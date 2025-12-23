https://sarabic.ae/20251223/الدورة-18-لمهرجان-المسرح-المحترف-في-الجزائر-1108498972.html

الدورة 18 لمهرجان المسرح المحترف في الجزائر

انطلقت في الجزائر فعاليات الدورة 18 للمهرجان الوطني للمسرح المحترف، الذي يقام بمسرح الجزائر محي الدين بشطارزي، حتى الأول من يناير 2026.

رفع المهرجان الذي تشارك فيه عروض وطنية لمسارح جهوية، وللجمعيات الهاوية، شعار التكوين في طبعته الحالية.ويشارك في المهرجان حوالي 600 فنان من ممثلين ومخرجين ومسرحيين، مع عروض داخل المنافسة وخارجها، كونه يقدم جوائز قيمة للمسرحيات الفائزة بأحسن نص وإخراج وتمثيل وسينوغرافيا.وقال مدير المسرح الوطني ومحافظ المهرجان محمد يحياوي لـ"سبوتنيك": إن "الدورة 18 تتضمن برنامجا مميزا جدا، وترفع تكريما خاصا للفنان القدير عبد الله حملاوي، الذي كون أجيالا وساهم في إثراء الحركة المسرحية وطنيا".وأكد أن هناك ورشات للتكوين والتأطير، مع عروض جديدة تعرض لأول مرة، مضيفا "هدفنا إعطاء فرصة للشباب ولعل حفل الافتتاح هو دليل فتح المجال للشباب وتكوينهم حيث اعتمدنا عليهم اليوم في تقديم حفل الافتتاح".وأضاف يحياوي "حوالي أربعين شابا سيقدمون عرض كبير بمناسبة التظاهرة التي تستقطب الفنانين، حيث يمثل المهرجان فضاء تنافسي وعرس مسرحي لحوالي 600 مشترك من ممثلين ومخرجين وكتاب داخل المنافسة وخارجها".وذكر الفنان حكيم دكار لـ"سبوتنيك"، أن الفن الرابع أداة فعالة لنقل الواقع والمهرجان في طبعته 18، فرصة للتلاقي مع صناع المسرح وكبار المسرحيين، كون الدورة تحمل اسم عميد المسرح الهاوي والمربي عبد الله حملاوي، الذي أعطى الكثير للفن الرابع في ستينيات القرن الماضي".وقال دكار إنه بالمسرح نسافر عبر التاريخ في أجواء تراثنا وأعماق الشخصيات، لهذا أهمية المسرح كبيرة جدا في طرح القضايا الإنسانية والسياسية لأنه من خلاله نعرَّف الآخر بتاريخنا وهويتنا، ونحميه ونحكي أسماءنا الكبيرة من الاندثار".فيما أفد المشارك في عرض الافتتاح والممثل لؤي غواضنية لـ"سبوتنيك"، بأن "مشاركتنا مهمة من ناحية التكوين والتأطير الذي يقدمه المسرح حيث فتح لنا الباب واسعا من خلال الورشات التي يقدمها ، خاصة النقد الذي يبني المسرح ويصقل الموهبة، نحن نحاول أن تكون لنا مشاركة مهمة كطلبة داخل وخارج الوطن".

