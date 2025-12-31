https://sarabic.ae/20251231/إيران-تحذر-من-الرد-الحازم-وتطالب-مجلس-الأمن-بإدانة-تهديدات-ترامب-الاستفزازية-1108755383.html

إيران تحذر من الرد الحازم وتطالب مجلس الأمن بإدانة تهديدات ترامب "الاستفزازية"

سبوتنيك عربي

أكدت إيران تمسّكها بحقها الأصيل وغير القابل للتصرف في الدفاع المشروع عن النفس، مشددة على أنها سترد بحزم وبشكل متناسب في حال تعرضت سيادتها أو أراضيها أو شعبها... 31.12.2025, سبوتنيك عربي

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

وذكرت وكالة "تسنيم"، أن سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أميرسعيد إيرواني، وجه رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن سامويل زيبوغار، على خلفية تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هدد فيها بدعم مهاجمة إيران في حال استمرار برنامجها الصاروخي أو النووي.وأوضح إيرواني، في رسالته، أن هذه التهديدات تمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة الثانية الفقرة الرابعة، التي تحظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي للدول.وأكد أن "سجل العدوان المشترك للولايات المتحدة وكيان الاحتلال الإسرائيلي ضد إيران خلال الفترة من 13 إلى 24 يونيو 2025 يعزز خطورة هذه التصريحات"، مشيراً إلى أنها ليست مجرد خطاب سياسي بل تهديد صريح يعكس نية عدوانية مستمرة. وأشار السفير الإيراني، إلى "اعتراف الرئيس الأمريكي في 6 نوفمبر 2025 بالمسؤولية والمشاركة المباشرة في عدوان يونيو 2025، الذي شمل هجمات على مدنيين وبنى تحتية ومنشآت نووية سلمية خاضعة لضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية"، مؤكداً أن هذا الاعتراف يستوجب مساءلة جنائية دولية للمسؤولين الأمريكيين المتورطين، بما في ذلك جريمة العدوان.وانتقد إيرواني، ما وصفه "بازدواجية المعايير الأمريكية، لكون الولايات المتحدة دولة نووية ووصية على معاهدة عدم الانتشار، رغم سجلها في مهاجمة منشآت نووية سلمية ودعمها غير المشروط لكيان الاحتلال الإسرائيلي، الحائز الوحيد للأسلحة النووية في غرب آسيا، ما يشكل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي ويقوض نظام عدم الانتشار العالمي".وطالب المجلس بإدانة صريحة للتهديد باستخدام القوة ضد إيران، إلزام الولايات المتحدة بالوفاء بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، والتحرك الحازم لمنع المزيد من التصعيد دون ازدواجية في المعايير.وختم إيرواني رسالته بالتأكيد على أن تجاهل هذه الانتهاكات سيقوض مصداقية مجلس الأمن ويضر بالنظام القانوني الدولي، مجدداً إدانة إيران لهذه التهديدات، ومشدداً على حقها المشروع في الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، والاستعداد لاستخدام هذا الحق بحزم وتناسب في مواجهة أي اعتداء مستقبلي.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح يوم الاثنين خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بأنه سيدعم ضربات جديدة ضد إيران إذا حاولت طهران الاستمرار في تطوير برامجها الصاروخية والنووية.وكان الرئيس الإيراني مسعود بيزكشيان قد صرح في وقت سابق من يوم الثلاثاء، عقب تهديدات الرئيس الأمريكي، بأن رد طهران على أي عدوان سيكون صارما.وقصفت إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية في يونيو بعد اتهامها بإدارة برنامج عسكري سري. ونفت إيران هذه الاتهامات وردت بالمثل، وتبادل الطرفان الضربات على مدار 12 يوما، وانضمت الولايات المتحدة إلى الهجوم مرة واحدة على مواقع نووية إيرانية.وأكدت إيران عزمها إعادة بناء المنشآت المتضررة ومواصلة تطوير صناعتها النووية، بما في ذلك بناء محطات طاقة نووية جديدة، وأعربت عن استعدادها لتنفيذ إجراءات بناء الثقة.

2025

الأخبار

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم