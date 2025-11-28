https://sarabic.ae/20251128/الدراما-الروسية-في-ضيافة-المسرح-الجزائري-تناغم-ثقافي-يعكس-عمق-العلاقات-بين-البلدين-1107597516.html

الدراما الروسية في ضيافة المسرح الجزائري... تناغم ثقافي يعكس عمق العلاقات بين البلدين

الدراما الروسية في ضيافة المسرح الجزائري... تناغم ثقافي يعكس عمق العلاقات بين البلدين

سبوتنيك عربي

احتضن المسرح الوطني الجزائري، اليوم الجمعة، عرضًا مسرحيًا روسيًا تحت عنوان "عند الفجر"، قدمته فرقة مسرحية روسية من سان بطرسبورغ، ولاقت تفاعلًا واسعًا من... 28.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-28T15:27+0000

2025-11-28T15:27+0000

2025-11-28T15:27+0000

الجزائر

روسيا

مسرح

دراما

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1c/1107596767_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_26f48d8c1be02913e76f019c60bd08ac.jpg

وقدمت مسرحية "عند الفجر"، الدراما بشكل مختلف. دراما الشهرة بين الواقع والوهم، حيث تروي من خلال أحداثها قصة بطلة عاشت حياة الأضواء لكنها خسرت حياتها قي الواقع، ولم تلتقٍ بأهلها إلا بعد أن كبرت وانفض البشر من حولها، وواجهت الواقع المر.وأكد أن "الثقافة هي السبيل الوحيد للتعريف بعمق العلاقات بين الشعوب والأمم، خاصة بين بلدين حليفين منذ عهد الإتحاد السوفيتي، وحتى اليوم بين الجزائر وروسيا الاتحادية"، مشددًا على "ضرورة أن تعرض المسرحيات الجزائرية أيضا في روسيا، لتعزيز العلاقات أكثر بين البلدين".وحظي العرض المسرحي الروسي بحضور لافت، من الجزائريين وأبناء من الجالية الروسية، ومنهم مارينا ماشا، الروسية التي تقيم الجزائر منذ عشر سنوات، إذ قالت في تصريح مقتضب لوكالة "سبوتنيك": "سعيدة جدا بحضور هذه المسرحية التي استمتعت بها كثيرً، إلى جانب عدد كبير من الحضور الذي أبدى إعجابه وتفاعله مع العرض".وتعيش العلاقات الجزائرية الروسية نموًا متسارعًا في الفترة الأخيرة على المستويات كافة، بعد زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى روسيا، حيث تم التوقيع على اتفاقيات تعزيز الشراكة والتعاون في شتى المجالات، وكانت الثقافة جزء مهمًا منها.

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

الجزائر, روسيا, مسرح, دراما, تقارير سبوتنيك, حصري