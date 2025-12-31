رئيس حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة لـ"سبوتنيك": أمام "الدعم السريع" خياران لا ثالث لهما

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
129 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
17:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبير: وجود قوات الأمم المتحدة في مرتفعات الجولان يثير تساؤلات حول جدوى دورها الفاصل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:03 GMT
14 د
On air
11:03 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
11:18 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
12:30 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني سابق: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال يؤكد سعيها للسيطرة على "باب المندب"
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251231/رئيس-حركة-العدل-والمساواة-السودانية-الجديدة-لـسبوتنيك-أمام-الدعم-السريع-خياران-لا-ثالث-لهما-1108778819.html
رئيس حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة لـ"سبوتنيك": أمام "الدعم السريع" خياران لا ثالث لهما
رئيس حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة لـ"سبوتنيك": أمام "الدعم السريع" خياران لا ثالث لهما
سبوتنيك عربي
قال رئيس حركة العدل والمساواة الجديدة في السودان، الفريق منصور أرباب، إن الرئيس البرهان رسم خارطة طريق للانتصار في هذه الحرب المفروضة على الشعب السوداني،... 31.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-31T18:29+0000
2025-12-31T18:29+0000
العالم العربي
حصري
أخبار السودان اليوم
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0b/1106988814_0:225:1024:801_1920x0_80_0_0_1cf6e90e5143a7053cc07bcd5603c18c.jpg
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أنه "لا توجد أي مساحة في مخيلة الشعب السوداني بأن يكون الدعم السريع جزء من أي مشهد سياسي، مشيرا إلى أن الدعم السريع أمامه طريقان لا ثالث لهما إما الاستسلام أو الفناء".وتابع أرباب، أن "الأمور الآن باتت أكثر وضوحا، ونحن نرى كل يوم يلتف الشعب السوداني حول قواته المسلحة أملا في تحقيق نصر كاسح و نهائي على الدعم السريع".وأوضح أرباب، أن المبادرة المطروحة الآن، هي أن يستسلم الدعم السريع، و هذا أيضا يتماشى مع خارطة الطريق التي رسمها البرهان ووقع عليها الشعب السوداني.ولفت أرباب، إلى أن السودان تجاوز ما يسمى بالرباعية، والقيادة السودانية تتعاطى الشأن السوداني مع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية كل على حدا، بالإضافة إلى تركيا ودول أخرى مهمة.أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، السبت الماضي، رفض الحكومة السودانية القاطع لأي هدنة أو وقف لإطلاق النار، "طالما بقيت قوات الدعم السريع موجودة في شبر واحد من السودان"، على حد تعبيره.وقال البرهان، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عربية: "لن نقبل بهدنة ولا وقف لإطلاق النار، ما دامت المليشيا (قوات الدعم السريع) موجودة في شبر واحد من السودان"، على حد قوله.كما شدد البرهان على أن "خارطة الطريق"، التي قدمها في الآونة الأخيرة رئيس الوزراء كامل إدريس إلى الأمم المتحدة، تمثّل "مبادرة الدولة السودانية الرسمية"، وأنه "تم الاتفاق عليها" من قبل الجهات المعنية في الحكومة، على حد قوله.وخاطب رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، الاثنين الماضي، جلسة مجلس الأمن الدولي في نيويورك، ليطرح "مبادرة حكومة السودان للسلام"، في إطار جهود إنهاء الصراع المستمر في البلاد.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي
https://sarabic.ae/20251227/البرهان-لا-هدنة-ما-دامت-قوات-الدعم-السريع-على-شبر-واحد-من-أرض-السودان--1108649897.html
https://sarabic.ae/20251229/منسقة-الأمم-المتحدة-في-السودان-الفاشر-مسرح-جريمة-والمدينة-أصبحت-مهجورة-إلى-حد-كبير-1108704060.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0b/1106988814_0:129:1024:897_1920x0_80_0_0_ad2daa8eb6a12fdb2920b953830676e1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, حصري, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني
العالم العربي, حصري, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني

رئيس حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة لـ"سبوتنيك": أمام "الدعم السريع" خياران لا ثالث لهما

18:29 GMT 31.12.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالفريق منصور أرباب رئيس حركة العدل والمساواة الجديدة
الفريق منصور أرباب رئيس حركة العدل والمساواة الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
قال رئيس حركة العدل والمساواة الجديدة في السودان، الفريق منصور أرباب، إن الرئيس البرهان رسم خارطة طريق للانتصار في هذه الحرب المفروضة على الشعب السوداني، والشعب يؤيد خارطة الطريق التي رسمها رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أنه "لا توجد أي مساحة في مخيلة الشعب السوداني بأن يكون الدعم السريع جزء من أي مشهد سياسي، مشيرا إلى أن الدعم السريع أمامه طريقان لا ثالث لهما إما الاستسلام أو الفناء".
وتابع أرباب، أن "الأمور الآن باتت أكثر وضوحا، ونحن نرى كل يوم يلتف الشعب السوداني حول قواته المسلحة أملا في تحقيق نصر كاسح و نهائي على الدعم السريع".
وأوضح أرباب، أن المبادرة المطروحة الآن، هي أن يستسلم الدعم السريع، و هذا أيضا يتماشى مع خارطة الطريق التي رسمها البرهان ووقع عليها الشعب السوداني.
ولفت أرباب، إلى أن السودان تجاوز ما يسمى بالرباعية، والقيادة السودانية تتعاطى الشأن السوداني مع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية كل على حدا، بالإضافة إلى تركيا ودول أخرى مهمة.
رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
البرهان: لا هدنة ما دامت قوات الدعم السريع على شبر واحد من أرض السودان
27 ديسمبر, 21:44 GMT
أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، السبت الماضي، رفض الحكومة السودانية القاطع لأي هدنة أو وقف لإطلاق النار، "طالما بقيت قوات الدعم السريع موجودة في شبر واحد من السودان"، على حد تعبيره.
وقال البرهان، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عربية: "لن نقبل بهدنة ولا وقف لإطلاق النار، ما دامت المليشيا (قوات الدعم السريع) موجودة في شبر واحد من السودان"، على حد قوله.
كما شدد البرهان على أن "خارطة الطريق"، التي قدمها في الآونة الأخيرة رئيس الوزراء كامل إدريس إلى الأمم المتحدة، تمثّل "مبادرة الدولة السودانية الرسمية"، وأنه "تم الاتفاق عليها" من قبل الجهات المعنية في الحكومة، على حد قوله.
وخاطب رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، الاثنين الماضي، جلسة مجلس الأمن الدولي في نيويورك، ليطرح "مبادرة حكومة السودان للسلام"، في إطار جهود إنهاء الصراع المستمر في البلاد.
نساء سودانيات نازحات من الفاشر، عاصمة شمال دارفور، ومناطق أخرى متأثرة بالصراع، يسيرن في مخيم العفاد الذي تم إنشاؤه حديثا في الدبة، ولاية شمال السودان، 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
منسقة الأمم المتحدة في السودان: الفاشر "مسرح جريمة".. والمدينة أصبحت مهجورة إلى حد كبير
29 ديسمبر, 18:41 GMT
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала