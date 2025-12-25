عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
دراسة تكشف عقلية علماء النفس للحفاظ على الإيجابية

19:20 GMT 25.12.2025
© Getty Images / NurPhoto / Contributorدراسة تكشف عقلية علماء النفس للحفاظ على الإيجابية
دراسة تكشف عقلية علماء النفس للحفاظ على الإيجابية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2025
© Getty Images / NurPhoto / Contributor
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة كيف يحافظ كبار خبراء علم النفس الإيجابي على صحتهم النفسية دون اتباع روتين صارم أو السعي الدائم وراء السعادة، فالأمر كله يكمن في عقلية مرنة ومُفعمة بالأمل، يدمجون الفرح في حياتهم اليومية بشكل طبيعي، ويتقبلون الأيام الصعبة بينما يركزون على ما يهمهم حقا.
يُشكل علم النفس الإيجابي أساسا للعديد من برامج الصحة النفسية حول العالم، حيث يحث على ممارسات مُتعمدة مثل كتابة مذكرات الامتنان اليومية أو القيام بأعمال لطيفة أسبوعيا لتعزيز الصحة النفسية.
لكن الدراسة أظهرت أن الخبراء لا يستخدمون مفهوم الرفاهية بالطريقة التي تُدرّسها العديد من برامج علم النفس الإيجابي. فبدلًا من اتباع جدول زمني للأنشطة، تنبع رفاهيتهم من امتلاك عقلية مرنة وموجهة نحو الرفاهية، والتي أطلقنا عليها اسم "عقلية الرفاهية الميليوتروبية"، وفق ماورد في صحيفة "ساينس أليرت".

يُشتق هذا المصطلح من الكلمة اللاتينية "melior" (أفضل) والكلمة اليونانية "tropism" (التحرك نحو). إنه يتعلق بالتحرك نحو ما يجعل الحياة جديرة بالعيش، هذا النمط من التفكير يعني أن الخبراء لم يتعاملوا مع الرفاهية كمجموعة من المهام التي يجب عليهم إنجازها، بل كجزء لا يتجزأ من الحياة اليومية.

السعادة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
مجتمع
5 عادات لتدريب عقلك على السعادة... اكتشفها الآن
7 مايو, 15:26 GMT
كما يعني أيضا أن أيا من الخبراء لم يسعَ بشكل دائم وراء السعادة أو الإيجابية، فعندما يمرّون بيوم عصيب، يتقبّلون الأمر ببساطة، مدركين أن الحياة قد تأتي مصحوبة بالصعوبات أحيانًا.
لم يُجرِ المشاركون في الدراسة تغييرات جذرية ومقصودة في حياتهم كتلك التي يُوصون بها المرضى لتحسين صحتهم النفسية. بل كانوا يمارسون بانتظام أنشطة يومية تُضفي على حياتهم معنى أعمق، كقراءة كتاب يوميا، أو التطوع في جمعية خيرية محلية، أو طهي وجبة مفضلة، أو حتى ممارسة اليوغا.

مع أن هذه الأنشطة قد يوصى بها ضمن برامج علم النفس الإيجابي، إلا أن ما يميز هذه الدراسة هو أن المشاركين مارسوها لأنها جزء من هويتهم أو لأنها تُساعدهم على الشعور بالتوازن، لا لمجرد اتباع نصيحة طبية. كما كانوا مُدركين تمامًا لحالة أجسادهم، يولونها نفس القدر من الاهتمام الذي يُولونه لعقولهم، من خلال إعطاء الأولوية للنوم، وتناول الطعام الصحي، وممارسة الرياضة بانتظام.

يؤدي راقصو التانغو عرضًا للبابا فرانسيس خارج عيادة أغوستينو جيميلي في روما، الأحد 16 مارس/آذار 2025، حيث يتلقى العلاج من الالتهاب الرئوي الثنائي منذ 14 فبراير/شباط. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
مجتمع
دراسة: الرقص والموسيقى يجعلان دماغك أصغر سنا
29 أكتوبر, 13:46 GMT
ولأنهم كانوا على دراية تامة بتأثير بيئتهم المادية والاجتماعية عليهم، لم يترددوا في اتخاذ خطوات استباقية لحماية صحتهم النفسية. على سبيل المثال، إذا كان عملهم يُسبب لهم التعاسة، أو إذا كان أحد معارفهم يُرهقهم باستمرار، لم يترددوا في البحث عن بدائل أو تقليل التواصل، إضافة إلى ذلك، كانوا منفتحين على الفرص التي تُتيح لهم الاستمتاع بالحياة.
نادرا ما يعتمد خبراء الصحة النفسية على تغييرات جذرية في الحياة أو برامج الصحة النفسية. بدلا من ذلك، يُنمّون بهدوء طريقة تفكير تُساعدهم على توجيه أنفسهم نحو ما يهم حقًا. لا يتعلق الأمر بالسعي وراء السعادة أو إجبار أنفسنا على التفكير بإيجابية في يوم عصيب، بل يتعلق بالتوجه بلطف نحو الأمور التي تجعل الحياة أكثر قيمة، بطرق تتناسب مع شخصيتك، وهذا التحول في التفكير أمرٌ في متناول الجميع.
دراسة: العلاقات العاطفية ترفع مستوى الرضا عن الحياة
