إيران توجه رسالة تحذير إلى غروسي بشأن التهديدات الأمريكية الأخيرة لها

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:03 GMT
14 د
11:03 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
11:18 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
12:30 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني سابق: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال يؤكد سعيها للسيطرة على "باب المندب"
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:17 GMT
15 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
مصر تدعو دول أفريقيا لرفض اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
13:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:41 GMT
18 د
أمساليوم
بث مباشر
إيران توجه رسالة تحذير إلى غروسي بشأن التهديدات الأمريكية الأخيرة لها
حذرت إيران، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بشأن "العواقب الوخيمة للتهديدات الأمريكية الأخيرة ضد برنامج إيران النووي السلمي"، على حد تعبيرها.
وأكدت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الخميس، أن "البعثة الدائمة الإيرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا، بعثت برسالة إلى غروسي، بشأن تأثير التهديدات الأمريكية الأخيرة على مصداقية الوكالة الدولية ونظام عدم الانتشار النووي العالمي".وقالت البعثة الإيرانية إن "تطبيع مثل هذه التهديدات يُعرّض مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية للخطر، ويُضعف الثقة الدولية التي بُنيت على أساس أنشطة التحقق التي تقوم بها".وكان مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، قد وجّه رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن سامويل زيبوغار، أمس الأربعاء، على خلفية تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هدد فيها بدعم مهاجمة إيران في حال استمرار برنامجها الصاروخي أو النووي.وأوضح إيرواني، في رسالته، أن "هذه التهديدات تمثل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة الثانية الفقرة الرابعة، التي تحظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي للدول".في وقت صرح فيه الرئيس الإيراني مسعود بيزكشيان، عقب تهديدات الرئيس الأمريكي، بأن "رد طهران على أي عدوان سيكون صارمًا".وقصفت إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية، في يونيو/ حزيران الماضي، بعد اتهامها بإدارة برنامج عسكري سري. ونفت إيران هذه الاتهامات وردّت بالمثل، وتبادل الطرفان الضربات على مدار 12 يوما، وانضمت الولايات المتحدة إلى الهجوم مرة واحدة على مواقع نووية إيرانية.وأكدت إيران عزمها إعادة بناء المنشآت المتضررة ومواصلة تطوير صناعتها النووية، بما في ذلك بناء محطات طاقة نووية جديدة، وأعربت عن استعدادها لتنفيذ إجراءات بناء الثقة.
إيران توجه رسالة تحذير إلى غروسي بشأن التهديدات الأمريكية الأخيرة لها

06:40 GMT 01.01.2026

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية. أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022
حذرت إيران، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بشأن "العواقب الوخيمة للتهديدات الأمريكية الأخيرة ضد برنامج إيران النووي السلمي"، على حد تعبيرها.
وأكدت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الخميس، أن "البعثة الدائمة الإيرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا، بعثت برسالة إلى غروسي، بشأن تأثير التهديدات الأمريكية الأخيرة على مصداقية الوكالة الدولية ونظام عدم الانتشار النووي العالمي".
وقالت البعثة الإيرانية إن "تطبيع مثل هذه التهديدات يُعرّض مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية للخطر، ويُضعف الثقة الدولية التي بُنيت على أساس أنشطة التحقق التي تقوم بها".
سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
إيران تحذر من الرد الحازم وتطالب مجلس الأمن بإدانة تهديدات ترامب "الاستفزازية"
أمس, 06:30 GMT
وأضافت البعثة الإيرانية: "يجب إدانة هذه الأعمال المتهورة، ومحاسبة مرتكبيها محاسبة كاملة".
وكان مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، قد وجّه رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن سامويل زيبوغار، أمس الأربعاء، على خلفية تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هدد فيها بدعم مهاجمة إيران في حال استمرار برنامجها الصاروخي أو النووي.
وأوضح إيرواني، في رسالته، أن "هذه التهديدات تمثل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة الثانية الفقرة الرابعة، التي تحظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي للدول".

وكان الرئيس ترامب، قد صرح يوم الاثنين الماضي، خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه نتنياهو، بأنه سيدعم ضربات جديدة ضد إيران، "إذا حاولت طهران الاستمرار في تطوير برامجها الصاروخية والنووية".

في وقت صرح فيه الرئيس الإيراني مسعود بيزكشيان، عقب تهديدات الرئيس الأمريكي، بأن "رد طهران على أي عدوان سيكون صارمًا".
وقصفت إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية، في يونيو/ حزيران الماضي، بعد اتهامها بإدارة برنامج عسكري سري. ونفت إيران هذه الاتهامات وردّت بالمثل، وتبادل الطرفان الضربات على مدار 12 يوما، وانضمت الولايات المتحدة إلى الهجوم مرة واحدة على مواقع نووية إيرانية.
وأكدت إيران عزمها إعادة بناء المنشآت المتضررة ومواصلة تطوير صناعتها النووية، بما في ذلك بناء محطات طاقة نووية جديدة، وأعربت عن استعدادها لتنفيذ إجراءات بناء الثقة.
