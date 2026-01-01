عربي
الواقع الافتراضي ينقل أطفال غزة بعيدا عن الحرب ... فيديو
الواقع الافتراضي ينقل أطفال غزة بعيدا عن الحرب ... فيديو
سبوتنيك عربي
يعاني أطفال غزة من الصدمات النفسية والتغيرات السلوكية والقلق المتزايد جراء ظروف الحرب التي عاشوها، تلك الحرب الإسرائيلية التي أفرزت على قطاع غزة معاناة إنسانية... 01.01.2026
الواقع الافتراضي ينقل أطفال غزة بعيدا عن الحرب ... فيديو

12:00 GMT 01.01.2026 (تم التحديث: 12:07 GMT 01.01.2026)
حصري
يعاني أطفال غزة من الصدمات النفسية والتغيرات السلوكية والقلق المتزايد جراء ظروف الحرب التي عاشوها، تلك الحرب الإسرائيلية التي أفرزت على قطاع غزة معاناة إنسانية متعددة الأوجه، وقد نهشت القذائف والقصف العنيف أجساد كثير من الأطفال وتحتاج إلى وقت طويل للعلاج، وجزء منها فارق الجسد كبتر الأطراف.
وكشف تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بتنسيق الشؤون الإنسانية، أن أكثر من 9 من كل 10 أطفال في غزة يظهرون علامات سلوك عدواني مرتبطة بأكثر من عامين من الحرب على القطاع، وذكر التقرير أن إحساس الأطفال بالاستقرار والأمن قد تآكل مع انهيار الخدمات الأساسية.

فسحة لأطفال غزة بعيدا عن ذكريات الحرب

وللتخفيف عن أطفال غزة، أطلقت فرق دعم تكنولوجيا طبية مبادرة علاجية للأطفال الفلسطينيين من خلال استخدام تقنيات الواقع الافتراضي، وتهدف المبادرة إلى تقديم جلسات علاجية للأطفال في غزة ووسط القطاع، في محاولة لمواجهة آثار الحرب التي سببت صدمات نفسية كبيرة.

وقال المهندس ومطور التطبيقات بكر سالم لوكالة "سبوتنيك": "الهدف من هذه المبادرة هو دمج الصحة النفسية مع الواقع الافتراضي، ومن خلال مجموعة من المبرمجين استطعنا تحقيق نجاح واسع، حيث خففت الجلسات عن كثير من الأطفال، الذين كانوا يعانون من الصدمات النفسية بسبب الحرب".

وأشار بكر سالم إلى أن فريق الدعم الطبي يساعد الأطفال على التكيف مع واقعهم بعد الحرب، من خلال الجلسات التي صممت مع مراعاة الأثر النفسي والصدمات التي تعرض لها الأطفال، ويبين أن هذه المبادرة تأتي في ظل ظروف صعبة يعيشها الأطفال في القطاع، وتشهد تراجعا في الإمكانيات الطبية والنفسية بسبب الحصار الإسرائيلي، ما أضعف قدرة المؤسسات الصحية على تقديم الخدمات الأساسية.

وأضاف سالم: "ما يشاهده الأطفال داخل الواقع الافتراضي، هو مبني على دراسة نفسية مختصة، ونركز على سماع الأطفال لأصوات الطيور ومشاهد الغابات والشجر والطبيعة الجميلة الخضراء، مما يجعلهم يندمجون مع المشاهد الجميلة، وهذا ساعد الأطفال لنسيان مشاهد الحرب وويلاتها ولو لبعض الوقت، وكان له أثر جيد على تحسن نفسيتهم".

وتتصاعد أصوات الأطفال في جو من الفرح والحماس داخل خيمة المبادرة العلاجية، بعدما وضعوا نظارات الواقع الافتراضي على عيونهم، واستخدموا أجهزة التحكم " الجوستيك"، بينما يراقب فريق الدعم في إطار برنامج علاجي يهدف الى أخذهم بعيدا عن ذكريات الحرب التي عاشوها.
ويقول الطفل محمد سليم لـ "سبوتنيك": "أثناء الجلسة شعرت أني انتقلت من هذا العالم إلى عالم آخر جميل، مما جعلني أشعر بالفرح الذي غاب عني منذ زمن، وهذا اليوم هو أجمل يوم، فقد نسيت ذكريات الحرب قليلا، وشاهدت داخل الواقع الافتراضي أشجار وحدائق كبيرة زاهية، وكذلك رأيت الطيور وسمعت أصواتها، ورأيت الأسد والفيل وكأني في غابة خضراء واسعة، وأنصح أطفال غزة بتجربة نظارات الواقع الافتراضي، ورسالتي أن أعيش كباقي أطفال العالم".

ويضيف الطفل مصطفى محمد: "المشاهد جميلة داخل الواقع الافتراضي، لقد نسيت ما شهدته في الحرب، وكنت فرحا مع أصدقائي، فمنذ زمن لم نشعر بالفرح، ولقد رأيت السماء الصافية والأشجار والمياه العذبة، وأتمنى أن نعيش بلا خوف ولا قلق ولا صدمات، ونعود إلى بيوتنا ونفارق الخيام التي غرقت بمياه الأمطار خلال الشتاء".

وتقول النازحة أم أحمد طوطح لوكالة "سبوتنيك": "الجلسات النفسية باستخدام الواقع الافتراضي، ساعدت ابني الصغير أمجد كثيرا، فقد تعرض خلال الحرب إلى صدمات نفسية متتالية، ومن خلال هذه المبادرة أصبح يخرج من الخيمة ويلعب مع الأطفال كرة قدم، وأتمنى استمرار مثل هذه المبادرات، فالأطفال بحاجة إلى دعم ورعاية خاصة، ومن حقهم أن يتعلموا ويعيشوا في أمان وسلام".
ويؤكد المهندس ومطور التطبيقات بكر سالم، أن فريق الدعم النفسي يستخدم تقنيات علاجية تخصصية، خاصة مع الأطفال الذين يعانون من الخوف الشديد والقلق المستمر، وتتيح الجلسات للأطفال التعبير عن مشاعرهم وتفريغ التوتر والضغط النفسي.

ويقول بكر سالم لـ "سبوتنيك": "هذه المبادرة تحمل رسائل إنسانية، تهدف إلى زرع الأمل والفرح في قلوب الأطفال وسط الدمار والحرب التي سلبت منهم طفولتهم، ونحاول بقدر الإمكان التنقل في مناطق القطاع، ومساعدة أكبر عدد من الأطفال، وجميع أفراد الدعم والمبرمجون ضمن هذا المشروع، هم مبادرون بشكل مجاني".

ويضيف: "هناك صعوبات تواجهه استمرار هذه المبادرة العلاجية تجاه الأطفال، فعدد نظارات الواقع الافتراضي قليلة، ولتوفير عدد أكبر منها نحتاج إلى دعم مالي، وكذلك إلى زيادة عدد المختصين في علاج الأطفال من الآثار النفسية وزيادة عدد المبرمجين، ورغم قلة الإمكانيات نواصل تقديم هذه المبادرة ولكن لعدد محدود من الأطفال، علنا نساهم في تحسين الصحة النفسية لهم".
ويعاني نحو مليون طفل فلسطيني في قطاع غزة من صدمات نفسية حادة بحسب تقارير أممية، ويشكل الأطفال ما نسبته 47% من سكان قطاع غزة، وهم من أكثر الفئات تضررا من الحرب الإسرائيلية، حيث قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 20 ألف طفل وأصاب المئات ببتر في الاطراف، كما تسبب بتيتم 56 ألفا و348 آخرين، وفق أحدث إحصائيات المكتب الإعلامي الحكومي.
