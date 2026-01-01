https://sarabic.ae/20260101/البنتاغون-عقد-تسليح-لتايوان-بقيمة-3285-مليون-دولار-لتلبية-الحاجة-التشغيلية-العاجلة-1108783494.html
البنتاغون: عقد تسليح لتايوان بقيمة 328.5 مليون دولار لتلبية "الحاجة التشغيلية العاجلة"
البنتاغون: عقد تسليح لتايوان بقيمة 328.5 مليون دولار لتلبية "الحاجة التشغيلية العاجلة"
قال البنتاغون الأربعاء إن شركة لوكهيد مارتن حصلت على عقد يشمل مبيعات عسكرية أجنبية لتايوان لتلبية ما تصفه واشنطن بـ"الحاجة التشغيلية العاجلة" لسلاح الجو...
وأضاف البيان أن سقف قيمة العقد يبلغ 328,5 مليون دولار، مع تخصيص 157,3 مليون دولار من أموال المبيعات العسكرية الأجنبية عند توقيع العقد.وجاء في البيان: "يوفر هذا العقد توريد وتسليم 55 وحدة استشعار معززة من نوع Legion مزودة بنظام البحث والتتبع بالأشعة تحت الحمراء، ومعالجات، وحاويات الوحدات والمعالجات، المطلوبة لتلبية الحاجة التشغيلية العاجلة لسلاح الجو التايواني".وأضاف أن الأعمال المرتبطة بالعقد ستُنفذ في أورلاندو، فلوريدا، ومن المتوقع أن تُستكمل بحلول يونيو 2031.في منتصف ديسمبر، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مبيعات أسلحة لتايوان بقيمة 11,1 مليار دولار، وهي أكبر حزمة أسلحة أمريكية على الإطلاق للجزيرة التي تتعرض لضغوط عسكرية متزايدة من الصين.وتحتفظ واشنطن بعلاقات دبلوماسية رسمية مع الصين، لكنها تحافظ على علاقات غير رسمية مع تايوان، وتعد أهم مورد للأسلحة للجزيرة. ويُلزم القانون الأمريكي الولايات المتحدة بتزويد تايوان بالوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها، على الرغم من أن هذه المبيعات مصدر مستمر للتوتر.وبدأت القوات المسلحة الصينية، الثلاثاء، تدريبات عسكرية واسعة حول جزيرة تايوان، تهدف إلى اختبار قدرات الحصار الشامل وإقامة السيطرة على المنطقة، وفق ما أفاد المكتب الشرقي لقيادة العمليات العسكرية لجيش التحرير الشعبي الصيني.وقال بيان رسمي نشر على حساب المكتب الشرقي على شبكة "وي شات" الصينية: "شاركت في التدريبات مدمرات وفرقاطات ومقاتلات وقاذفات لتنفيذ المناورات في المياه شمال وجنوب جزيرة تايوان".وتجدر الإشارة إلى أن الصين تنفذ تدريبات مماثلة حول تايوان منذ عام 2022، بعد زيارة نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك، للجزيرة، والتي أدت إلى تصاعد التوترات في المنطقة.وشملت التدريبات السابقة مناورات متعددة للقوات البرية والجوية والبحرية، مثل تدريبات "السيف المشترك 2024" في مايو وأكتوبر 2024، مؤكدة على قانونية هذه التدريبات وضرورتها لضمان الأمن القومي الصيني.وفي المقابل، تجري تايوان تدريبات عسكرية منتظمة سنويًا، مع تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة وشراء الأسلحة لتعزيز قدراتها الدفاعية وحماية نظامها الديمقراطي. وتؤكد الصين بانتظام أن هدفها هو إعادة توحيد الجزيرة سلمياً، لكنها تحتفظ بخيار استخدام القوة ضد أي محاولات انفصالية إذا لزم الأمر.وتعتبر بكين أن تايوان جزءا من الأراضي الصينية وتهدد باستعادتها ولو بالقوة إذا لزم الأمر، بينما يعتبر الحزب "الديمقراطي التقدمي" الحاكم في الجزيرة أنها "دولة مستقلة".
قال البنتاغون الأربعاء إن شركة لوكهيد مارتن حصلت على عقد يشمل مبيعات عسكرية أجنبية لتايوان لتلبية ما تصفه واشنطن بـ"الحاجة التشغيلية العاجلة" لسلاح الجو التايواني.
وأضاف البيان أن سقف قيمة العقد يبلغ 328,5 مليون دولار، مع تخصيص 157,3 مليون دولار من أموال المبيعات العسكرية الأجنبية عند توقيع العقد.
30 ديسمبر 2025, 00:58 GMT
وجاء في البيان: "يوفر هذا العقد توريد وتسليم 55 وحدة استشعار معززة من نوع Legion مزودة بنظام البحث والتتبع بالأشعة تحت الحمراء، ومعالجات، وحاويات الوحدات والمعالجات، المطلوبة لتلبية الحاجة التشغيلية العاجلة لسلاح الجو التايواني".
وأضاف أن الأعمال المرتبطة بالعقد ستُنفذ في أورلاندو، فلوريدا، ومن المتوقع أن تُستكمل بحلول يونيو 2031.
في منتصف ديسمبر، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مبيعات أسلحة لتايوان بقيمة 11,1 مليار دولار، وهي أكبر حزمة أسلحة أمريكية على الإطلاق للجزيرة التي تتعرض لضغوط عسكرية متزايدة من الصين.
وتحتفظ واشنطن بعلاقات دبلوماسية رسمية مع الصين، لكنها تحافظ على علاقات غير رسمية مع تايوان، وتعد أهم مورد للأسلحة للجزيرة. ويُلزم القانون الأمريكي الولايات المتحدة بتزويد تايوان بالوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها، على الرغم من أن هذه المبيعات مصدر مستمر للتوتر.
وبدأت القوات المسلحة الصينية، الثلاثاء، تدريبات عسكرية واسعة حول جزيرة تايوان
، تهدف إلى اختبار قدرات الحصار الشامل وإقامة السيطرة على المنطقة، وفق ما أفاد المكتب الشرقي لقيادة العمليات العسكرية لجيش التحرير الشعبي الصيني.
وقال بيان رسمي نشر على حساب المكتب الشرقي على شبكة "وي شات" الصينية: "شاركت في التدريبات مدمرات وفرقاطات ومقاتلات وقاذفات لتنفيذ المناورات في المياه شمال وجنوب جزيرة تايوان".
وتجدر الإشارة إلى أن الصين تنفذ تدريبات مماثلة حول تايوان منذ عام 2022، بعد زيارة نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك، للجزيرة، والتي أدت إلى تصاعد التوترات في المنطقة.
وشملت التدريبات السابقة مناورات متعددة للقوات البرية والجوية والبحرية، مثل تدريبات "السيف المشترك 2024" في مايو وأكتوبر 2024، مؤكدة على قانونية هذه التدريبات وضرورتها لضمان الأمن القومي الصيني.
وفي المقابل، تجري تايوان تدريبات عسكرية منتظمة سنويًا، مع تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة وشراء الأسلحة لتعزيز قدراتها الدفاعية وحماية نظامها الديمقراطي. وتؤكد الصين بانتظام أن هدفها هو إعادة توحيد الجزيرة سلمياً، لكنها تحتفظ بخيار استخدام القوة ضد أي محاولات انفصالية إذا لزم الأمر.
وتعتبر بكين أن تايوان جزءا من الأراضي الصينية وتهدد باستعادتها ولو بالقوة إذا لزم الأمر، بينما يعتبر الحزب "الديمقراطي التقدمي" الحاكم في الجزيرة أنها "دولة مستقلة".