https://sarabic.ae/20251231/دراسة-حول-تحسين-فرص-نجاح-قرارات-العام-الجديد-1108779063.html

دراسة حول تحسين فرص نجاح قرارات العام الجديد

دراسة حول تحسين فرص نجاح قرارات العام الجديد

سبوتنيك عربي

في كل عام، يضع ملايين الأشخاص قرارات لتحسين نظامهم الغذائي، وممارسة الرياضة أكثر، وتوفير المال، أو تقليل وقت استخدام الشاشات، وغالبا ما يكون ذلك بحماس كبير... 31.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-31T18:47+0000

2025-12-31T18:47+0000

2025-12-31T19:07+0000

مجتمع

علوم

تمويل وادارة

العام

أخبار رأس السنة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1f/1108779363_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_f1c344a4bcefdab905a922db258b97d5.jpg

تُشير الدراسات التي ترصد نجاح هذه القرارات إلى أنه بعد أسبوع واحد، يبقى حوالي 75% ملتزمين بها؛ وبحلول نهاية يناير، تنخفض هذه النسبة إلى حوالي 64%؛ وبعد ستة أشهر، لا يُحافظ على هدف سوى نصف من بدأوا. وتشمل القرارات الأكثر شيوعا الصحة البدنية (حوالي 33%)، وإنقاص الوزن (20%)، وتحسين العادات الغذائية (13%)، تليها النمو الشخصي والصحة النفسية.لا يُعد هذا المعدل المرتفع للفشل دليلا على ضعفٍ شخصي، بل هو انعكاس لصعوبة تغيير العادات على المدى الطويل، خاصة عندما تكون الأهداف فضفاضة للغاية أو غير مدعومة بتخطيط واقعي. ومن العوامل الرئيسية الأخرى عدم التوافق بين الطموح والموارد المتاحة، فمعظم الأهداف المهمة، مثل تحسين اللياقة البدنية، أو إنقاص الوزن، أو تحسين النظام الغذائي، تتطلب الوقت والمال. على سبيل المثال، تتطلب زيارات منتظمة للنادي الرياضي أو شراء طعام صحي استثمارا ماليا، بينما تتطلب التمارين الرياضية وإعداد الوجبات وقتا مخصصا ضمن جدول أعمال مزدحم.وعندما يفشل الناس في تحقيق أهدافهم، فإن الطريقة التي يفسرون بها هذا الفشل لها أهمية بالغة، فالطريقة التي يتحدث بها الشخص عن فشله في تحقيق هدفه تُؤثر بشكل كبير على نظرة الآخرين " ونظرته هو نفسه" إلى قدرته على المحاولة مرة أخرى.تشمل الاستراتيجيات العملية تحديد أوقات مُعينة للتمارين الرياضية، وتخصيص وقت لإعداد الوجبات، أو ضبط تذكيرات في التقويم للعادات الصحية. يُساعد هذا التخطيط الفعال على الشعور بمزيد من التحكم في جدول الأعمال، ومزيد من الثقة في القدرة على النجاح في المرة القادمة.إن إيجاد المتعة في العملية أمر بالغ الأهمية للنجاح على المدى الطويل. بالنسبة لمن يسعى لتحسين لياقته البدنية، قد يعني هذا اختيار أنشطة يستمتع بها حقًا، مثل الرقص أو المشي لمسافات طويلة أو الرياضات الجماعية، بدلا من إجبار نفسه على تمارين لا يحبها.

https://sarabic.ae/20251113/دراسة-توضح-تأثير-الإدراك-على-الشعور-بضيق-الوقت-1107087059.html

https://sarabic.ae/20251225/دراسة-تكشف-عقلية-علماء-النفس-للحفاظ-على-الإيجابية-1108576458.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, تمويل وادارة, العام, أخبار رأس السنة