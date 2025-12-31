دراسة حول تحسين فرص نجاح قرارات العام الجديد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
129 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
17:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبير: وجود قوات الأمم المتحدة في مرتفعات الجولان يثير تساؤلات حول جدوى دورها الفاصل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:03 GMT
14 د
On air
11:03 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
11:18 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
12:30 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني سابق: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال يؤكد سعيها للسيطرة على "باب المندب"
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251231/دراسة-حول-تحسين-فرص-نجاح-قرارات-العام-الجديد-1108779063.html
دراسة حول تحسين فرص نجاح قرارات العام الجديد
دراسة حول تحسين فرص نجاح قرارات العام الجديد
سبوتنيك عربي
في كل عام، يضع ملايين الأشخاص قرارات لتحسين نظامهم الغذائي، وممارسة الرياضة أكثر، وتوفير المال، أو تقليل وقت استخدام الشاشات، وغالبا ما يكون ذلك بحماس كبير... 31.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-31T18:47+0000
2025-12-31T19:07+0000
مجتمع
علوم
تمويل وادارة
العام
أخبار رأس السنة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1f/1108779363_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_f1c344a4bcefdab905a922db258b97d5.jpg
تُشير الدراسات التي ترصد نجاح هذه القرارات إلى أنه بعد أسبوع واحد، يبقى حوالي 75% ملتزمين بها؛ وبحلول نهاية يناير، تنخفض هذه النسبة إلى حوالي 64%؛ وبعد ستة أشهر، لا يُحافظ على هدف سوى نصف من بدأوا. وتشمل القرارات الأكثر شيوعا الصحة البدنية (حوالي 33%)، وإنقاص الوزن (20%)، وتحسين العادات الغذائية (13%)، تليها النمو الشخصي والصحة النفسية.لا يُعد هذا المعدل المرتفع للفشل دليلا على ضعفٍ شخصي، بل هو انعكاس لصعوبة تغيير العادات على المدى الطويل، خاصة عندما تكون الأهداف فضفاضة للغاية أو غير مدعومة بتخطيط واقعي. ومن العوامل الرئيسية الأخرى عدم التوافق بين الطموح والموارد المتاحة، فمعظم الأهداف المهمة، مثل تحسين اللياقة البدنية، أو إنقاص الوزن، أو تحسين النظام الغذائي، تتطلب الوقت والمال. على سبيل المثال، تتطلب زيارات منتظمة للنادي الرياضي أو شراء طعام صحي استثمارا ماليا، بينما تتطلب التمارين الرياضية وإعداد الوجبات وقتا مخصصا ضمن جدول أعمال مزدحم.وعندما يفشل الناس في تحقيق أهدافهم، فإن الطريقة التي يفسرون بها هذا الفشل لها أهمية بالغة، فالطريقة التي يتحدث بها الشخص عن فشله في تحقيق هدفه تُؤثر بشكل كبير على نظرة الآخرين " ونظرته هو نفسه" إلى قدرته على المحاولة مرة أخرى.تشمل الاستراتيجيات العملية تحديد أوقات مُعينة للتمارين الرياضية، وتخصيص وقت لإعداد الوجبات، أو ضبط تذكيرات في التقويم للعادات الصحية. يُساعد هذا التخطيط الفعال على الشعور بمزيد من التحكم في جدول الأعمال، ومزيد من الثقة في القدرة على النجاح في المرة القادمة.إن إيجاد المتعة في العملية أمر بالغ الأهمية للنجاح على المدى الطويل. بالنسبة لمن يسعى لتحسين لياقته البدنية، قد يعني هذا اختيار أنشطة يستمتع بها حقًا، مثل الرقص أو المشي لمسافات طويلة أو الرياضات الجماعية، بدلا من إجبار نفسه على تمارين لا يحبها.
https://sarabic.ae/20251113/دراسة-توضح-تأثير-الإدراك-على-الشعور-بضيق-الوقت-1107087059.html
https://sarabic.ae/20251225/دراسة-تكشف-عقلية-علماء-النفس-للحفاظ-على-الإيجابية-1108576458.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1f/1108779363_109:0:933:618_1920x0_80_0_0_305a3e54cec2d76cb47ade44380512d5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, تمويل وادارة, العام, أخبار رأس السنة
علوم, تمويل وادارة, العام, أخبار رأس السنة

دراسة حول تحسين فرص نجاح قرارات العام الجديد

18:47 GMT 31.12.2025 (تم التحديث: 19:07 GMT 31.12.2025)
© Getty Images / Anadolu / Contributorدراسة حول تحسين فرص نجاح قرارات العام الجديد
دراسة حول تحسين فرص نجاح قرارات العام الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
تابعنا عبر
في كل عام، يضع ملايين الأشخاص قرارات لتحسين نظامهم الغذائي، وممارسة الرياضة أكثر، وتوفير المال، أو تقليل وقت استخدام الشاشات، وغالبا ما يكون ذلك بحماس كبير ليلة رأس السنة. مع ذلك، تظهر الإحصائيات صورةً غير مشجعة، إذ يتخلى حوالي 80% ممن يضعون قرارات بشأن أهدافهم بحلول منتصف فبراير، ولا ينجح سوى 8-10% منهم على مدار العام.
تُشير الدراسات التي ترصد نجاح هذه القرارات إلى أنه بعد أسبوع واحد، يبقى حوالي 75% ملتزمين بها؛ وبحلول نهاية يناير، تنخفض هذه النسبة إلى حوالي 64%؛ وبعد ستة أشهر، لا يُحافظ على هدف سوى نصف من بدأوا. وتشمل القرارات الأكثر شيوعا الصحة البدنية (حوالي 33%)، وإنقاص الوزن (20%)، وتحسين العادات الغذائية (13%)، تليها النمو الشخصي والصحة النفسية.
لا يُعد هذا المعدل المرتفع للفشل دليلا على ضعفٍ شخصي، بل هو انعكاس لصعوبة تغيير العادات على المدى الطويل، خاصة عندما تكون الأهداف فضفاضة للغاية أو غير مدعومة بتخطيط واقعي.

أحد الأسباب الرئيسية لفشل القرارات هو أنها غالبا ما تكون غامضة للغاية. عبارات مثل "ممارسة المزيد من التمارين" أو "تناول طعام صحي" تفتقر إلى خطوات واضحة وقابلة للقياس، ما يصعب تتبع التقدم والحفاظ على الحافز.

الاحساس بالوقت - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2025
مجتمع
دراسة توضح تأثير الإدراك على الشعور بضيق الوقت
13 نوفمبر, 17:00 GMT
ومن العوامل الرئيسية الأخرى عدم التوافق بين الطموح والموارد المتاحة، فمعظم الأهداف المهمة، مثل تحسين اللياقة البدنية، أو إنقاص الوزن، أو تحسين النظام الغذائي، تتطلب الوقت والمال. على سبيل المثال، تتطلب زيارات منتظمة للنادي الرياضي أو شراء طعام صحي استثمارا ماليا، بينما تتطلب التمارين الرياضية وإعداد الوجبات وقتا مخصصا ضمن جدول أعمال مزدحم.
وعندما يفشل الناس في تحقيق أهدافهم، فإن الطريقة التي يفسرون بها هذا الفشل لها أهمية بالغة، فالطريقة التي يتحدث بها الشخص عن فشله في تحقيق هدفه تُؤثر بشكل كبير على نظرة الآخرين " ونظرته هو نفسه" إلى قدرته على المحاولة مرة أخرى.

تُشير الأبحاث في مجال السعي لتحقيق الأهداف إلى أن اللغة المستخدمة لوصف الوقت لها تأثير نفسي قوي، فقول "لم يكن لدي وقت" يُصور الوقت على أنه شيء ثابت وخارج عن سيطرة الشخص، ما قد يجعله يشعر بأنه ضحية لجدوله الزمني، على النقيض، فإن قول "لم أجد وقتا" يوحي بأن الوقت مورد يُمكن إدارته وتحديد أولوياته بفعالية. هذا التغيير الطفيف في الصياغة يُعزز الشعور بالقدرة على التحكم: فإذا لم يُخصص وقتٌ من قبل، يُمكن تخصيصه في المستقبل باختيار إعطاء الأولوية للهدف.

دراسة تكشف عقلية علماء النفس للحفاظ على الإيجابية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2025
مجتمع
دراسة تكشف عقلية علماء النفس للحفاظ على الإيجابية
25 ديسمبر, 19:20 GMT
تشمل الاستراتيجيات العملية تحديد أوقات مُعينة للتمارين الرياضية، وتخصيص وقت لإعداد الوجبات، أو ضبط تذكيرات في التقويم للعادات الصحية. يُساعد هذا التخطيط الفعال على الشعور بمزيد من التحكم في جدول الأعمال، ومزيد من الثقة في القدرة على النجاح في المرة القادمة.

سبب آخر لعدم تحقيق العديد من القرارات، هو التعامل معها كمهام مثالية بحتة، تتطلب التضحية بالنفس، دون إيلاء الاهتمام الكافي للاستمتاع بها. إذا كان الهدف يبدو وكأنه عبء. على سبيل المثال، الخوف من الذهاب إلى النادي الرياضي أو إجبار النفس على تناول الأطعمة "الصحية" فقط، يصبح من الصعب جدًا الالتزام به على المدى الطويل.

إن إيجاد المتعة في العملية أمر بالغ الأهمية للنجاح على المدى الطويل. بالنسبة لمن يسعى لتحسين لياقته البدنية، قد يعني هذا اختيار أنشطة يستمتع بها حقًا، مثل الرقص أو المشي لمسافات طويلة أو الرياضات الجماعية، بدلا من إجبار نفسه على تمارين لا يحبها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала