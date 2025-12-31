إعلام بريطاني: ضغوط دبلوماسية على كييف بعد الهجوم على مقر بوتين

عربي
قائد الأركان الروسية: تحرير أكثر من 700 كيلومتر مربع من الأراضي في ديسمبر
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
129 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
17:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبير: وجود قوات الأمم المتحدة في مرتفعات الجولان يثير تساؤلات حول جدوى دورها الفاصل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:03 GMT
14 د
On air
11:03 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
11:18 GMT
11 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
12:30 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
17:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251231/إعلام-بريطاني-ضغوط-دبلوماسية-على-كييف-بعد-الهجوم-على-مقر-بوتين-1108754718.html
إعلام بريطاني: ضغوط دبلوماسية على كييف بعد الهجوم على مقر بوتين
إعلام بريطاني: ضغوط دبلوماسية على كييف بعد الهجوم على مقر بوتين
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا تعرضت لضغوط دبلوماسية قوية من جانب العديد من دول العالم، عقب محاولات القوات الأوكرانية استهداف مقر إقامة... 31.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-31T05:08+0000
2025-12-31T05:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1e/1068447118_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_c51ffd0692d1ae1c43315c3af8c7ef75.jpg
وجاء في تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز": "انضمت الهند وباكستان والإمارات إلى ترامب في إدانة الهجوم على مقر إقامة الزعيم الروسي. وسارع مسؤولون أوكرانيون يوم الثلاثاء إلى احتواء التداعيات الدبلوماسية للتصريحات الروسية".وأشارت الصحيفة إلى أن كييف أعربت عن أسفها إزاء ردود فعل هذه الدول الثلاث، لكنها امتنعت عن تقييم تصريحات ترامب.وأضافت: "صرح وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا يوم الثلاثاء بأن كييف تشعر بخيبة أمل إزاء تصريحات الدول الثلاث، لكنه لم يتطرق إلى تعليقات ترامب".وكان نظام كييف قد نفذ، في ليلة 29 ديسمبر، هجوما إرهابيا على مقر إقامة الرئيس بوتين في مقاطعة نوفغورود باستخدام 91 طائرة مسيرة، حيث تمكنت قوات الدفاع الجوي من تدمير جميع الأهداف.وعقب ذلك، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو ستعيد النظر في موقفها التفاوضي بشأن أوكرانيا.كما أوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن مثل هذه الاستفزازات تقوض جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا أنها لن تؤثر على الحوار بين روسيا والولايات المتحدة، مؤكدا أن الرئيسين سيواصلان التفاعل. من جانبه، صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعرب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن صدمته وغضبه الشديدين، إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر إقامة الرئيس بوتين.وقال أوشاكوف للصحفيين: "لقد صدم الرئيس الأمريكي بهذا الخبر (بشأن الهجوم على مقر إقامة بوتين)، لقد كان غاضبا للغاية، وقال إنه لا يستطيع حتى أن يتخيل مثل هذه الأعمال المجنونة (من جانب أوكرانيا)".
https://sarabic.ae/20251230/لافروف-الهجوم-على-مقر-إقامة-بوتين-يؤكد-مجددا-الطبيعة-الإرهابية-لكييف-1108728074.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1e/1068447118_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6cdc5d2662b48c395c58364daa052b2a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا

إعلام بريطاني: ضغوط دبلوماسية على كييف بعد الهجوم على مقر بوتين

05:08 GMT 31.12.2025 (تم التحديث: 05:33 GMT 31.12.2025)
© AP Photo / Efrem Lukatskyعلم أوكرانيا في كييف
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا تعرضت لضغوط دبلوماسية قوية من جانب العديد من دول العالم، عقب محاولات القوات الأوكرانية استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وجاء في تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز": "انضمت الهند وباكستان والإمارات إلى ترامب في إدانة الهجوم على مقر إقامة الزعيم الروسي. وسارع مسؤولون أوكرانيون يوم الثلاثاء إلى احتواء التداعيات الدبلوماسية للتصريحات الروسية".
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لافروف: الهجوم على مقر إقامة بوتين يؤكد مجددا الطبيعة الإرهابية لكييف
أمس, 13:20 GMT
وأشارت الصحيفة إلى أن كييف أعربت عن أسفها إزاء ردود فعل هذه الدول الثلاث، لكنها امتنعت عن تقييم تصريحات ترامب.
وأضافت: "صرح وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا يوم الثلاثاء بأن كييف تشعر بخيبة أمل إزاء تصريحات الدول الثلاث، لكنه لم يتطرق إلى تعليقات ترامب".
وكان نظام كييف قد نفذ، في ليلة 29 ديسمبر، هجوما إرهابيا على مقر إقامة الرئيس بوتين في مقاطعة نوفغورود باستخدام 91 طائرة مسيرة، حيث تمكنت قوات الدفاع الجوي من تدمير جميع الأهداف.
وعقب ذلك، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو ستعيد النظر في موقفها التفاوضي بشأن أوكرانيا.
كما أوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن مثل هذه الاستفزازات تقوض جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا أنها لن تؤثر على الحوار بين روسيا والولايات المتحدة، مؤكدا أن الرئيسين سيواصلان التفاعل.
وأضاف أن العسكريين الروس يعرفون كيف وبماذا ومتى سيردون على الهجوم الأوكراني.
من جانبه، صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعرب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن صدمته وغضبه الشديدين، إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر إقامة الرئيس بوتين.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "لقد صدم الرئيس الأمريكي بهذا الخبر (بشأن الهجوم على مقر إقامة بوتين)، لقد كان غاضبا للغاية، وقال إنه لا يستطيع حتى أن يتخيل مثل هذه الأعمال المجنونة (من جانب أوكرانيا)".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала