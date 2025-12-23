الدورة 18 لمهرجان المسرح المحترف في الجزائر

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:44 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
17:42 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: روسيا جدية في موقفها من تسوية الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: محاربة "داعش" هي وسيلة أما الغاية فهي السيطرة وإعادة التموضع الجيوسياسي
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
10:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
11:30 GMT
29 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:31 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
12:43 GMT
17 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
مسؤول مصري: الحكومة وفت بالتزاماتها لصندوق النقد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خارطة التحالفات في ليبيا.. بين تمديد الدور التركي وتوقيع اتفاق عسكري مع باكستان
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الدورة 18 لمهرجان المسرح المحترف في الجزائر
الدورة 18 لمهرجان المسرح المحترف في الجزائر
الدورة 18 لمهرجان المسرح المحترف في الجزائر

16:54 GMT 23.12.2025
جهيدة رمضاني
انطلقت في الجزائر فعاليات الدورة 18 للمهرجان الوطني للمسرح المحترف، الذي يقام بمسرح الجزائر محي الدين بشطارزي، حتى الأول من يناير 2026.
رفع المهرجان الذي تشارك فيه عروض وطنية لمسارح جهوية، وللجمعيات الهاوية، شعار التكوين في طبعته الحالية.
ويشارك في المهرجان حوالي 600 فنان من ممثلين ومخرجين ومسرحيين، مع عروض داخل المنافسة وخارجها، كونه يقدم جوائز قيمة للمسرحيات الفائزة بأحسن نص وإخراج وتمثيل وسينوغرافيا.
وقال مدير المسرح الوطني ومحافظ المهرجان محمد يحياوي لـ"سبوتنيك": إن "الدورة 18 تتضمن برنامجا مميزا جدا، وترفع تكريما خاصا للفنان القدير عبد الله حملاوي، الذي كون أجيالا وساهم في إثراء الحركة المسرحية وطنيا".
وأكد أن هناك ورشات للتكوين والتأطير، مع عروض جديدة تعرض لأول مرة، مضيفا "هدفنا إعطاء فرصة للشباب ولعل حفل الافتتاح هو دليل فتح المجال للشباب وتكوينهم حيث اعتمدنا عليهم اليوم في تقديم حفل الافتتاح".
وأضاف يحياوي "حوالي أربعين شابا سيقدمون عرض كبير بمناسبة التظاهرة التي تستقطب الفنانين، حيث يمثل المهرجان فضاء تنافسي وعرس مسرحي لحوالي 600 مشترك من ممثلين ومخرجين وكتاب داخل المنافسة وخارجها".
وذكر الفنان حكيم دكار لـ"سبوتنيك"، أن الفن الرابع أداة فعالة لنقل الواقع والمهرجان في طبعته 18، فرصة للتلاقي مع صناع المسرح وكبار المسرحيين، كون الدورة تحمل اسم عميد المسرح الهاوي والمربي عبد الله حملاوي، الذي أعطى الكثير للفن الرابع في ستينيات القرن الماضي".
وقال دكار إنه بالمسرح نسافر عبر التاريخ في أجواء تراثنا وأعماق الشخصيات، لهذا أهمية المسرح كبيرة جدا في طرح القضايا الإنسانية والسياسية لأنه من خلاله نعرَّف الآخر بتاريخنا وهويتنا، ونحميه ونحكي أسماءنا الكبيرة من الاندثار".
فيما أفد المشارك في عرض الافتتاح والممثل لؤي غواضنية لـ"سبوتنيك"، بأن "مشاركتنا مهمة من ناحية التكوين والتأطير الذي يقدمه المسرح حيث فتح لنا الباب واسعا من خلال الورشات التي يقدمها ، خاصة النقد الذي يبني المسرح ويصقل الموهبة، نحن نحاول أن تكون لنا مشاركة مهمة كطلبة داخل وخارج الوطن".
