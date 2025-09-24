عربي
بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الثاني من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
أمساليوم
بث مباشر
الرئيس الإيراني: نطمح أن يكون العالم من دون أسلحة دمار شامل لكن الأعداء يملكون تلك الأسلحة
الرئيس الإيراني: نطمح أن يكون العالم من دون أسلحة دمار شامل لكن الأعداء يملكون تلك الأسلحة
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن ایران لن تسعى لتصنيع أسلحة نووية ولن تسعى لامتلاكها أبدا. 24.09.2025, سبوتنيك عربي
ونقلت قناة "العالم"، اليوم الأربعاء، عن بزشكيان أن "هذا القرار نهائي ويستند إلى أوامر القادة وسلطتها الدينية"، موضحا أن إيران ترفض أي سباق تسلح نووي بشكل قاطع.وأكد الرئيس الإيراني أن "كل ذلك حدث بدعم من أقوى قوة عسكرية في العالم تحت ذريعة الدفاع عن النفس، وإيران تعرضت لاعتداءات خطيرة واغتيال العلماء والقادة، والأطفال والنساء يُقتلون يوميًا في غزة وتُدمر الممتلكات بشكل منهجي".وتابع بزشكيان أن استمرار هذا الوضع يهدد استقرار كل الدول، منوها إلى أحداث مأساوية شهدها العالم خلال العامين الماضيين، منها "الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وتدمير البنى التحتية في سوريا، فضلا عن الهجمات على اليمن والاستهداف المباشر لقادة الشعوب".وقال الرئيس الإيراني إن "العدوان الإسرائيلي على ايران يشكل خيانة للدبلوماسية واعتداء على السلام والأمن الدوليين"، مخاطبا قادة الدول مباشرة قائلا: "هل تقبلون أن تهاجم منشآتكم، ويستهدف صحفيوكم، ويُقتَل علماؤكم؟".وشدد على أن هذه الاعتداءات تستهدف تقويض الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار وحل النزاعات بالطرق السلمية، وإيران ملتزمة بمبادئ القانون الدولي وتسعى للحفاظ على الأمن والسلام.وتصاعد التوتر منذ الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل في يونيو/ حزيران الماضي، والتي أدت إلى تعطيل المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، ودفع إيران إلى تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وكان ترامب قد حاول، خلال ولايته السابقة، تفعيل ما يسمى "آلية العودة التلقائية للعقوبات" في عام 2020، لكنه فشل بسبب انسحاب بلاده الأحادي من الاتفاق قبل عامين.ورغم محاولات متكررة من القوى الأوروبية لإحياء اتفاق 2015 عبر المفاوضات، وتأكيدها أنها "تملك أساسًا قانونيًا واضحًا" لتفعيل الآلية، فإن إيران لا تتفق مع هذا الرأي، وهددت بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي إذا فُعّلت آلية "العودة التلقائية للعقوبات".
الرئيس الإيراني: نطمح أن يكون العالم من دون أسلحة دمار شامل لكن الأعداء يملكون تلك الأسلحة

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن ایران لن تسعى لتصنيع أسلحة نووية ولن تسعى لامتلاكها أبدا.
ونقلت قناة "العالم"، اليوم الأربعاء، عن بزشكيان أن "هذا القرار نهائي ويستند إلى أوامر القادة وسلطتها الدينية"، موضحا أن إيران ترفض أي سباق تسلح نووي بشكل قاطع.
وأكد الرئيس الإيراني أن "كل ذلك حدث بدعم من أقوى قوة عسكرية في العالم تحت ذريعة الدفاع عن النفس، وإيران تعرضت لاعتداءات خطيرة واغتيال العلماء والقادة، والأطفال والنساء يُقتلون يوميًا في غزة وتُدمر الممتلكات بشكل منهجي".
وتابع بزشكيان أن استمرار هذا الوضع يهدد استقرار كل الدول، منوها إلى أحداث مأساوية شهدها العالم خلال العامين الماضيين، منها "الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وتدمير البنى التحتية في سوريا، فضلا عن الهجمات على اليمن والاستهداف المباشر لقادة الشعوب".
وقال الرئيس الإيراني إن "العدوان الإسرائيلي على ايران يشكل خيانة للدبلوماسية واعتداء على السلام والأمن الدوليين"، مخاطبا قادة الدول مباشرة قائلا: "هل تقبلون أن تهاجم منشآتكم، ويستهدف صحفيوكم، ويُقتَل علماؤكم؟".
وشدد على أن هذه الاعتداءات تستهدف تقويض الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار وحل النزاعات بالطرق السلمية، وإيران ملتزمة بمبادئ القانون الدولي وتسعى للحفاظ على الأمن والسلام.
وتصاعد التوتر منذ الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل في يونيو/ حزيران الماضي، والتي أدت إلى تعطيل المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، ودفع إيران إلى تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكان ترامب قد حاول، خلال ولايته السابقة، تفعيل ما يسمى "آلية العودة التلقائية للعقوبات" في عام 2020، لكنه فشل بسبب انسحاب بلاده الأحادي من الاتفاق قبل عامين.
ورغم محاولات متكررة من القوى الأوروبية لإحياء اتفاق 2015 عبر المفاوضات، وتأكيدها أنها "تملك أساسًا قانونيًا واضحًا" لتفعيل الآلية، فإن إيران لا تتفق مع هذا الرأي، وهددت بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي إذا فُعّلت آلية "العودة التلقائية للعقوبات".
