المخرج أحمد رزاق لـ"سبوتنيك": المسرح الجزائري يعاني من نقص الميزانية والجمهور هو الحكم وليس النقاد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
129 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
17:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبير: وجود قوات الأمم المتحدة في مرتفعات الجولان يثير تساؤلات حول جدوى دورها الفاصل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:03 GMT
14 د
On air
11:03 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
11:18 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
12:30 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني سابق: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال يؤكد سعيها للسيطرة على "باب المندب"
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251231/المخرج--أحمد-رزاق-لـسبوتنيك-المسرح-الجزائري-يعاني-من-نقص-الميزانية-والجمهور-هو-الحكم-وليس-النقاد-1108768868.html
المخرج أحمد رزاق لـ"سبوتنيك": المسرح الجزائري يعاني من نقص الميزانية والجمهور هو الحكم وليس النقاد
المخرج أحمد رزاق لـ"سبوتنيك": المسرح الجزائري يعاني من نقص الميزانية والجمهور هو الحكم وليس النقاد
سبوتنيك عربي
على هامش عرض مسرحية "جنازة أيوب" المشاركة في المسابقة الرسمية لفعاليات مهرجان المسرح المحترف في الجزائر، التقت "سبوتنيك" مع المخرج المسرحي المثير للجدل أحمد... 31.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-31T13:57+0000
2025-12-31T13:57+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
الجزائر
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1f/1108767088_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ea70b72a4409e2217bf17a1a4752d6d2.jpg
أحمد رزاق هو مخرج جزائري وخريج المعهد العالي للفنون الدرامية دفعة 1992 تخصص سينوغرافيا، انتقل إلى الكتابة المسرحية نظرا لنقص النصوص في المسرح الجزائري، محاولا من خلال أعماله جذب الجمهور الذي هجر القاعات مبكرا لأسباب مختلفة.تجربته الأولى كانت سنة 2016 عبر مسرحية طرشاقة التي حاكت المجتمع الجزائري وعكست كل التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أصبحت تميزه، العرض الذي لاقى إقبالا جماهيريا كبيرا وجعل النقاد يختلفون في قراءة عرضه بين من اعتبره جذابا من ناحية الكتابة والإخراج وبين من قال أنها شعبوية لا تخدم الحركة المسرحية في الجزائر.وقال رزاق في حديثه لـ "سبوتنيك" أن المسرح الجزائري يتأرجح اليوم بين الشد والجذب هو بخير في جوانب وبحاجة إلى أشياء كثيرة في جوانب أخرى، فهو مثل جميع المسارح العربية يشكو نقصا في التمويل وغيابا للجمهور.وتابع: "لهذا عليه أن يواكب كل ما يحدث في العالم خاصة العالم العربي، ونقله سواء في مسرحيات كوميدية أو تراجيدية".وأضاف المتحدث أن أساس المسرح هو الجمهور ونحن نتوجه إلى القاعات بما يمليه علينا الواقع لكن بأسلوب جمالي وفني، فالجمهور أهم شيء في العرض المسرحي، حيث تبقى طريقة تقديم العمل على الخشبة تختلف من مخرج إلى آخر.وأكد أنه من الطبيعي أن نعمل على خصوصية المجتمع الجزائري وتكون دراسة في النصوص والسينوغرافيا بما يطلبه العرض فحتى المسرحيات العالمية تحابي المجتمعات التي تعيش فيها.وعن الحدود التي يفرضها الواقع في الكتابة للمسرح قال أحمد رزاق: "نعم لدي حدود في الكتابة المسرحية، أستقي أعمالي وموضوعاتها من السياق السياسي والاجتماعي الذي أعيش فيه، والمسرح أداة للتعبير عن السياسة وعن كل ما هو حديث الساعة".وقال صاحب عرض جنازة أيوب: "لو كتبت عرضا في الزمن الراهن سيكون عنوانه العلاقات الإنسانية التي تعقدت وتشعبت، سأكتب عن الحب والأخلاق والإنسان وعن الحرب وعن كل ما يعيشه الجزائري في هذا الظرف الخاص".وتلقى أعمال أحمد رزاق إقبالا جماهيريا واسعا حتى من قبل النقاد، وفي هذا السياق قال المتحدث إن أعماله تستفز المتابع وتستفز العقل، والهدف إنتاج أعمال تمتلئ بها القاعات.وتابع: "أهم شيء عندي هو الجمهور والكل حر في الانتقاد إذا كان بناءا وليس شخصيا".وأضاف: "نحترم الكثير من النقاد ممن ينتقدون بطريقة بناءة تضيء مناطق الظل في العرض، لكن بعضهم ينتقدون لتصفية حسابات شخصية، وهذا أقرأه بكل صدر رحب ولا آخذها بعين الاعتبار".
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1f/1108767088_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4fc7f2978181b7ef643d62216f8b19c0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, الجزائر, أخبار العالم الآن, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, الجزائر, أخبار العالم الآن, العالم العربي

المخرج أحمد رزاق لـ"سبوتنيك": المسرح الجزائري يعاني من نقص الميزانية والجمهور هو الحكم وليس النقاد

13:57 GMT 31.12.2025
© Sputnik . Mariam.Gaderaالمخرج أحمد رزاق لسبوتنيك:المسرح الجزائري يعاني نقص الميزانية والجمهور هو الحكم وليس النقاد
المخرج أحمد رزاق لسبوتنيك:المسرح الجزائري يعاني نقص الميزانية والجمهور هو الحكم وليس النقاد - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
© Sputnik . Mariam.Gadera
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
مريم جمال
مراسلة "سبوتنيك" في تونس
كل المواضيع
حصري
على هامش عرض مسرحية "جنازة أيوب" المشاركة في المسابقة الرسمية لفعاليات مهرجان المسرح المحترف في الجزائر، التقت "سبوتنيك" مع المخرج المسرحي المثير للجدل أحمد رزاق، الذي تحدث عن وضع المسرح في الجزائر، وعن الجمهور والحركة النقدية في الفن الرابع عموما.
أحمد رزاق هو مخرج جزائري وخريج المعهد العالي للفنون الدرامية دفعة 1992 تخصص سينوغرافيا، انتقل إلى الكتابة المسرحية نظرا لنقص النصوص في المسرح الجزائري، محاولا من خلال أعماله جذب الجمهور الذي هجر القاعات مبكرا لأسباب مختلفة.
© Sputnik . Mariam.Gaderaالمخرج أحمد رزاق لسبوتنيك:المسرح الجزائري يعاني نقص الميزانية والجمهور هو الحكم وليس النقاد
المخرج أحمد رزاق لسبوتنيك:المسرح الجزائري يعاني نقص الميزانية والجمهور هو الحكم وليس النقاد - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
المخرج أحمد رزاق لسبوتنيك:المسرح الجزائري يعاني نقص الميزانية والجمهور هو الحكم وليس النقاد
© Sputnik . Mariam.Gadera
تجربته الأولى كانت سنة 2016 عبر مسرحية طرشاقة التي حاكت المجتمع الجزائري وعكست كل التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أصبحت تميزه، العرض الذي لاقى إقبالا جماهيريا كبيرا وجعل النقاد يختلفون في قراءة عرضه بين من اعتبره جذابا من ناحية الكتابة والإخراج وبين من قال أنها شعبوية لا تخدم الحركة المسرحية في الجزائر.
© Sputnik . Mariam.Gaderaالمخرج أحمد رزاق لسبوتنيك:المسرح الجزائري يعاني نقص الميزانية والجمهور هو الحكم وليس النقاد
المخرج أحمد رزاق لسبوتنيك:المسرح الجزائري يعاني نقص الميزانية والجمهور هو الحكم وليس النقاد - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
المخرج أحمد رزاق لسبوتنيك:المسرح الجزائري يعاني نقص الميزانية والجمهور هو الحكم وليس النقاد
© Sputnik . Mariam.Gadera
وقال رزاق في حديثه لـ "سبوتنيك" أن المسرح الجزائري يتأرجح اليوم بين الشد والجذب هو بخير في جوانب وبحاجة إلى أشياء كثيرة في جوانب أخرى، فهو مثل جميع المسارح العربية يشكو نقصا في التمويل وغيابا للجمهور.
© Sputnik . Mariam.Gaderaالمخرج أحمد رزاق لسبوتنيك:المسرح الجزائري يعاني نقص الميزانية والجمهور هو الحكم وليس النقاد
المخرج أحمد رزاق لسبوتنيك:المسرح الجزائري يعاني نقص الميزانية والجمهور هو الحكم وليس النقاد - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
المخرج أحمد رزاق لسبوتنيك:المسرح الجزائري يعاني نقص الميزانية والجمهور هو الحكم وليس النقاد
© Sputnik . Mariam.Gadera
وتابع: "لهذا عليه أن يواكب كل ما يحدث في العالم خاصة العالم العربي، ونقله سواء في مسرحيات كوميدية أو تراجيدية".
وأضاف المتحدث أن أساس المسرح هو الجمهور ونحن نتوجه إلى القاعات بما يمليه علينا الواقع لكن بأسلوب جمالي وفني، فالجمهور أهم شيء في العرض المسرحي، حيث تبقى طريقة تقديم العمل على الخشبة تختلف من مخرج إلى آخر.
© Sputnik . Mariam.Gaderaالمخرج أحمد رزاق لسبوتنيك:المسرح الجزائري يعاني نقص الميزانية والجمهور هو الحكم وليس النقاد
المخرج أحمد رزاق لسبوتنيك:المسرح الجزائري يعاني نقص الميزانية والجمهور هو الحكم وليس النقاد - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
المخرج أحمد رزاق لسبوتنيك:المسرح الجزائري يعاني نقص الميزانية والجمهور هو الحكم وليس النقاد
© Sputnik . Mariam.Gadera
وأكد أنه من الطبيعي أن نعمل على خصوصية المجتمع الجزائري وتكون دراسة في النصوص والسينوغرافيا بما يطلبه العرض فحتى المسرحيات العالمية تحابي المجتمعات التي تعيش فيها.
© Sputnik . Mariam.Gaderaالمخرج أحمد رزاق لسبوتنيك:المسرح الجزائري يعاني نقص الميزانية والجمهور هو الحكم وليس النقاد
المخرج أحمد رزاق لسبوتنيك:المسرح الجزائري يعاني نقص الميزانية والجمهور هو الحكم وليس النقاد - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
المخرج أحمد رزاق لسبوتنيك:المسرح الجزائري يعاني نقص الميزانية والجمهور هو الحكم وليس النقاد
© Sputnik . Mariam.Gadera
وعن الحدود التي يفرضها الواقع في الكتابة للمسرح قال أحمد رزاق: "نعم لدي حدود في الكتابة المسرحية، أستقي أعمالي وموضوعاتها من السياق السياسي والاجتماعي الذي أعيش فيه، والمسرح أداة للتعبير عن السياسة وعن كل ما هو حديث الساعة".
© Sputnik . Mariam.Gaderaالمخرج أحمد رزاق لسبوتنيك:المسرح الجزائري يعاني نقص الميزانية والجمهور هو الحكم وليس النقاد
المخرج أحمد رزاق لسبوتنيك:المسرح الجزائري يعاني نقص الميزانية والجمهور هو الحكم وليس النقاد - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
المخرج أحمد رزاق لسبوتنيك:المسرح الجزائري يعاني نقص الميزانية والجمهور هو الحكم وليس النقاد
© Sputnik . Mariam.Gadera
وقال صاحب عرض جنازة أيوب: "لو كتبت عرضا في الزمن الراهن سيكون عنوانه العلاقات الإنسانية التي تعقدت وتشعبت، سأكتب عن الحب والأخلاق والإنسان وعن الحرب وعن كل ما يعيشه الجزائري في هذا الظرف الخاص".
وتلقى أعمال أحمد رزاق إقبالا جماهيريا واسعا حتى من قبل النقاد، وفي هذا السياق قال المتحدث إن أعماله تستفز المتابع وتستفز العقل، والهدف إنتاج أعمال تمتلئ بها القاعات.
© Sputnik . Mariam.Gaderaالمخرج أحمد رزاق لسبوتنيك:المسرح الجزائري يعاني نقص الميزانية والجمهور هو الحكم وليس النقاد
المخرج أحمد رزاق لسبوتنيك:المسرح الجزائري يعاني نقص الميزانية والجمهور هو الحكم وليس النقاد - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
المخرج أحمد رزاق لسبوتنيك:المسرح الجزائري يعاني نقص الميزانية والجمهور هو الحكم وليس النقاد
© Sputnik . Mariam.Gadera
وتابع: "أهم شيء عندي هو الجمهور والكل حر في الانتقاد إذا كان بناءا وليس شخصيا".
وأضاف: "نحترم الكثير من النقاد ممن ينتقدون بطريقة بناءة تضيء مناطق الظل في العرض، لكن بعضهم ينتقدون لتصفية حسابات شخصية، وهذا أقرأه بكل صدر رحب ولا آخذها بعين الاعتبار".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала