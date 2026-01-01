عربي
أمساليوم
بث مباشر
احتفالات رأس السنة الجديدة حول العالم
احتفالات رأس السنة الجديدة حول العالم
احتفالات رأس السنة الجديدة حول العالم
фото, صور, العالم, العالم العربي
фото, صور, العالم, العالم العربي

احتفالات رأس السنة الجديدة حول العالم

13:28 GMT 01.01.2026
تابعنا عبر
جمع لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور لأبرز الاحتفالات بعيد رأس السنة الميلادية حول العالم.
© Getty Images / NurPhoto/Noushad Thekkayil

أجواء الألعاب النارية وعروض الطائرات المسيرة، خلال احتفالات رأس السنة الميلادية 2026 في الدوحة، قطر.

أجواء الألعاب النارية وعروض الطائرات المسيرة، خلال احتفالات رأس السنة الميلادية 2026 في الدوحة، قطر. - سبوتنيك عربي
1/20
© Getty Images / NurPhoto/Noushad Thekkayil

أجواء الألعاب النارية وعروض الطائرات المسيرة، خلال احتفالات رأس السنة الميلادية 2026 في الدوحة، قطر.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

احتفالات رأس السنة الجديدة في الساحة الحمراء بموسكو، وتظهر في الصورة امرأة مع كلبها الذي يرتدي قبعة عيد الميلاء.

احتفالات رأس السنة الجديدة في الساحة الحمراء بموسكو، وتظهر في الصورة امرأة مع كلبها الذي يرتدي قبعة عيد الميلاء. - سبوتنيك عربي
2/20
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

احتفالات رأس السنة الجديدة في الساحة الحمراء بموسكو، وتظهر في الصورة امرأة مع كلبها الذي يرتدي قبعة عيد الميلاء.

© AP Photo / Andy Wong

صورة تظهر قيام المحتفلين بتصوير والتقاط البالونات المتساقطة، احتفالاً ببداية عام 2026 خلال فعالية العد التنازلي للعام الجديد التي أقيمت في مركز تجاري في بكين، الصين.

صورة تظهر قيام المحتفلين بتصوير والتقاط البالونات المتساقطة، احتفالاً ببداية عام 2026 خلال فعالية العد التنازلي للعام الجديد التي أقيمت في مركز تجاري في بكين، الصين. - سبوتنيك عربي
3/20
© AP Photo / Andy Wong

صورة تظهر قيام المحتفلين بتصوير والتقاط البالونات المتساقطة، احتفالاً ببداية عام 2026 خلال فعالية العد التنازلي للعام الجديد التي أقيمت في مركز تجاري في بكين، الصين.

© AP Photo / Matias Delacroix

جانب من الاحتفالات في ليلة رأس السنة في كاراكاس، فنزويلا، ويظهر مبنى ملون بألوان زاهية.

جانب من الاحتفالات في ليلة رأس السنة في كاراكاس، فنزويلا، ويظهر مبنى ملون بألوان زاهية. - سبوتنيك عربي
4/20
© AP Photo / Matias Delacroix

جانب من الاحتفالات في ليلة رأس السنة في كاراكاس، فنزويلا، ويظهر مبنى ملون بألوان زاهية.

© AP Photo / Amr Nabil

يتبادل السائحان الألمانيان جوشوا كورمان وزوجته دافينكا ميتودييفا قبلة، بينما تنطلق الألعاب النارية فوق موقع أهرامات "الجيزة" التاريخي، على مشارف القاهرة، مصر.

يتبادل السائحان الألمانيان جوشوا كورمان وزوجته دافينكا ميتودييفا قبلة، بينما تنطلق الألعاب النارية فوق موقع أهرامات &quot;الجيزة&quot; التاريخي، على مشارف القاهرة، مصر. - سبوتنيك عربي
5/20
© AP Photo / Amr Nabil

يتبادل السائحان الألمانيان جوشوا كورمان وزوجته دافينكا ميتودييفا قبلة، بينما تنطلق الألعاب النارية فوق موقع أهرامات "الجيزة" التاريخي، على مشارف القاهرة، مصر.

© AP Photo / Chan Long Hei

تجمع كبير للناس لأخذ صور سيلفي في لان "كواي فونغ" احتفالاً بقدوم عام 2026 في منطقة "سنترال" بهونغ كونغ.

تجمع كبير للناس لأخذ صور سيلفي في لان &quot;كواي فونغ&quot; احتفالاً بقدوم عام 2026 في منطقة &quot;سنترال&quot; بهونغ كونغ. - سبوتنيك عربي
6/20
© AP Photo / Chan Long Hei

تجمع كبير للناس لأخذ صور سيلفي في لان "كواي فونغ" احتفالاً بقدوم عام 2026 في منطقة "سنترال" بهونغ كونغ.

© AP Photo / Bruna Prado

رجل يحمل ابنته بينما تضيء الألعاب النارية سماء شاطئ "كوباكابانا"، خلال احتفالات رأس السنة في ريو دي جانيرو، البرازيل.

رجل يحمل ابنته بينما تضيء الألعاب النارية سماء شاطئ &quot;كوباكابانا&quot;، خلال احتفالات رأس السنة في ريو دي جانيرو، البرازيل. - سبوتنيك عربي
7/20
© AP Photo / Bruna Prado

رجل يحمل ابنته بينما تضيء الألعاب النارية سماء شاطئ "كوباكابانا"، خلال احتفالات رأس السنة في ريو دي جانيرو، البرازيل.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky

صورة تظهر أشخاص يرتدون أزياء ديد موروز ( بابا نويل الروسي)، وسنيغوروتشكا (فتاة الثلج) وهم يسيرون احتفالاً برأس السنة في سان بطرسبورغ، روسيا.

صورة تظهر أشخاص يرتدون أزياء ديد موروز ( بابا نويل الروسي)، وسنيغوروتشكا (فتاة الثلج) وهم يسيرون احتفالاً برأس السنة في سان بطرسبورغ، روسيا. - سبوتنيك عربي
8/20
© AP Photo / Dmitri Lovetsky

صورة تظهر أشخاص يرتدون أزياء ديد موروز ( بابا نويل الروسي)، وسنيغوروتشكا (فتاة الثلج) وهم يسيرون احتفالاً برأس السنة في سان بطرسبورغ، روسيا.

© Getty Images / Wagner Meier

صورة جوية لتمثال "المسيح الفادي" والألعاب النارية التي أُطلقت على شاطئ "كوباكابانا" خلال احتفالات رأس السنة في ريو دي جانيرو، البرازيل.

صورة جوية لتمثال &quot;المسيح الفادي&quot; والألعاب النارية التي أُطلقت على شاطئ &quot;كوباكابانا&quot; خلال احتفالات رأس السنة في ريو دي جانيرو، البرازيل. - سبوتنيك عربي
9/20
© Getty Images / Wagner Meier

صورة جوية لتمثال "المسيح الفادي" والألعاب النارية التي أُطلقت على شاطئ "كوباكابانا" خلال احتفالات رأس السنة في ريو دي جانيرو، البرازيل.

© AP Photo / Heather Khalifa

صورة تظهر المحتفلين ببداية عام 2026 بعد إسقاط الكرة في ميدان تايمز سكوير خلال احتفالات ليلة رأس السنة في نيويورك.

صورة تظهر المحتفلين ببداية عام 2026 بعد إسقاط الكرة في ميدان تايمز سكوير خلال احتفالات ليلة رأس السنة في نيويورك. - سبوتنيك عربي
10/20
© AP Photo / Heather Khalifa

صورة تظهر المحتفلين ببداية عام 2026 بعد إسقاط الكرة في ميدان تايمز سكوير خلال احتفالات ليلة رأس السنة في نيويورك.

© AP Photo / Fatima Shbair

جانب من إطلاق الألعاب النارية حول برج خليفة، أطول مبنى في العالم، خلال احتفالات ليلة رأس السنة في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

جانب من إطلاق الألعاب النارية حول برج خليفة، أطول مبنى في العالم، خلال احتفالات ليلة رأس السنة في دبي، الإمارات العربية المتحدة. - سبوتنيك عربي
11/20
© AP Photo / Fatima Shbair

جانب من إطلاق الألعاب النارية حول برج خليفة، أطول مبنى في العالم، خلال احتفالات ليلة رأس السنة في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

© Getty Images / NurPhoto/Nbyoushad Thekkayil

صورة تظهر أبا مع عائلته وهم يرتدون أقنعة رأس السنة ونتظهر ابتسامتهم السعيدة اثناء الاحتفالات في فعاليات رأس السنة في الدوحة، قطر.

صورة تظهر أبا مع عائلته وهم يرتدون أقنعة رأس السنة ونتظهر ابتسامتهم السعيدة اثناء الاحتفالات في فعاليات رأس السنة في الدوحة، قطر. - سبوتنيك عربي
12/20
© Getty Images / NurPhoto/Nbyoushad Thekkayil

صورة تظهر أبا مع عائلته وهم يرتدون أقنعة رأس السنة ونتظهر ابتسامتهم السعيدة اثناء الاحتفالات في فعاليات رأس السنة في الدوحة، قطر.

© AP Photo / Rafiq Maqbool

الاحتفالات في مومباي ويظهر في الصورة جمع كبير من المحتفلين.

الاحتفالات في مومباي ويظهر في الصورة جمع كبير من المحتفلين. - سبوتنيك عربي
13/20
© AP Photo / Rafiq Maqbool

الاحتفالات في مومباي ويظهر في الصورة جمع كبير من المحتفلين.

© AP Photo / Eugene Hoshiko

صورة تظهر قرع الرهبان جرسًا عملاقًا احتفالاً برأس السنة، في معبد "زوجوجي" البوذي.

صورة تظهر قرع الرهبان جرسًا عملاقًا احتفالًا برأس السنة، في معبد &quot;زوجوجي&quot; البوذي. - سبوتنيك عربي
14/20
© AP Photo / Eugene Hoshiko

صورة تظهر قرع الرهبان جرسًا عملاقًا احتفالًا برأس السنة، في معبد "زوجوجي" البوذي.

© AP Photo / Jon Chol Jin

صورة تظهر المشاركين أثناء تقديمهم عروضا فنية خلال حفل مسائي للشباب والطلاب احتفالًا برأس السنة الجديدة في ساحة "كيم إيل سونغ" بمدينة بيونغ يانغ، كوريا الشمالية.

صورة تظهر المشاركين أثناء تقديمهم عروضا فنية خلال حفل مسائي للشباب والطلاب احتفالًا برأس السنة الجديدة في ساحة &quot;كيم إيل سونغ&quot; بمدينة بيونغ يانغ، كوريا الشمالية. - سبوتنيك عربي
15/20
© AP Photo / Jon Chol Jin

صورة تظهر المشاركين أثناء تقديمهم عروضا فنية خلال حفل مسائي للشباب والطلاب احتفالًا برأس السنة الجديدة في ساحة "كيم إيل سونغ" بمدينة بيونغ يانغ، كوريا الشمالية.

© Getty Images / picture alliance/Britta Pedersen

صورة تظهر الألعاب النارية فوق بوابة "براندنبورغ" في احتفالات رأس السنة.

صورة تظهر الألعاب النارية فوق بوابة &quot;براندنبورغ&quot; في احتفالات رأس السنة. - سبوتنيك عربي
16/20
© Getty Images / picture alliance/Britta Pedersen

صورة تظهر الألعاب النارية فوق بوابة "براندنبورغ" في احتفالات رأس السنة.

© AP Photo / Ghaith Alsayed

جانب من الاحتفاليات بالعام الجديد، في دمشق، سوريا.

جانب من الاحتفاليات بالعام الجديد، في دمشق، سوريا. - سبوتنيك عربي
17/20
© AP Photo / Ghaith Alsayed

جانب من الاحتفاليات بالعام الجديد، في دمشق، سوريا.

© Getty Images / Lauren DeCicca

مشاهد من استضافة مركز "أيكونسيام" عرضًا للألعاب النارية فوق نهر تشاو فرايا، حيث اصطف الآلاف على ضفاف النهر احتفالًا بالعام الجديد، في بانكوك، تايلاند.

مشاهد من استضافة مركز &quot;أيكونسيام&quot; عرضًا للألعاب النارية فوق نهر تشاو فرايا، حيث اصطف الآلاف على ضفاف النهر احتفالًا بالعام الجديد، في بانكوك، تايلاند. - سبوتنيك عربي
18/20
© Getty Images / Lauren DeCicca

مشاهد من استضافة مركز "أيكونسيام" عرضًا للألعاب النارية فوق نهر تشاو فرايا، حيث اصطف الآلاف على ضفاف النهر احتفالًا بالعام الجديد، في بانكوك، تايلاند.

© Getty Images / Anadolu/Akin Celiktas

صورة تظهر أشخاصا يلتقطون صورًا تذكارية مع آخرين يرتدون أزياء بابا نويل وسط زينة رأس السنة المضاءة في حديقة "كوغولو"، بمنطقة "جانكايا"، في أنقرة، تركيا.

صورة تظهر أشخاصا يلتقطون صورًا تذكارية مع آخرين يرتدون أزياء بابا نويل وسط زينة رأس السنة المضاءة في حديقة &quot;كوغولو&quot;، بمنطقة &quot;جانكايا&quot;، في أنقرة، تركيا. - سبوتنيك عربي
19/20
© Getty Images / Anadolu/Akin Celiktas

صورة تظهر أشخاصا يلتقطون صورًا تذكارية مع آخرين يرتدون أزياء بابا نويل وسط زينة رأس السنة المضاءة في حديقة "كوغولو"، بمنطقة "جانكايا"، في أنقرة، تركيا.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

الاحتفالات في الساحة الحمراء، ويظهر في الصورة شاب وفتاتة وهما يستعدان لالتقاط صورة سيلفي ويمسكان بأيديهم شمع ذو أضواء.

الاحتفالات في الساحة الحمراء، ويظهر في الصورة شاب وفتاتة وهما يستعدان لالتقاط صورة سيلفي ويمسكان بأيديهم شمع ذو أضواء. - سبوتنيك عربي
20/20
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

الاحتفالات في الساحة الحمراء، ويظهر في الصورة شاب وفتاتة وهما يستعدان لالتقاط صورة سيلفي ويمسكان بأيديهم شمع ذو أضواء.

