الرئيس الفلسطيني: لا دولة فلسطينية في غزة ولا دولة دون القطاع

بث مباشر
وقال عباس، في تصريحات له: إن تجسيد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان عودة اللاجئين، هو "حقيقة حتمية" لا يمكن تجاوزها مهما طال الزمن أو اشتدت الضغوط، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية - وفا. وأوضح أن القيادة الفلسطينية ماضية قدمًا في تطبيق خطط الإصلاح لمؤسساتها الوطنية، واستكمال إنجاز المشروع الوطني الفلسطيني، بما يعزز صمود الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.وشدد الرئيس على أن الشعب الفلسطيني لن يذعن لمآرب وأهداف الحرب، ولن يغادر أرض وطنه، مؤكدًا أن الفلسطينيين سيتصدون لكافة مخططات الضم والتهجير، وسيواصلون نضالهم المشروع دفاعًا عن أرضهم وحقوقهم الوطنية.واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعدما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وتضمن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع. وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن قيام الدولة الفلسطينية لا يمكن أن يتحقق دون قطاع غزة، مشددًا على أنه "لا دولة فلسطينية في غزة وحدها، ولا دولة فلسطينية دون غزة"، في تأكيد على وحدة الأرض والشعب والمصير.
وقال عباس، في تصريحات له: إن تجسيد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان عودة اللاجئين، هو "حقيقة حتمية" لا يمكن تجاوزها مهما طال الزمن أو اشتدت الضغوط، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية - وفا.
وأوضح أن القيادة الفلسطينية ماضية قدمًا في تطبيق خطط الإصلاح لمؤسساتها الوطنية، واستكمال إنجاز المشروع الوطني الفلسطيني، بما يعزز صمود الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
رصاص أو سجن أو غرامة... ثلاثية الثمن التي يدفعها عمال الضفة في مخاطرة ما وراء جدار الفصل - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
إسرائيل تهدم منازل في مخيم نور شمس بالضفة الغربية وتصعيد خطير ضد المدنيين الفلسطينيين
09:34 GMT
وشدد الرئيس على أن الشعب الفلسطيني لن يذعن لمآرب وأهداف الحرب، ولن يغادر أرض وطنه، مؤكدًا أن الفلسطينيين سيتصدون لكافة مخططات الضم والتهجير، وسيواصلون نضالهم المشروع دفاعًا عن أرضهم وحقوقهم الوطنية.
واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعدما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.
ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.
غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
إعلام فلسطيني: غارات إسرائيلية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة
07:10 GMT
وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وتضمن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.
وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
