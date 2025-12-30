روسيا حول تهديدات إسرائيل بضرب إيران: ندعو إلى الامتناع عن تصعيد التوترات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
10:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
17:25 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: مفاوضات ترامب-زيلينسكي جرت بصعوبة والأمور المهمة ما زالت عالقة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
129 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
17:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبير: وجود قوات الأمم المتحدة في مرتفعات الجولان يثير تساؤلات حول جدوى دورها الفاصل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251230/روسيا-حول-تهديدات-إسرائيل-بضرب-إيران-ندعو-الرؤوس-الساخنة-إلى-الامتناع-عن-تصعيد-التوترات-1108737155.html
روسيا حول تهديدات إسرائيل بضرب إيران: ندعو إلى الامتناع عن تصعيد التوترات
روسيا حول تهديدات إسرائيل بضرب إيران: ندعو إلى الامتناع عن تصعيد التوترات
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تدعو "أصحاب العقول المتسرعة" إلى الامتناع عن تصعيد التوترات حول... 30.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-30T18:51+0000
2025-12-30T19:09+0000
روسيا
إيران
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_0:211:2895:1839_1920x0_80_0_0_35722e47a34437f0943de7e2913dc46f.jpg
وقالت زاخاروفا في تعليق نشرته على موقع وزارة الخارجية الروسية: "ندعو هؤلاء "أصحاب العقول المتسرعة" إلى إدراك مدى خطورة مسارهم التدميري، والامتناع عن تصعيد التوترات حول إيران وبرنامجها النووي، وعدم تكرار الأخطاء القاتلة التي ارتكبوها في يونيو (حزيران) 2025، والتي أدت إلى تقويض خطير لأنشطة التحقق التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران".وتابعت: "هذا النهج غير المسؤول يلحق ضررا بالغا بنظام عدم انتشار الأسلحة النووية العالمي، الذي تشكل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حجر الزاوية فيه".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بيزشكيان ناقشا خلال مكالمة هاتفية الوضع المحيط بالبرنامج النووي الإيراني.وكانت الرئاسة الإيرانية قد أفادت في بيان، نشر في وقت سابق من اليوم، أن "الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقشا خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، آخر مستجدات العلاقات الثنائية ومتابعة الاتفاقيات المشتركة بين البلدين".وفي 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل.وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر، ليتم بعدها التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.الرئيس الإيراني ردا على تهديدات ترامب: ردنا سيكون قاسيا ومؤسفاترامب: أي محاولة إيرانية لإعادة التسلح سيتم "القضاء عليها"
https://sarabic.ae/20251230/الرئيس-الإيراني-ردا-على-تهديدات-ترامب-ردنا-سيكون-قاسيا-ومؤسفا-1108724540.html
https://sarabic.ae/20251229/ترامب-أي-محاولة-إيرانية-لإعادة-التسلح-سيتم-القضاء-عليها-1108709568.html
https://sarabic.ae/20251230/إيران-تحذر-من-رد-فوري-وقاس-على-أي-عدوان-بعد-تهديدات-ترامب-1108711002.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_63dc91c8dcf6402bfeb0e1cf9a83aa57.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, إيران, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, إيران, العالم, أخبار العالم الآن

روسيا حول تهديدات إسرائيل بضرب إيران: ندعو إلى الامتناع عن تصعيد التوترات

18:51 GMT 30.12.2025 (تم التحديث: 19:09 GMT 30.12.2025)
© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
© ALEXANDER NEMENOV
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تدعو "أصحاب العقول المتسرعة" إلى الامتناع عن تصعيد التوترات حول إيران وبرنامجها النووي.
وقالت زاخاروفا في تعليق نشرته على موقع وزارة الخارجية الروسية: "ندعو هؤلاء "أصحاب العقول المتسرعة" إلى إدراك مدى خطورة مسارهم التدميري، والامتناع عن تصعيد التوترات حول إيران وبرنامجها النووي، وعدم تكرار الأخطاء القاتلة التي ارتكبوها في يونيو (حزيران) 2025، والتي أدت إلى تقويض خطير لأنشطة التحقق التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران".

وأضافت: "التهمة الأيديولوجية المعادية لإيران في مثل هذه التصريحات ليست بجديدة. ومع ذلك، فقد رفض المجتمع الدولي مرارا وبشكل قاطع هذه التطلعات".

وتابعت: "هذا النهج غير المسؤول يلحق ضررا بالغا بنظام عدم انتشار الأسلحة النووية العالمي، الذي تشكل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حجر الزاوية فيه".
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
الرئيس الإيراني ردا على تهديدات ترامب: ردنا سيكون قاسيا ومؤسفا
11:25 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بيزشكيان ناقشا خلال مكالمة هاتفية الوضع المحيط بالبرنامج النووي الإيراني.

وجاء في بيان الكرملين أنه "خلال المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الروسي والإيراني، تم بحث الوضع بشأن البرنامج النووي الإيراني"، وتابع البيان: "بوتين وبيزشكيان تبادلا وجهات النظر حول تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الطاقة والبنية التحتية للنقل".

وكانت الرئاسة الإيرانية قد أفادت في بيان، نشر في وقت سابق من اليوم، أن "الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقشا خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، آخر مستجدات العلاقات الثنائية ومتابعة الاتفاقيات المشتركة بين البلدين".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
ترامب: أي محاولة إيرانية لإعادة التسلح سيتم "القضاء عليها"
أمس, 22:11 GMT
وفي 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.

وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.

وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
إيران تحذر من "رد فوري وقاس" على أي عدوان بعد تهديدات ترامب
00:30 GMT
وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.

كما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".

وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر، ليتم بعدها التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.
الرئيس الإيراني ردا على تهديدات ترامب: ردنا سيكون قاسيا ومؤسفا
ترامب: أي محاولة إيرانية لإعادة التسلح سيتم "القضاء عليها"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала