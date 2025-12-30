https://sarabic.ae/20251230/روسيا-حول-تهديدات-إسرائيل-بضرب-إيران-ندعو-الرؤوس-الساخنة-إلى-الامتناع-عن-تصعيد-التوترات-1108737155.html
روسيا حول تهديدات إسرائيل بضرب إيران: ندعو إلى الامتناع عن تصعيد التوترات
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تدعو "أصحاب العقول المتسرعة" إلى الامتناع عن تصعيد التوترات حول...
وقالت زاخاروفا في تعليق نشرته على موقع وزارة الخارجية الروسية: "ندعو هؤلاء "أصحاب العقول المتسرعة" إلى إدراك مدى خطورة مسارهم التدميري، والامتناع عن تصعيد التوترات حول إيران وبرنامجها النووي، وعدم تكرار الأخطاء القاتلة التي ارتكبوها في يونيو (حزيران) 2025، والتي أدت إلى تقويض خطير لأنشطة التحقق التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران".وتابعت: "هذا النهج غير المسؤول يلحق ضررا بالغا بنظام عدم انتشار الأسلحة النووية العالمي، الذي تشكل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حجر الزاوية فيه".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بيزشكيان ناقشا خلال مكالمة هاتفية الوضع المحيط بالبرنامج النووي الإيراني.وكانت الرئاسة الإيرانية قد أفادت في بيان، نشر في وقت سابق من اليوم، أن "الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقشا خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، آخر مستجدات العلاقات الثنائية ومتابعة الاتفاقيات المشتركة بين البلدين".وفي 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل.وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر، ليتم بعدها التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.
إيران تحذر من رد فوري وقاس على أي عدوان بعد تهديدات ترامب
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تدعو "أصحاب العقول المتسرعة" إلى الامتناع عن تصعيد التوترات حول إيران وبرنامجها النووي.
وقالت زاخاروفا في تعليق نشرته على موقع وزارة الخارجية الروسية: "ندعو هؤلاء "أصحاب العقول المتسرعة" إلى إدراك مدى خطورة مسارهم التدميري، والامتناع عن تصعيد التوترات حول إيران وبرنامجها النووي، وعدم تكرار الأخطاء القاتلة التي ارتكبوها في يونيو (حزيران) 2025، والتي أدت إلى تقويض خطير لأنشطة التحقق التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران".
وأضافت: "التهمة الأيديولوجية المعادية لإيران في مثل هذه التصريحات ليست بجديدة. ومع ذلك، فقد رفض المجتمع الدولي مرارا وبشكل قاطع هذه التطلعات".
وتابعت: "هذا النهج غير المسؤول يلحق ضررا بالغا بنظام عدم انتشار الأسلحة النووية العالمي، الذي تشكل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حجر الزاوية فيه".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بيزشكيان ناقشا خلال مكالمة هاتفية الوضع المحيط بالبرنامج النووي الإيراني.
وجاء في بيان الكرملين أنه "خلال المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الروسي والإيراني، تم بحث الوضع بشأن البرنامج النووي الإيراني"، وتابع البيان: "بوتين وبيزشكيان تبادلا وجهات النظر حول تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الطاقة والبنية التحتية للنقل".
وكانت الرئاسة الإيرانية قد أفادت في بيان، نشر في وقت سابق من اليوم، أن "الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقشا خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، آخر مستجدات العلاقات الثنائية ومتابعة الاتفاقيات المشتركة بين البلدين".
وفي 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران
، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3
"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل.
وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
كما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".
وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني
الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر، ليتم بعدها التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.