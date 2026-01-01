إعلام: رئيس "أرض الصومال" يخطط لزيارة رسمية إلى إسرائيل قريبا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:03 GMT
14 د
On air
11:03 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
11:18 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
12:30 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني سابق: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال يؤكد سعيها للسيطرة على "باب المندب"
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:17 GMT
15 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
مصر تدعو دول أفريقيا لرفض اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
13:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:41 GMT
18 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260101/إعلام-رئيس-أرض-الصومال-يخطط-لزيارة-رسمية-إلى-إسرائيل-قريبا-1108788396.html
إعلام: رئيس "أرض الصومال" يخطط لزيارة رسمية إلى إسرائيل قريبا
إعلام: رئيس "أرض الصومال" يخطط لزيارة رسمية إلى إسرائيل قريبا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس إقليم "أرض الصومال" الانفصالي عبد الرحمن عرو، يعتزم زيارة إسرائيل، الشهر الجاري، والانضمام رسميا إلى "اتفاقات أبراهام"،... 01.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-01T07:06+0000
2026-01-01T07:06+0000
الصومال
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103848/81/1038488167_0:281:3143:2048_1920x0_80_0_0_9708a630079b9ab83d8bae63c90120c3.jpg
وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، أن عبد الرحمن محمد عبد الله، "يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى إسرائيل في المستقبل القريب".ونقلت الهيئة عن مصادر في إقليم "أرض الصومال"، أن "الرئيس عبد الرحمن محمد عبد الله، يعتزم خلال زيارته لإسرائيل، الانضمام رسميا إلى "اتفاقات أبراهام".يشار إلى أن "اتفاقات أبراهام" هي اتفاقيات لتطبيع العلاقات بين إسرائيل و4 دول عربية، وهي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، وُقّعت عام 2020، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن يوم الجمعة الماضية، اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال دولة مستقلة وذات سيادة"، حيث وقّع نتنياهو، ووزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، وزعيم جمهورية "أرض الصومال"، المعلنة من جانب واحد، عبد الرحمن محمد عبد الله، إعلانًا مشتركًا بهذا الشأن.ومن جانبه، أعلن رئيس "أرض الصومال" أنه "وبعد أكثر من 3 عقود من الحكم الذاتي، حصل الإقليم على أول اعتراف رسمي كدولة مستقلة".يُذكر أن الصومال فقد فعليًا وحدته كدولة مركزية عام 1991، عقب سقوط حكومة سياد بري. وتسيطر الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليًا على العاصمة مقديشو وبعض المناطق الأخرى، فيما تعمل إدارة إقليم "أرض الصومال"، في الشمال منذ عام 1991 بشكل مستقل، دون أن تحظى باعتراف دولي كدولة منفصلة.
https://sarabic.ae/20251230/في-مدن-مختلفة-آلاف-الصوماليين-يتظاهرون-احتجاجا-على-اعتراف-إسرائيل-بـأرض-الصومال-1108750436.html
الصومال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103848/81/1038488167_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4df113256ab457da94ed12ccbbc6ba3e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصومال, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
الصومال, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار

إعلام: رئيس "أرض الصومال" يخطط لزيارة رسمية إلى إسرائيل قريبا

07:06 GMT 01.01.2026
© AP Photo / Ariel Schalitمطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس إقليم "أرض الصومال" الانفصالي عبد الرحمن عرو، يعتزم زيارة إسرائيل، الشهر الجاري، والانضمام رسميا إلى "اتفاقات أبراهام"، على حد قولها.
وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، أن عبد الرحمن محمد عبد الله، "يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى إسرائيل في المستقبل القريب".
ونقلت الهيئة عن مصادر في إقليم "أرض الصومال"، أن "الرئيس عبد الرحمن محمد عبد الله، يعتزم خلال زيارته لإسرائيل، الانضمام رسميا إلى "اتفاقات أبراهام".
عاصمة الصومال مقديشو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
في مدن مختلفة.. آلاف الصوماليين يتظاهرون احتجاجا على اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"
30 ديسمبر 2025, 21:38 GMT
يشار إلى أن "اتفاقات أبراهام" هي اتفاقيات لتطبيع العلاقات بين إسرائيل و4 دول عربية، وهي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، وُقّعت عام 2020، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت الهيئة الإسرائيلية أنه "سبق للرئيس عبد الله، أن زار إسرائيل، ولكن ذلك تم سرًا".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن يوم الجمعة الماضية، اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال دولة مستقلة وذات سيادة"، حيث وقّع نتنياهو، ووزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، وزعيم جمهورية "أرض الصومال"، المعلنة من جانب واحد، عبد الرحمن محمد عبد الله، إعلانًا مشتركًا بهذا الشأن.
ومن جانبه، أعلن رئيس "أرض الصومال" أنه "وبعد أكثر من 3 عقود من الحكم الذاتي، حصل الإقليم على أول اعتراف رسمي كدولة مستقلة".
وأعرب وزراء خارجية 21 دولة بينها مصر وتركيا والسعودية وإيران، في بيان مشترك السبت الماضي، عن رفضهم الكامل لاعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"، مشددين على أن "تلك الخطوة لها تداعيات خطيرة على منطقة القرن الأفريقي".
يُذكر أن الصومال فقد فعليًا وحدته كدولة مركزية عام 1991، عقب سقوط حكومة سياد بري. وتسيطر الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليًا على العاصمة مقديشو وبعض المناطق الأخرى، فيما تعمل إدارة إقليم "أرض الصومال"، في الشمال منذ عام 1991 بشكل مستقل، دون أن تحظى باعتراف دولي كدولة منفصلة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала