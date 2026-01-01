https://sarabic.ae/20260101/إيران-توجه-رسالة-تحذير-إلى-غروسي-بشأن-التهديدات-الأمريكية-الأخيرة-لها-1108787754.html
إيران توجه رسالة تحذير إلى غروسي بشأن التهديدات الأمريكية الأخيرة لها
حذرت إيران، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بشأن "العواقب الوخيمة للتهديدات الأمريكية الأخيرة ضد برنامج إيران النووي السلمي"، على حد...
2026-01-01T06:40+0000
2026-01-01T06:40+0000
2026-01-01T06:40+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/01/1067152742_0:41:3123:1798_1920x0_80_0_0_691af5b5888ead15e68f0f41d2282923.jpg
وأكدت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الخميس، أن "البعثة الدائمة الإيرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا، بعثت برسالة إلى غروسي، بشأن تأثير التهديدات الأمريكية الأخيرة على مصداقية الوكالة الدولية ونظام عدم الانتشار النووي العالمي".وقالت البعثة الإيرانية إن "تطبيع مثل هذه التهديدات يُعرّض مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية للخطر، ويُضعف الثقة الدولية التي بُنيت على أساس أنشطة التحقق التي تقوم بها".وكان مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، قد وجّه رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن سامويل زيبوغار، أمس الأربعاء، على خلفية تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هدد فيها بدعم مهاجمة إيران في حال استمرار برنامجها الصاروخي أو النووي.وأوضح إيرواني، في رسالته، أن "هذه التهديدات تمثل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة الثانية الفقرة الرابعة، التي تحظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي للدول".في وقت صرح فيه الرئيس الإيراني مسعود بيزكشيان، عقب تهديدات الرئيس الأمريكي، بأن "رد طهران على أي عدوان سيكون صارمًا".وقصفت إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية، في يونيو/ حزيران الماضي، بعد اتهامها بإدارة برنامج عسكري سري. ونفت إيران هذه الاتهامات وردّت بالمثل، وتبادل الطرفان الضربات على مدار 12 يوما، وانضمت الولايات المتحدة إلى الهجوم مرة واحدة على مواقع نووية إيرانية.وأكدت إيران عزمها إعادة بناء المنشآت المتضررة ومواصلة تطوير صناعتها النووية، بما في ذلك بناء محطات طاقة نووية جديدة، وأعربت عن استعدادها لتنفيذ إجراءات بناء الثقة.
حذرت إيران، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بشأن "العواقب الوخيمة للتهديدات الأمريكية الأخيرة ضد برنامج إيران النووي السلمي"، على حد تعبيرها.
وأكدت وكالة
"إرنا"، صباح اليوم الخميس، أن "البعثة الدائمة الإيرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا، بعثت برسالة إلى غروسي، بشأن تأثير التهديدات الأمريكية الأخيرة على مصداقية الوكالة الدولية ونظام عدم الانتشار النووي العالمي".
وقالت البعثة الإيرانية إن "تطبيع مثل هذه التهديدات يُعرّض مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية للخطر، ويُضعف الثقة الدولية التي بُنيت على أساس أنشطة التحقق التي تقوم بها".
وأضافت البعثة الإيرانية: "يجب إدانة هذه الأعمال المتهورة، ومحاسبة مرتكبيها محاسبة كاملة".
وكان مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، قد وجّه رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن سامويل زيبوغار، أمس الأربعاء، على خلفية تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هدد فيها بدعم مهاجمة إيران في حال استمرار برنامجها الصاروخي أو النووي.
وأوضح إيرواني، في رسالته، أن "هذه التهديدات تمثل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة الثانية الفقرة الرابعة، التي تحظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي للدول".
وكان الرئيس ترامب، قد صرح يوم الاثنين الماضي، خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه نتنياهو، بأنه سيدعم ضربات جديدة ضد إيران، "إذا حاولت طهران الاستمرار في تطوير برامجها الصاروخية والنووية".
في وقت صرح فيه الرئيس الإيراني مسعود بيزكشيان، عقب تهديدات الرئيس الأمريكي، بأن "رد طهران على أي عدوان سيكون صارمًا
".
وقصفت إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية، في يونيو/ حزيران الماضي، بعد اتهامها بإدارة برنامج عسكري سري. ونفت إيران هذه الاتهامات وردّت بالمثل، وتبادل الطرفان الضربات على مدار 12 يوما، وانضمت الولايات المتحدة إلى الهجوم مرة واحدة على مواقع نووية إيرانية.
وأكدت إيران عزمها إعادة بناء المنشآت المتضررة ومواصلة تطوير صناعتها النووية، بما في ذلك بناء محطات طاقة نووية جديدة، وأعربت عن استعدادها لتنفيذ إجراءات بناء الثقة.