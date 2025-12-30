https://sarabic.ae/20251230/روسيا-حول-تهديدات-إسرائيل-بضرب-إيران-ندعو-الرؤوس-الساخنة-إلى-الامتناع-عن-تصعيد-التوترات-1108737155.html

روسيا حول تهديدات إسرائيل بضرب إيران: ندعو إلى الامتناع عن تصعيد التوترات

وقالت زاخاروفا في تعليق نشرته على موقع وزارة الخارجية الروسية: "ندعو هؤلاء "أصحاب العقول المتسرعة" إلى إدراك مدى خطورة مسارهم التدميري، والامتناع عن تصعيد التوترات حول إيران وبرنامجها النووي، وعدم تكرار الأخطاء القاتلة التي ارتكبوها في يونيو (حزيران) 2025، والتي أدت إلى تقويض خطير لأنشطة التحقق التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران".وتابعت: "هذا النهج غير المسؤول يلحق ضررا بالغا بنظام عدم انتشار الأسلحة النووية العالمي، الذي تشكل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حجر الزاوية فيه".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بيزشكيان ناقشا خلال مكالمة هاتفية الوضع المحيط بالبرنامج النووي الإيراني.وكانت الرئاسة الإيرانية قد أفادت في بيان، نشر في وقت سابق من اليوم، أن "الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقشا خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، آخر مستجدات العلاقات الثنائية ومتابعة الاتفاقيات المشتركة بين البلدين".وفي 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل.وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر، ليتم بعدها التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.الرئيس الإيراني ردا على تهديدات ترامب: ردنا سيكون قاسيا ومؤسفاترامب: أي محاولة إيرانية لإعادة التسلح سيتم "القضاء عليها"

