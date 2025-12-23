الدورة 18 لمهرجان المسرح المحترف في الجزائر
الدورة 18 لمهرجان المسرح المحترف في الجزائر
© Sputnik . Djahida Ramdani
انطلقت في الجزائر فعاليات الدورة 18 للمهرجان الوطني للمسرح المحترف، الذي يقام بمسرح الجزائر محي الدين بشطارزي، حتى الأول من يناير 2026.
رفع المهرجان الذي تشارك فيه عروض وطنية لمسارح جهوية، وللجمعيات الهاوية، شعار التكوين في طبعته الحالية.
الدورة 18 لمهرجان المسرح المحترف في الجزائر
الدورة 18 لمهرجان المسرح المحترف في الجزائر
© Sputnik . Djahida Ramdani
ويشارك في المهرجان حوالي 600 فنان من ممثلين ومخرجين ومسرحيين، مع عروض داخل المنافسة وخارجها، كونه يقدم جوائز قيمة للمسرحيات الفائزة بأحسن نص وإخراج وتمثيل وسينوغرافيا.
الدورة 18 لمهرجان المسرح المحترف في الجزائر
الدورة 18 لمهرجان المسرح المحترف في الجزائر
© Sputnik . Djahida Ramdani
وقال مدير المسرح الوطني ومحافظ المهرجان محمد يحياوي لـ"سبوتنيك": إن "الدورة 18 تتضمن برنامجا مميزا جدا، وترفع تكريما خاصا للفنان القدير عبد الله حملاوي، الذي كون أجيالا وساهم في إثراء الحركة المسرحية وطنيا".
الدورة 18 لمهرجان المسرح المحترف في الجزائر
الدورة 18 لمهرجان المسرح المحترف في الجزائر
© Sputnik . Djahida Ramdani
وأكد أن هناك ورشات للتكوين والتأطير، مع عروض جديدة تعرض لأول مرة، مضيفا "هدفنا إعطاء فرصة للشباب ولعل حفل الافتتاح هو دليل فتح المجال للشباب وتكوينهم حيث اعتمدنا عليهم اليوم في تقديم حفل الافتتاح".
الدورة 18 لمهرجان المسرح المحترف في الجزائر
الدورة 18 لمهرجان المسرح المحترف في الجزائر
© Sputnik . Djahida Ramdani
وأضاف يحياوي "حوالي أربعين شابا سيقدمون عرض كبير بمناسبة التظاهرة التي تستقطب الفنانين، حيث يمثل المهرجان فضاء تنافسي وعرس مسرحي لحوالي 600 مشترك من ممثلين ومخرجين وكتاب داخل المنافسة وخارجها".
الدورة 18 لمهرجان المسرح المحترف في الجزائر
الدورة 18 لمهرجان المسرح المحترف في الجزائر
© Sputnik . Djahida Ramdani
وذكر الفنان حكيم دكار لـ"سبوتنيك"، أن الفن الرابع أداة فعالة لنقل الواقع والمهرجان في طبعته 18، فرصة للتلاقي مع صناع المسرح وكبار المسرحيين، كون الدورة تحمل اسم عميد المسرح الهاوي والمربي عبد الله حملاوي، الذي أعطى الكثير للفن الرابع في ستينيات القرن الماضي".
الدورة 18 لمهرجان المسرح المحترف في الجزائر
الدورة 18 لمهرجان المسرح المحترف في الجزائر
© Sputnik . Djahida Ramdani
وقال دكار إنه بالمسرح نسافر عبر التاريخ في أجواء تراثنا وأعماق الشخصيات، لهذا أهمية المسرح كبيرة جدا في طرح القضايا الإنسانية والسياسية لأنه من خلاله نعرَّف الآخر بتاريخنا وهويتنا، ونحميه ونحكي أسماءنا الكبيرة من الاندثار".
الدورة 18 لمهرجان المسرح المحترف في الجزائر
الدورة 18 لمهرجان المسرح المحترف في الجزائر
© Sputnik . Djahida Ramdani
فيما أفد المشارك في عرض الافتتاح والممثل لؤي غواضنية لـ"سبوتنيك"، بأن "مشاركتنا مهمة من ناحية التكوين والتأطير الذي يقدمه المسرح حيث فتح لنا الباب واسعا من خلال الورشات التي يقدمها ، خاصة النقد الذي يبني المسرح ويصقل الموهبة، نحن نحاول أن تكون لنا مشاركة مهمة كطلبة داخل وخارج الوطن".