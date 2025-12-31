إيران تحذر من الرد الحازم وتطالب مجلس الأمن بإدانة تهديدات ترامب "الاستفزازية"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
129 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
17:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبير: وجود قوات الأمم المتحدة في مرتفعات الجولان يثير تساؤلات حول جدوى دورها الفاصل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:03 GMT
14 د
On air
11:03 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
11:18 GMT
11 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
12:30 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
17:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251231/إيران-تحذر-من-الرد-الحازم-وتطالب-مجلس-الأمن-بإدانة-تهديدات-ترامب-الاستفزازية-1108755383.html
إيران تحذر من الرد الحازم وتطالب مجلس الأمن بإدانة تهديدات ترامب "الاستفزازية"
إيران تحذر من الرد الحازم وتطالب مجلس الأمن بإدانة تهديدات ترامب "الاستفزازية"
سبوتنيك عربي
أكدت إيران تمسّكها بحقها الأصيل وغير القابل للتصرف في الدفاع المشروع عن النفس، مشددة على أنها سترد بحزم وبشكل متناسب في حال تعرضت سيادتها أو أراضيها أو شعبها... 31.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-31T06:30+0000
2025-12-31T06:30+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091669023_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f57756523767cc1f284304605192dca.jpg
وذكرت وكالة "تسنيم"، أن سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أميرسعيد إيرواني، وجه رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن سامويل زيبوغار، على خلفية تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هدد فيها بدعم مهاجمة إيران في حال استمرار برنامجها الصاروخي أو النووي.وأوضح إيرواني، في رسالته، أن هذه التهديدات تمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة الثانية الفقرة الرابعة، التي تحظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي للدول.وأكد أن "سجل العدوان المشترك للولايات المتحدة وكيان الاحتلال الإسرائيلي ضد إيران خلال الفترة من 13 إلى 24 يونيو 2025 يعزز خطورة هذه التصريحات"، مشيراً إلى أنها ليست مجرد خطاب سياسي بل تهديد صريح يعكس نية عدوانية مستمرة. وأشار السفير الإيراني، إلى "اعتراف الرئيس الأمريكي في 6 نوفمبر 2025 بالمسؤولية والمشاركة المباشرة في عدوان يونيو 2025، الذي شمل هجمات على مدنيين وبنى تحتية ومنشآت نووية سلمية خاضعة لضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية"، مؤكداً أن هذا الاعتراف يستوجب مساءلة جنائية دولية للمسؤولين الأمريكيين المتورطين، بما في ذلك جريمة العدوان.وانتقد إيرواني، ما وصفه "بازدواجية المعايير الأمريكية، لكون الولايات المتحدة دولة نووية ووصية على معاهدة عدم الانتشار، رغم سجلها في مهاجمة منشآت نووية سلمية ودعمها غير المشروط لكيان الاحتلال الإسرائيلي، الحائز الوحيد للأسلحة النووية في غرب آسيا، ما يشكل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي ويقوض نظام عدم الانتشار العالمي".وطالب المجلس بإدانة صريحة للتهديد باستخدام القوة ضد إيران، إلزام الولايات المتحدة بالوفاء بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، والتحرك الحازم لمنع المزيد من التصعيد دون ازدواجية في المعايير.وختم إيرواني رسالته بالتأكيد على أن تجاهل هذه الانتهاكات سيقوض مصداقية مجلس الأمن ويضر بالنظام القانوني الدولي، مجدداً إدانة إيران لهذه التهديدات، ومشدداً على حقها المشروع في الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، والاستعداد لاستخدام هذا الحق بحزم وتناسب في مواجهة أي اعتداء مستقبلي.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح يوم الاثنين خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بأنه سيدعم ضربات جديدة ضد إيران إذا حاولت طهران الاستمرار في تطوير برامجها الصاروخية والنووية.وكان الرئيس الإيراني مسعود بيزكشيان قد صرح في وقت سابق من يوم الثلاثاء، عقب تهديدات الرئيس الأمريكي، بأن رد طهران على أي عدوان سيكون صارما.وقصفت إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية في يونيو بعد اتهامها بإدارة برنامج عسكري سري. ونفت إيران هذه الاتهامات وردت بالمثل، وتبادل الطرفان الضربات على مدار 12 يوما، وانضمت الولايات المتحدة إلى الهجوم مرة واحدة على مواقع نووية إيرانية.وأكدت إيران عزمها إعادة بناء المنشآت المتضررة ومواصلة تطوير صناعتها النووية، بما في ذلك بناء محطات طاقة نووية جديدة، وأعربت عن استعدادها لتنفيذ إجراءات بناء الثقة.
https://sarabic.ae/20251230/روسيا-حول-تهديدات-إسرائيل-بضرب-إيران-ندعو-الرؤوس-الساخنة-إلى-الامتناع-عن-تصعيد-التوترات-1108737155.html
https://sarabic.ae/20251231/نتنياهو-إيران-تعيد-إنتاج-الصواريخ-الباليستية-وتطور-برنامجها-النووي-1108752220.html
https://sarabic.ae/20251230/إيران-ترسل-مذكرة-احتجاج-إلى-الأمم-المتحدة-وتدعو-إلى-إدانة-تهديدات-ترامب-لطهران-1108751664.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091669023_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_8591d34f6f9e83c72cd111ec09b6f112.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم

إيران تحذر من الرد الحازم وتطالب مجلس الأمن بإدانة تهديدات ترامب "الاستفزازية"

06:30 GMT 31.12.2025
© AP Photo / Yuki Iwamuraسفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني
سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
تابعنا عبر
أكدت إيران تمسّكها بحقها الأصيل وغير القابل للتصرف في الدفاع المشروع عن النفس، مشددة على أنها سترد بحزم وبشكل متناسب في حال تعرضت سيادتها أو أراضيها أو شعبها أو مصالحها الوطنية لأي هجوم أو عمل عدواني.
وذكرت وكالة "تسنيم"، أن سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أميرسعيد إيرواني، وجه رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن سامويل زيبوغار، على خلفية تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هدد فيها بدعم مهاجمة إيران في حال استمرار برنامجها الصاروخي أو النووي.
وأوضح إيرواني، في رسالته، أن هذه التهديدات تمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة الثانية الفقرة الرابعة، التي تحظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي للدول.
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
روسيا حول تهديدات إسرائيل بضرب إيران: ندعو إلى الامتناع عن تصعيد التوترات
أمس, 18:51 GMT
وأكد أن "سجل العدوان المشترك للولايات المتحدة وكيان الاحتلال الإسرائيلي ضد إيران خلال الفترة من 13 إلى 24 يونيو 2025 يعزز خطورة هذه التصريحات"، مشيراً إلى أنها ليست مجرد خطاب سياسي بل تهديد صريح يعكس نية عدوانية مستمرة.
وأشار السفير الإيراني، إلى "اعتراف الرئيس الأمريكي في 6 نوفمبر 2025 بالمسؤولية والمشاركة المباشرة في عدوان يونيو 2025، الذي شمل هجمات على مدنيين وبنى تحتية ومنشآت نووية سلمية خاضعة لضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية"، مؤكداً أن هذا الاعتراف يستوجب مساءلة جنائية دولية للمسؤولين الأمريكيين المتورطين، بما في ذلك جريمة العدوان.
صواريخ إيران الباليستية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
نتنياهو: إيران تعيد إنتاج الصواريخ الباليستية وتطور برنامجها النووي
00:39 GMT
وانتقد إيرواني، ما وصفه "بازدواجية المعايير الأمريكية، لكون الولايات المتحدة دولة نووية ووصية على معاهدة عدم الانتشار، رغم سجلها في مهاجمة منشآت نووية سلمية ودعمها غير المشروط لكيان الاحتلال الإسرائيلي، الحائز الوحيد للأسلحة النووية في غرب آسيا، ما يشكل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي ويقوض نظام عدم الانتشار العالمي".

كما حمل مجلس الأمن مسؤولية التقاعس عن مواجهة هذه التهديدات، معتبراً أن ذلك أسهم في ترسيخ الإفلات من العقاب وتشجيع السلوك غير القانوني الأمريكي والإسرائيلي.

وطالب المجلس بإدانة صريحة للتهديد باستخدام القوة ضد إيران، إلزام الولايات المتحدة بالوفاء بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، والتحرك الحازم لمنع المزيد من التصعيد دون ازدواجية في المعايير.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
إيران ترسل مذكرة احتجاج إلى الأمم المتحدة وتدعو إلى إدانة تهديدات ترامب لطهران
أمس, 23:29 GMT
وختم إيرواني رسالته بالتأكيد على أن تجاهل هذه الانتهاكات سيقوض مصداقية مجلس الأمن ويضر بالنظام القانوني الدولي، مجدداً إدانة إيران لهذه التهديدات، ومشدداً على حقها المشروع في الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، والاستعداد لاستخدام هذا الحق بحزم وتناسب في مواجهة أي اعتداء مستقبلي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح يوم الاثنين خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بأنه سيدعم ضربات جديدة ضد إيران إذا حاولت طهران الاستمرار في تطوير برامجها الصاروخية والنووية.
وكان الرئيس الإيراني مسعود بيزكشيان قد صرح في وقت سابق من يوم الثلاثاء، عقب تهديدات الرئيس الأمريكي، بأن رد طهران على أي عدوان سيكون صارما.
وقصفت إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية في يونيو بعد اتهامها بإدارة برنامج عسكري سري. ونفت إيران هذه الاتهامات وردت بالمثل، وتبادل الطرفان الضربات على مدار 12 يوما، وانضمت الولايات المتحدة إلى الهجوم مرة واحدة على مواقع نووية إيرانية.
وأكدت إيران عزمها إعادة بناء المنشآت المتضررة ومواصلة تطوير صناعتها النووية، بما في ذلك بناء محطات طاقة نووية جديدة، وأعربت عن استعدادها لتنفيذ إجراءات بناء الثقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала