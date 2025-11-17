https://sarabic.ae/20251117/افتتاح-مركز-لتعليم-اللغة-الروسية-في-جامعة-وهران-غربي-الجزائر-1107200733.html
افتتاح مركز لتعليم اللغة الروسية في جامعة وهران غربي الجزائر
افتتحت جامعة "وهران 2" غربي الجزائر، اليوم الإثنين، مركزا لتعليم اللغة الروسية في المكتبة الجامعية المركزية وذلك في إطار التعاون الأكاديمي والثقافي بين الجزائر
وجرت مراسم التدشين بحضور رئيس جامعة "وهران 2 "الأستاذ أحمد شعلال إلى جانب وفد من روسيا الاتحادية يضم كاتب الدولة، نائب وزير التربية أندريه كورنييف، ورئيسة جامعة نابريجني تشيلني، ألفينور قالياكبيروفا.وأضاف: "بهذه المناسبة تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين جامعة وهران 2 وجامعة نابريجني تشيلني، تتضمن تكفل وزارة التعليم العالي الروسية بعملية استقدام أساتذة من روسيا للتدريس بهذا المركز الجديد".بدوره، قال كاتب الدولة نائب وزير التربية في روسيا، أندريه كورنييف: "إن هذا المركز يمثل لبنة جديدة في مسار تعزيز التعاون العلمي والثقافي بين البلدين، ويوفر فضاء بيداغوجيا حديثا لتعلم اللغة الروسية، فضلا عن دوره في تشجيع تنقل الطلبة والأساتذة".وأشار كورنييف إلى أن "جامعة وهران 2 استقبلت، أمس الأحد، دفعة جديدة من الطلبة الروس لمتابعة دراستهم في اللغتين الفرنسية والإنجليزية".وأضافت أنه "أصبح الآن بإمكان الطلاب من المغرب تعلم اللغة الروسية في الدار البيضاء، حضوريا أو عبر الإنترنت، بالإضافة إلى دراسة برنامج السنة التحضيرية. وبعد ذلك يمكنهم الانضمام إلى الجامعات الروسية ومواصلة تعليمهم في روسيا".
افتتحت جامعة "وهران 2" غربي الجزائر، اليوم الإثنين، مركزا لتعليم اللغة الروسية في المكتبة الجامعية المركزية وذلك في إطار التعاون الأكاديمي والثقافي بين الجزائر وروسيا.
وجرت مراسم التدشين بحضور رئيس جامعة "وهران 2 "الأستاذ أحمد شعلال إلى جانب وفد من روسيا الاتحادية يضم كاتب الدولة، نائب وزير التربية أندريه كورنييف، ورئيسة جامعة نابريجني تشيلني، ألفينور قالياكبيروفا.
وفي هذا السياق، أكد رئيس جامعة "وهران 2" أحمد شعلال، أن "مركز تعليم اللغة الروسية يمثل فضاء جديدا موجها لتدريس اللغة الروسية وتوسيع التبادلات الأكاديمية، ودعم مسارات التعاون مع مختلف مؤسسات التعليم العالي الروسية"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.
وأضاف: "بهذه المناسبة تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين جامعة وهران 2 وجامعة نابريجني تشيلني، تتضمن تكفل وزارة التعليم العالي الروسية بعملية استقدام أساتذة من روسيا للتدريس بهذا المركز الجديد".
من جهتها، أكدت رئيسة جامعة نابريجني تشيلني أن "المركز مفتوح مجانا أمام جميع الراغبين في تعلم اللغة الروسية من الطلبة وغيرهم"، مشيرة إلى أنه "يعد رابع مركز من نوعه في الجزائر بعد مراكز الجزائر العاصمة والوادي وبسكرة".
بدوره، قال كاتب الدولة نائب وزير التربية في روسيا، أندريه كورنييف: "إن هذا المركز يمثل لبنة جديدة في مسار تعزيز التعاون العلمي
والثقافي بين البلدين، ويوفر فضاء بيداغوجيا حديثا لتعلم اللغة الروسية، فضلا عن دوره في تشجيع تنقل الطلبة والأساتذة".
وأشار كورنييف إلى أن "جامعة وهران 2 استقبلت، أمس الأحد، دفعة جديدة من الطلبة الروس
لمتابعة دراستهم في اللغتين الفرنسية والإنجليزية".
وفي السياق ذاته، أعلنت السفارة الروسية في المغرب في 8 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أنه جرى افتتاح مركز اللغة الروسية "بوليتخ غلوبال" في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، وذلك بالشراكة مع جامعة سانت بطرسبورغ المتعددة التقنيات.
وأضافت أنه "أصبح الآن بإمكان الطلاب من المغرب تعلم اللغة الروسية في الدار البيضاء، حضوريا أو عبر الإنترنت، بالإضافة إلى دراسة برنامج السنة التحضيرية. وبعد ذلك يمكنهم الانضمام إلى الجامعات الروسية ومواصلة تعليمهم في روسيا".