إعلام: رئيس "أرض الصومال" يخطط لزيارة رسمية إلى إسرائيل قريبا

إعلام: رئيس "أرض الصومال" يخطط لزيارة رسمية إلى إسرائيل قريبا

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس إقليم "أرض الصومال" الانفصالي عبد الرحمن عرو، يعتزم زيارة إسرائيل، الشهر الجاري، والانضمام رسميا إلى "اتفاقات أبراهام"،... 01.01.2026

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، أن عبد الرحمن محمد عبد الله، "يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى إسرائيل في المستقبل القريب".ونقلت الهيئة عن مصادر في إقليم "أرض الصومال"، أن "الرئيس عبد الرحمن محمد عبد الله، يعتزم خلال زيارته لإسرائيل، الانضمام رسميا إلى "اتفاقات أبراهام".يشار إلى أن "اتفاقات أبراهام" هي اتفاقيات لتطبيع العلاقات بين إسرائيل و4 دول عربية، وهي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، وُقّعت عام 2020، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن يوم الجمعة الماضية، اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال دولة مستقلة وذات سيادة"، حيث وقّع نتنياهو، ووزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، وزعيم جمهورية "أرض الصومال"، المعلنة من جانب واحد، عبد الرحمن محمد عبد الله، إعلانًا مشتركًا بهذا الشأن.ومن جانبه، أعلن رئيس "أرض الصومال" أنه "وبعد أكثر من 3 عقود من الحكم الذاتي، حصل الإقليم على أول اعتراف رسمي كدولة مستقلة".يُذكر أن الصومال فقد فعليًا وحدته كدولة مركزية عام 1991، عقب سقوط حكومة سياد بري. وتسيطر الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليًا على العاصمة مقديشو وبعض المناطق الأخرى، فيما تعمل إدارة إقليم "أرض الصومال"، في الشمال منذ عام 1991 بشكل مستقل، دون أن تحظى باعتراف دولي كدولة منفصلة.

