أكاديمي مصري يوضح لـ"سبوتنيك" الآثار السلبية لما يحدث في جنوب اليمن على المنطقة والبحر الأحمر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
129 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
17:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبير: وجود قوات الأمم المتحدة في مرتفعات الجولان يثير تساؤلات حول جدوى دورها الفاصل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:03 GMT
14 د
On air
11:03 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
11:18 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
12:30 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني سابق: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال يؤكد سعيها للسيطرة على "باب المندب"
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251231/أكاديمي-مصري-يوضح-لـسبوتنيك-الآثار-السلبية-لما-يحدث-في-جنوب-اليمن-على-المنطقة-والبحر-الأحمر-1108777959.html
أكاديمي مصري يوضح لـ"سبوتنيك" الآثار السلبية لما يحدث في جنوب اليمن على المنطقة والبحر الأحمر
أكاديمي مصري يوضح لـ"سبوتنيك" الآثار السلبية لما يحدث في جنوب اليمن على المنطقة والبحر الأحمر
سبوتنيك عربي
أكد، الدكتور محمد صادق إسماعيل، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية- رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة، أن ما يحدث في جنوب اليمن... 31.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-31T18:05+0000
2025-12-31T18:05+0000
حصري
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
السعودية
أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1f/1108777765_2:0:990:556_1920x0_80_0_0_6c22e42c6e47e6deeb1d8b826bf4cc23.jpg
وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "لا يمكن الفصل بين ما يحدث في جنوب اليمن ومسألة الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال (صوماليلاند)، نلاحظ أن التوقيتات متشابهة، وبالتالي أعتقد أن هناك نوع من التأثير العكسي الذي يحاك بالمنطقة العربية ويحاك بأمن شرق القارة الإفريقية، وكذلك الحال أيضا يحاك بالمسألة الخاصة باليمن".وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن هناك مسألة هامة جدا وهي مسألة المضايق البحرية ومضيق باب المندب، وسيكون هناك تأثير سلبي على المضايق الدولية، كل هذه الأمور تعيدنا إلى المسألة الخاصة بـ (صوماليلاند) لاحظ الأهمية الجغرافية للمنطقتين، نلاحظ أن المنطقتين المنطقتين المتجاورتين يفصل بينهما البحر الأحمر أو باب المندب تحديدا.وقال إسماعيل: "ما أراه اليوم أن هناك عبث كبير بأمن البحر الأحمر والقرن الإفريقي وشرق القارة الإفريقية، إضافة إلى أمن جنوب اليمن، وكلها أمور تتلازم معا، وبالتالي المسألة هنا تصبح سيناريوهاتها كثيرة، السيناريو الأول هو ضرورة التكاتف من أجل الوصول إلى حل سلمي، بالتالي انتهاء هذه المسألة الخلافية".واستطرد: "الجانب الآخر أو السيناريو الثاني، يتمثل في تصعيد سياسي وعسكري لأمن البحر الأحمر وأرض الصومال، وبالتالي المسألة هنا ربما تخرج عن السيطرة، لو افترضنا جدلا أن هناك قوة خارجية تغذي هذا الصراع العسكري".توقع أستاذ العلوم السياسية، أن السيناريو الثالث في تلك الأزمة ربما يتمثل في سمة تدخل دولي من جانب الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية التي تبحث حتى الآن عن نصر سياسي، نلاحظ أنه خلال العام 2025 لم يستطع ترامب لم يستطع دونالد ترامب استحداث أي اتفاقية ويقدر لها النجاح والصمود، حتى اتفاق غزة الذي تم توقيعه في أكتوبر/تشرين أول 2025، الذي دشن في شرم الشيخ، وإلى الآن لم يثبت نجاحا بشكل قاطع.ولفت إسماعيل، إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب يبحث عن أي نجاح سياسي يقدمه حتى للناخب الأمريكي، كل هذه الأمور توصلنا في النهاية، إلى أن هناك بالفعل تهديدات للأمن القومي العربي و لأمن مجلس التعاون الخليجي و أمن شرق القارة الإفريقية، وكذلك أمن القرن الأفريقي ومنطقة البحر الأحمر ومنطقة الملاحة البحرية في مضيق باب المندب.وكان مجلس القيادة الرئاسي اليمني قد أعلن، في وقت سابق أمس، فرض حظر جوي وبحري وبري شامل في عموم الأراضي اليمنية لمدة 72 ساعة، في إطار إجراءات استثنائية تهدف إلى احتواء التصعيد وحماية السلم الأهلي.كما أقر المجلس إعلان حالة الطوارئ في اليمن لمدة 90 يوما قابلة للتمديد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتطورات الأمنية المتسارعة، وما تشهده بعض المحافظات من تحركات عسكرية خارجة عن إطار الدولة، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".وقرر مجلس القيادة الرئاسي إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات، مطالبًا بخروج كافة القوات الإماراتية من الأراضي اليمنية خلال مدة أقصاها 24 ساعة.وأعلن "تحالف دعم الشرعية" في اليمن، في وقت سابق أمس الثلاثاء، أنه رصد دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة في الإمارات إلى ميناء المكلا اليمني، حيث تم إنزال كمية من الأسلحة والعربات القتالية، ما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة في البلاد.وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، بأنه "في يومي السبت والأحد، الموافق (27 - 28 ديسمبر 2025م)، تم دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، حيث قام طاقم السفينتين بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن (حضرموت، المهرة) بهدف تأجيج الصراع، مما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحلٍ سلمي، وكذلك انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015م".ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
https://sarabic.ae/20251230/باحث-يمني-لـسبوتنيك-العمليات-العسكرية-في-الجنوب-أدخلت-البلاد-في-معترك-تصعيدي-جديد-1108727383.html
https://sarabic.ae/20251230/الإمارات-تعلن-إنهاء-ما-تبقى-من-قوات-لها-من-فرق-مكافحة-الإرهاب-في-اليمن---عاجل--1108729934.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1f/1108777765_125:0:866:556_1920x0_80_0_0_5ea6d9b37880add36f3794bb55e2fb0a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي
حصري, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي

أكاديمي مصري يوضح لـ"سبوتنيك" الآثار السلبية لما يحدث في جنوب اليمن على المنطقة والبحر الأحمر

18:05 GMT 31.12.2025
© Photo / AHMED ABDELWAHAB / Aدكتور محمد صادق مصر
دكتور محمد صادق مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
© Photo / AHMED ABDELWAHAB / A
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
أكد، الدكتور محمد صادق إسماعيل، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية- رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة، أن ما يحدث في جنوب اليمن حاليا، أعتقد أنه سيؤثر بالسلب ليس فقط على اليمن، بل على المنطقة العربية والخليج العربي، بجانب تأثيره الكبير على أمن البحر الأحمر.
وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "لا يمكن الفصل بين ما يحدث في جنوب اليمن ومسألة الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال (صوماليلاند)، نلاحظ أن التوقيتات متشابهة، وبالتالي أعتقد أن هناك نوع من التأثير العكسي الذي يحاك بالمنطقة العربية ويحاك بأمن شرق القارة الإفريقية، وكذلك الحال أيضا يحاك بالمسألة الخاصة باليمن".

وتابع، إسماعيل: "الأمر هنا يتطلب نوع من التكاتف وليس الخلافات والابتعاد، لأن المشكلة هنا أن التأثير السلبي سيكون على الجميع وما يرتبط بالأمن القومي العربي وطبعا في جزء هام جدا هو جنوب اليمن، وبالتالي يؤثر بالسلب على أمن مجلس التعاون الخليجي، ويؤثر بالسلب على أمن البحر الأحمر".

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن هناك مسألة هامة جدا وهي مسألة المضايق البحرية ومضيق باب المندب، وسيكون هناك تأثير سلبي على المضايق الدولية، كل هذه الأمور تعيدنا إلى المسألة الخاصة بـ (صوماليلاند) لاحظ الأهمية الجغرافية للمنطقتين، نلاحظ أن المنطقتين المنطقتين المتجاورتين يفصل بينهما البحر الأحمر أو باب المندب تحديدا.
وقال إسماعيل: "ما أراه اليوم أن هناك عبث كبير بأمن البحر الأحمر والقرن الإفريقي وشرق القارة الإفريقية، إضافة إلى أمن جنوب اليمن، وكلها أمور تتلازم معا، وبالتالي المسألة هنا تصبح سيناريوهاتها كثيرة، السيناريو الأول هو ضرورة التكاتف من أجل الوصول إلى حل سلمي، بالتالي انتهاء هذه المسألة الخلافية".
مدينة رداع، جنوب صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
باحث يمني لـ"سبوتنيك": العمليات العسكرية في الجنوب أدخلت البلاد في معترك تصعيدي جديد
أمس, 12:44 GMT
واستطرد: "الجانب الآخر أو السيناريو الثاني، يتمثل في تصعيد سياسي وعسكري لأمن البحر الأحمر وأرض الصومال، وبالتالي المسألة هنا ربما تخرج عن السيطرة، لو افترضنا جدلا أن هناك قوة خارجية تغذي هذا الصراع العسكري".
توقع أستاذ العلوم السياسية، أن السيناريو الثالث في تلك الأزمة ربما يتمثل في سمة تدخل دولي من جانب الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية التي تبحث حتى الآن عن نصر سياسي، نلاحظ أنه خلال العام 2025 لم يستطع ترامب لم يستطع دونالد ترامب استحداث أي اتفاقية ويقدر لها النجاح والصمود، حتى اتفاق غزة الذي تم توقيعه في أكتوبر/تشرين أول 2025، الذي دشن في شرم الشيخ، وإلى الآن لم يثبت نجاحا بشكل قاطع.
ولفت إسماعيل، إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب يبحث عن أي نجاح سياسي يقدمه حتى للناخب الأمريكي، كل هذه الأمور توصلنا في النهاية، إلى أن هناك بالفعل تهديدات للأمن القومي العربي و لأمن مجلس التعاون الخليجي و أمن شرق القارة الإفريقية، وكذلك أمن القرن الأفريقي ومنطقة البحر الأحمر ومنطقة الملاحة البحرية في مضيق باب المندب.
قوات الجيش الإماراتي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
الإمارات تعلن إنهاء وجود قواتها المتبقية ضمن فرق "مكافحة الإرهاب" في اليمن
أمس, 14:34 GMT
وكان مجلس القيادة الرئاسي اليمني قد أعلن، في وقت سابق أمس، فرض حظر جوي وبحري وبري شامل في عموم الأراضي اليمنية لمدة 72 ساعة، في إطار إجراءات استثنائية تهدف إلى احتواء التصعيد وحماية السلم الأهلي.
كما أقر المجلس إعلان حالة الطوارئ في اليمن لمدة 90 يوما قابلة للتمديد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتطورات الأمنية المتسارعة، وما تشهده بعض المحافظات من تحركات عسكرية خارجة عن إطار الدولة، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وقرر مجلس القيادة الرئاسي إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات، مطالبًا بخروج كافة القوات الإماراتية من الأراضي اليمنية خلال مدة أقصاها 24 ساعة.
وأعلن "تحالف دعم الشرعية" في اليمن، في وقت سابق أمس الثلاثاء، أنه رصد دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة في الإمارات إلى ميناء المكلا اليمني، حيث تم إنزال كمية من الأسلحة والعربات القتالية، ما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة في البلاد.
وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، بأنه "في يومي السبت والأحد، الموافق (27 - 28 ديسمبر 2025م)، تم دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، حيث قام طاقم السفينتين بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن (حضرموت، المهرة) بهدف تأجيج الصراع، مما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحلٍ سلمي، وكذلك انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015م".
ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала