، في وقت سابق أمس الثلاثاء، أنه رصد دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة في الإمارات إلى ميناء المكلا اليمني، حيث تم إنزال كمية من الأسلحة والعربات القتالية، ما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة في البلاد.وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، بأنه "في يومي السبت والأحد، الموافق (27 - 28 ديسمبر 2025م)، تم دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، حيث قام طاقم السفينتين بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن (حضرموت، المهرة) بهدف تأجيج الصراع، مما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحلٍ سلمي، وكذلك انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015م".ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.

