الخارجية الإيرانية تكشف تفاصيل رسالة الرئيس بزشكيان إلى ولي العهد السعودي
الخارجية الإيرانية تكشف تفاصيل رسالة الرئيس بزشكيان إلى ولي العهد السعودي
سبوتنيك عربي
كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الأحد، عن مضمون رسالة الرئيس مسعود بزشكيان إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. 23.11.2025, سبوتنيك عربي
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، ظهر اليوم الأحد، عن بقائي في مؤتمر صحفي، أن الرئيس بزشكيان بعث برسالة إلى الأمير محمد بن سلمان، تتضمن رسالة شكر من إيران للسعودية على الخدمات التي قدمتها خلال موسم الحج الماضي. وقال بقائي: "سبق أن أعلنا موقفنا في هذا الشأن أكثر من مرة؛ فقد بيّنتُ سابقا التفاصيل كما فعل سفيرنا في الرياض. هذه الرسالة كانت ببساطة رسالة عادية جدا، تم تبادلها في إطار العلاقات القائمة بين إيران والسعودية فيما يخص تنظيم مراسم الحج".وتابع إسماعيل بقائي: "هذا بالضبط هو السبب وراء إرسال هذه الرسالة، إذ قام رئيس منظمة الحج والزيارة الجديدة بزيارة الى السعودية لأداء مهامه التنظيمية، وأُرسلت الرسالة في هذا السياق كتعبير عن الامتنان".ويشار إلى وكالة الأنباء السعودية (واس) قد ذكرت، في وقت سابق، أن "ولي العهد تلقى، رسالة خطية من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قبل زيارته للولايات المتحدة ومقابلته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، لكنها لم تكشف عن محتواها.
تابعنا عبر
كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الأحد، عن مضمون رسالة الرئيس مسعود بزشكيان إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، ظهر اليوم الأحد، عن بقائي في مؤتمر صحفي، أن الرئيس بزشكيان بعث برسالة إلى الأمير محمد بن سلمان، تتضمن رسالة شكر من إيران للسعودية على الخدمات التي قدمتها خلال موسم الحج الماضي.

وأكد إسماعيل بقائي "كما تتضمّن إعلان استعداد إيران وأملها في استمرار هذا التعاون من أجل تنظيم موسم الحج هذا العام بشكل ناجح وعلى أكمل وجه".

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
لاريجاني: بحثت في الرياض التعاون الاقتصادي والدفاعي والإقليمي بين إيران والسعودية
17 سبتمبر, 14:28 GMT
وقال بقائي: "سبق أن أعلنا موقفنا في هذا الشأن أكثر من مرة؛ فقد بيّنتُ سابقا التفاصيل كما فعل سفيرنا في الرياض. هذه الرسالة كانت ببساطة رسالة عادية جدا، تم تبادلها في إطار العلاقات القائمة بين إيران والسعودية فيما يخص تنظيم مراسم الحج".

وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى أن موسم الحج الماضي كان مختلفا نوعا ما عن الأعوام السابقة، نظرا لـ"تزامنه مع مواجهتنا للاعتداءات العسكرية الصهيونية، مما تسبب في مواجهة حجّاجنا لبعض الصعوبات هناك. وقدّمت السعودية وبعض الدول الإقليمية مثل سلطنة عُمان والعراق مساعدات قيمة ساعدت حجاجنا على العودة الى إيران سالمين".

وتابع إسماعيل بقائي: "هذا بالضبط هو السبب وراء إرسال هذه الرسالة، إذ قام رئيس منظمة الحج والزيارة الجديدة بزيارة الى السعودية لأداء مهامه التنظيمية، وأُرسلت الرسالة في هذا السياق كتعبير عن الامتنان".
ويشار إلى وكالة الأنباء السعودية (واس) قد ذكرت، في وقت سابق، أن "ولي العهد تلقى، رسالة خطية من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قبل زيارته للولايات المتحدة ومقابلته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، لكنها لم تكشف عن محتواها.
