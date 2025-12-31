https://sarabic.ae/20251231/الخارجية-الإيرانية-حل-أزمة-الیمن-يكمن-في-الحوار-بين-جميع-الأطراف-اليمنية-1108773667.html

الخارجية الإيرانية: حل أزمة الیمن يكمن في الحوار بين جميع الأطراف اليمنية

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن بلاده ترى الحل الوحيد للأزمة اليمنية يتمثل في الحوار بين جميع الأطراف والفصائل اليمنية. 31.12.2025, سبوتنيك عربي

الحرب على اليمن

إيران

العالم

وذكرت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات عراقجي جاءت خلال محادثة هاتفية مع نظيره وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية.ودعا عراقجي جميع دول المنطقة إلى بذل الجهود للحفاظ على وحدة اليمن وسيادته، معربا عن قلقه إزاء تصاعد التوترات في جنوب اليمن، مشددا على ضرورة أن بذل جميع دول المنطقة جهودا مشتركة للحفاظ على وحدة اليمن وسيادة أراضيه.من جانبه، أشار وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، إلى أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة بأسرها.أعرب وزيرا خارجية إيران والبحرين عن أملهما في أن تُكلل الجهود الجارية بالنجاح بشأن أحداث اليمن، وتؤدي إلى حل المشاكل القائمة، والحفاظ على وحدة اليمن، وتعزيز الاستقرار في هذا البلد.وكان مجلس القيادة الرئاسي اليمني قد أعلن، أمس الثلاثاء، فرض حظرا جويا وبحريا وبريا شاملا في عموم الأراضي اليمنية لمدة 72 ساعة، في إطار إجراءات استثنائية تهدف إلى احتواء التصعيد وحماية السلم الأهلي.كما أقر المجلس إعلان حالة الطوارئ في اليمن لمدة 90 يومًا قابلة للتمديد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتطورات الأمنية المتسارعة، وما تشهده بعض المحافظات من تحركات عسكرية خارجة عن إطار الدولة، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".وقرر مجلس القيادة الرئاسي إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات، مطالبًا بخروج كافة القوات الإماراتية من الأراضي اليمنية خلال مدة أقصاها 24 ساعة.وأعلن "تحالف دعم الشرعية" في اليمن، في وقت سابق اليوم، أنه رصد دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة في الإمارات إلى ميناء المكلا اليمني، حيث تم إنزال كمية من الأسلحة والعربات القتالية، ما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة في البلاد.وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، بأنه "في يومي السبت والأحد، الموافق (27 - 28 ديسمبر 2025م)، تم دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، حيث قام طاقم السفينتين بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن (حضرموت، المهرة) بهدف تأجيج الصراع، مما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحلٍ سلمي، وكذلك انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015م".ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.

