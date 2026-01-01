عربي
الخارجية الروسية: التصعيد حول البرنامج النووي الإيراني مسار خاطئ ويقود إلى طريق مسدود
الخارجية الروسية: التصعيد حول البرنامج النووي الإيراني مسار خاطئ ويقود إلى طريق مسدود
أكد مدير إدارة عدم الانتشار والرقابة على التسلح في وزارة الخارجية الروسية، أوليغ بوستنيكوف، أن المضي في نهج التصعيد بشأن البرنامج النووي الإيراني "خاطئ بطبيعته...
الخارجية الروسية
إيران
أخبار إيران
روسيا
وقال بوستنيكوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن العام الماضي شهد جهودًا ملموسة للتوصل إلى تفاهمات مستدامة تزيل الشكوك حول الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني مع مراعاة المصالح المشروعة لطهران، وإن روسيا أسهمت في هذه الجهود، إلا أن "النهج التصعيدي غلب في الغرب".وأشار إلى أن موسكو ترصد "إشارات منتظمة" من طهران تؤكد استعدادها للحوار على أساس الندية والالتزام بالقانون الدولي، ولا سيما معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، التي تكفل للدول غير النووية حق تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية، معتبرًا هذا الحق "غير قابل للمراجعة أو التقييد".وفي السياق، ذكّر بوستنيكوف بتصعيد عسكري وقع في يونيو، حين شنّت إسرائيل عملية ضد إيران بدعوى وجود برنامج نووي عسكري سري، استهدفت خلالها منشآت نووية وشخصيات عسكرية وعلماء، وهو ما نفته طهران وردّت عليه بضربات مضادة. كما شاركت الولايات المتحدة بضربة واحدة على منشآت إيرانية، قبل أن تتراجع حدة التصعيد وتعلن تهدئة لاحقة.وختم المسؤول الروسي بالتأكيد على أن الحل الدائم يظل سياسيًا ودبلوماسيًا، وأن أي مسار تصعيدي لن يفضي إلا إلى تعقيد الأزمة.
الأخبار
الخارجية الروسية, إيران, أخبار إيران, روسيا
23:30 GMT 01.01.2026 (تم التحديث: 00:43 GMT 02.01.2026)
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
أكد مدير إدارة عدم الانتشار والرقابة على التسلح في وزارة الخارجية الروسية، أوليغ بوستنيكوف، أن المضي في نهج التصعيد بشأن البرنامج النووي الإيراني "خاطئ بطبيعته وخاسر ويقود إلى طريق مسدود"، مشددًا على عدم وجود بديل معقول عن الحل السياسي-الدبلوماسي.
وقال بوستنيكوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن العام الماضي شهد جهودًا ملموسة للتوصل إلى تفاهمات مستدامة تزيل الشكوك حول الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني مع مراعاة المصالح المشروعة لطهران، وإن روسيا أسهمت في هذه الجهود، إلا أن "النهج التصعيدي غلب في الغرب".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
بوتين وبيزشكيان يبحثان الوضع بشأن البرنامج النووي الإيراني
30 ديسمبر 2025, 13:51 GMT
وأشار إلى أن موسكو ترصد "إشارات منتظمة" من طهران تؤكد استعدادها للحوار على أساس الندية والالتزام بالقانون الدولي، ولا سيما معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، التي تكفل للدول غير النووية حق تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية، معتبرًا هذا الحق "غير قابل للمراجعة أو التقييد".
وأضاف أن "أكثر من يدفع باتجاه تقويض هذا الحق هم أولئك الذين لم ينضموا من حيث المبدأ إلى المعاهدة"، في إشارة إلى دول نفذت ضربات على منشآت نووية إيرانية خاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي السياق، ذكّر بوستنيكوف بتصعيد عسكري وقع في يونيو، حين شنّت إسرائيل عملية ضد إيران بدعوى وجود برنامج نووي عسكري سري، استهدفت خلالها منشآت نووية وشخصيات عسكرية وعلماء، وهو ما نفته طهران وردّت عليه بضربات مضادة. كما شاركت الولايات المتحدة بضربة واحدة على منشآت إيرانية، قبل أن تتراجع حدة التصعيد وتعلن تهدئة لاحقة.
وختم المسؤول الروسي بالتأكيد على أن الحل الدائم يظل سياسيًا ودبلوماسيًا، وأن أي مسار تصعيدي لن يفضي إلا إلى تعقيد الأزمة.
