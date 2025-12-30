https://sarabic.ae/20251230/بوتين-وبيزشكيان-يناقشان-التعاون-في-سبيل-تطوير-علاقات-شاملة-بين-البلدين--الرئاسة-الإيرانية-1108728656.html
بوتين وبيزشكيان يبحثان الوضع بشأن البرنامج النووي الإيراني
بوتين وبيزشكيان يبحثان الوضع بشأن البرنامج النووي الإيراني
سبوتنيك عربي
أعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بيزشكيان ناقشا خلال مكالمة هاتفية الوضع المحيط بالبرنامج... 30.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-30T13:51+0000
2025-12-30T13:51+0000
2025-12-30T14:01+0000
إيران
أخبار إيران
روسيا
أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0b/1101551383_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9c5926983e86c8f8d6e75a6c3f77cf91.jpg
وجاء في بيان الكرملين أنه "خلال المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الروسي والإيراني، تم بحث الوضع بشأن البرنامج النووي الإيراني".وتابع البيان: "بوتين وبيزشكيان تبادلا وجهات النظر حول تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الطاقة والبنية التحتية للنقل".وكانت الرئاسة الإيرانية قد أفادت في بيان، نشر في وقت سابق من اليوم، أن "الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقشا خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، آخر مستجدات العلاقات الثنائية ومتابعة الاتفاقيات المشتركة بين البلدين".وأردف البيان أن "الرئيسين أكدا على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين طهران وموسكو، واستعرضا إنجازات التعاون الثنائي، وشددا على ضرورة مواصلة المشاورات الدورية وتعزيز التنسيق من أجل تطوير علاقات شاملة".وأوضح لافروف خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، ردا على سؤال حول ما إذا كان العالم يتجه نحو مزيد من الفوضى أم نحو تشكل نظام دولي جديد أنه، "من بين أخطر التحديات الحالية هي تصرفات الاتحاد الأوروبي أو بالأحرى النخبة التي استولت على السلطة في بروكسل، والتي تسعى إلى فرض قراراتها على الحكومات الوطنية وتجاهل نتائج الانتخابات والاستفتاءات"، مؤكدا أن البيروقراطية في بروكسل تفتقر إلى الشرعية الشعبية.إيران توجه انتقادات حادة لواشنطن بسبب تعقيدات التأشيرات لـ"كأس العالم 2026"
https://sarabic.ae/20251123/الخارجية-الإيرانية-تكشف-تفاصيل-رسالة-الرئيس-بزشكيان-إلى-ولي-العهد-السعودي-1107416714.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0b/1101551383_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_910862e7f742d9ff1fe5346ae0582b5e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين
إيران, أخبار إيران, روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين
بوتين وبيزشكيان يبحثان الوضع بشأن البرنامج النووي الإيراني
13:51 GMT 30.12.2025 (تم التحديث: 14:01 GMT 30.12.2025)
أعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بيزشكيان ناقشا خلال مكالمة هاتفية الوضع المحيط بالبرنامج النووي الإيراني.
وجاء في بيان الكرملين أنه "خلال المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الروسي والإيراني، تم بحث الوضع بشأن البرنامج النووي الإيراني".
وتابع البيان: "بوتين وبيزشكيان تبادلا وجهات النظر حول تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الطاقة والبنية التحتية للنقل".
وكانت الرئاسة الإيرانية قد أفادت في بيان، نشر في وقت سابق من اليوم، أن "الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقشا خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، آخر مستجدات العلاقات الثنائية ومتابعة الاتفاقيات المشتركة بين البلدين".
وأردف البيان أن "الرئيسين أكدا على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين طهران وموسكو، واستعرضا إنجازات التعاون الثنائي، وشددا على ضرورة مواصلة المشاورات الدورية وتعزيز التنسيق من أجل تطوير علاقات شاملة".
وأفاد الكرملين في بيان حول الاتصال، أن بيزشكيان أدان الهجوم الذي شنته كييف على مقر الرئاسة الروسية في مقاطعة نوفغورود.
وفي 15 كانون الأول/ ديسمبر، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن العلاقات الروسية الإيرانية تمثل إحدى أولويات السياسة الخارجية لموسكو، مشيرا إلى التزام روسيا بدعم إيران وحقوقها المشروعة، وإلى أهمية الحوار لتسوية الأزمات الإقليمية والدولية.
وأوضح لافروف خلال مقابلة
مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، ردا على سؤال حول ما إذا كان العالم يتجه نحو مزيد من الفوضى أم نحو تشكل نظام دولي جديد أنه، "من بين أخطر التحديات الحالية هي تصرفات الاتحاد الأوروبي أو بالأحرى النخبة التي استولت على السلطة في بروكسل، والتي تسعى إلى فرض قراراتها على الحكومات الوطنية وتجاهل نتائج الانتخابات والاستفتاءات"، مؤكدا أن البيروقراطية في بروكسل تفتقر إلى الشرعية الشعبية.