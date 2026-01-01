احتفالات رأس السنة الجديدة حول العالم

أجواء الألعاب النارية وعروض الطائرات المسيرة، خلال احتفالات رأس السنة الميلادية 2026 في الدوحة، قطر.
احتفالات رأس السنة الجديدة في الساحة الحمراء بموسكو، وتظهر في الصورة امرأة مع كلبها الذي يرتدي قبعة عيد الميلاء.
صورة تظهر قيام المحتفلين بتصوير والتقاط البالونات المتساقطة، احتفالاً ببداية عام 2026 خلال فعالية العد التنازلي للعام الجديد التي أقيمت في مركز تجاري في بكين، الصين.
جانب من الاحتفالات في ليلة رأس السنة في كاراكاس، فنزويلا، ويظهر مبنى ملون بألوان زاهية.
يتبادل السائحان الألمانيان جوشوا كورمان وزوجته دافينكا ميتودييفا قبلة، بينما تنطلق الألعاب النارية فوق موقع أهرامات "الجيزة" التاريخي، على مشارف القاهرة، مصر.
تجمع كبير للناس لأخذ صور سيلفي في لان "كواي فونغ" احتفالاً بقدوم عام 2026 في منطقة "سنترال" بهونغ كونغ.
رجل يحمل ابنته بينما تضيء الألعاب النارية سماء شاطئ "كوباكابانا"، خلال احتفالات رأس السنة في ريو دي جانيرو، البرازيل.
صورة تظهر أشخاص يرتدون أزياء ديد موروز ( بابا نويل الروسي)، وسنيغوروتشكا (فتاة الثلج) وهم يسيرون احتفالاً برأس السنة في سان بطرسبورغ، روسيا.
صورة جوية لتمثال "المسيح الفادي" والألعاب النارية التي أُطلقت على شاطئ "كوباكابانا" خلال احتفالات رأس السنة في ريو دي جانيرو، البرازيل.
صورة تظهر المحتفلين ببداية عام 2026 بعد إسقاط الكرة في ميدان تايمز سكوير خلال احتفالات ليلة رأس السنة في نيويورك.
جانب من إطلاق الألعاب النارية حول برج خليفة، أطول مبنى في العالم، خلال احتفالات ليلة رأس السنة في دبي، الإمارات العربية المتحدة.
صورة تظهر أبا مع عائلته وهم يرتدون أقنعة رأس السنة ونتظهر ابتسامتهم السعيدة اثناء الاحتفالات في فعاليات رأس السنة في الدوحة، قطر.
الاحتفالات في مومباي ويظهر في الصورة جمع كبير من المحتفلين.
صورة تظهر قرع الرهبان جرسًا عملاقًا احتفالًا برأس السنة، في معبد "زوجوجي" البوذي.
صورة تظهر المشاركين أثناء تقديمهم عروضا فنية خلال حفل مسائي للشباب والطلاب احتفالًا برأس السنة الجديدة في ساحة "كيم إيل سونغ" بمدينة بيونغ يانغ، كوريا الشمالية.
صورة تظهر الألعاب النارية فوق بوابة "براندنبورغ" في احتفالات رأس السنة.
جانب من الاحتفاليات بالعام الجديد، في دمشق، سوريا.
مشاهد من استضافة مركز "أيكونسيام" عرضًا للألعاب النارية فوق نهر تشاو فرايا، حيث اصطف الآلاف على ضفاف النهر احتفالًا بالعام الجديد، في بانكوك، تايلاند.
صورة تظهر أشخاصا يلتقطون صورًا تذكارية مع آخرين يرتدون أزياء بابا نويل وسط زينة رأس السنة المضاءة في حديقة "كوغولو"، بمنطقة "جانكايا"، في أنقرة، تركيا.
الاحتفالات في الساحة الحمراء، ويظهر في الصورة شاب وفتاتة وهما يستعدان لالتقاط صورة سيلفي ويمسكان بأيديهم شمع ذو أضواء.
